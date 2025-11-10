Miss Universe 2025: Hoa hậu Hương Giang bất ngờ xuất hiện với mái tóc tém
Dàn thí sinh của Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74) đã di chuyển tới Phuket và tham gia một số hoạt động tại đây. Trong ngày đầu tại Phuket, Hoa hậu Hương Giang gây bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc tém trong buổi tiệc tối.
Sau những drama gây chấn động ở những ngày đầu, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 ( Miss Universe 202 5) dần đi vào quỹ đạo, với những hoạt động đúng theo lịch trình và tính chất của cuộc thi, không còn những hoạt động giống như của Miss Grand International. 123 cô gái xinh đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới hiện đã tới Phuket, một tỉnh ven biển nổi tiếng của Thái Lan.
Trong buổi sáng của ngày đầu tiên tại Phuket, đại diện Việt Nam là Hoa hậu Hương Giang diện một thiết kế dạ hội cúp ngực mang tone màu xanh nhạt bay bổng, cô búi tóc gọn gàng, khoe trọn xương quai xanh và khuôn mặt xinh đẹp.
Hoa hậu Hương Giang và Hoa hậu Naisae Yona, đến từ Tanzania.
Dù không có chiều cao lý tưởng, Hoa hậu Hương Giang vẫn không hề lép vế so với dàn thí sinh năm nay, cô được nhiều chuyên trang nhan sắc quốc tế dự đoán sẽ lọt Top 30 chung cuộc của Miss Universe 2025.
Tại buổi tiệc tối, Hoa hậu Hương Giang gây bất ngờ với mái tóc tém. Nàng hậu diện thiết kế dạ hội chất liệu nhung màu xanh cổ vịt, catwalk uyển chuyển, tự tin sau màn hô tên.
Thần thái và mái tóc ngắn của Hương Giang khiến không ít fan sắc đẹp liên tưởng đến hình ảnh của Hoa hậu H'Hen Niê - đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2018 từng lọt tới Top 5 chung cuộc. Hoa hậu Hương Giang vốn nổi tiếng với nhiều mái tóc dài ngắn khách nhau, nàng hậu cho thấy nhan sắc của mình có thể "cân đẹp" mọi kiểu tóc.
