Đây là cách hấp thụ vitamin D mà không bị rám nắng
GĐXH - Làm sao để hấp thụ vitamin D mà không bị rám nắng? Đó là nỗi lo của rất nhiều người. Cùng tìm hiểu các mẹo hữu ích ngay sau đây.
Vai trò của việc lựa chọn thời gian tắm nắng
Một trong những cách hấp thụ vitamin D giúp hạn chế tình trạng rám nắng đó là cân nhắc về thời điểm tắm nắng phù hợp.
Theo khuyến nghị, thời điểm tắm nắng phù hợp nhất là khi cường độ ánh nắng mặt trời tương đối ổn định và an toàn cho sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề cho da lý tưởng nhất là vào khoảng thời gian sáng sớm hoặc chiều muộn. Lượng tia UVB vào các thời điểm trên tương đối yếu và khả năng hấp thụ vitamin D cho cơ thể an toàn và hiệu quả nhất.
Chỉ với 15 - 30 phút mỗi ngày tắm nắng thì đã có thể nhận đủ lượng cần thiết giúp cơ thể khỏe mạnh và năng động hơn. Việc tắm nắng 30 phút vào thời điểm phù hợp theo một nghiên cứu cho thấy có thể cung cấp từ 10.000 - 20.000 IU lượng vitamin D cho cơ thể. Hơn nữa, việc lựa chọn thời gian tắm nắng cũng cần dựa trên các yếu tố khác như vị trí địa lý, tình trạng da cũng như mùa màng trong năm sao cho phù hợp.
Lựa chọn trang phục phù hợp
Sự hình thành của vitamin D chủ yếu là từ cấu trúc sterol của da cho nên để đảm bảo nguồn vitamin D cần thiết thì việc hấp thu từ mặt trời thực sự có lợi ích đối với sức khỏe.
Để tối ưu khả năng hấp thụ và tổng hợp của cơ thể , diện tích cơ thể nên chiếm khoảng ⅓ để quá trình sản xuất vitamin D trở nên thuận lợi. Dựa trên điều này, việc lựa chọn trang phục phù hợp cũng là một yếu tố quan trọng.
Nên lựa chọn các trang phục thoải mái, thoáng khí hoặc các trang phục bơi khi đi tắm nắng để tối ưu hóa khả năng hấp thụ vitamin D.
Bên cạnh đó để hạn chế bị rám nắng hoặc tình trạng say nắng, một số món phụ kiện không thể thiếu là nón hoặc kính râm sẽ giúp bảo vệ cơ thể tốt hơn khỏi các tác hại tiềm ẩn.
Cân nhắc sử dụng kem chống nắng
Một trong những cách phổ biến nhất để hạn chế tình trạng rám nắng khi tắm nắng để hấp thụ vitamin D đó chính là sử dụng kem chống nắng. Kem chống nắng có nhiều lợi ích có thể kể đến là: Tác động của tia UV được ngăn chặn; Ngăn ngừa các bệnh về da khi tắm nắng như rám nắng, đỏ da, tăng sắc tố da; Ngăn ngừa nguy cơ ung thư da.
Vì vậy, khi lựa chọn hấp thụ nguồn vitamin D tự nhiên có thể cân nhắc sử dụng kem chống nắng 10 - 30 phút trước khi đi tắm nắng để bảo vệ. Bên cạnh đó, việc lựa chọn loại kem chống nắng cần dựa trên những yếu tố như chỉ số SPF cao, phù hợp với loại da của mỗi người cũng như tối ưu sự thoải mái khi sử dụng.
Mặt khác, nhiều quan điểm đưa ra rằng sự cản trở quá trình hấp thụ vitamin có liên quan đến kem chống nắng, nhưng theo kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy bôi kem chống nắng không ảnh hưởng nhiều đến quá trình hấp thu vitamin D mà còn có thể bảo vệ da trước các tác hại không ngờ.
Lựa chọn nguồn vitamin D khác
Một cách đơn giản để hấp thu vitamin D mà không bị rám nắng đó là lựa chọn bổ sung vitamin D từ nhiều nguồn khác nhau. Hiện nay, có rất nhiều nguồn vitamin D bạn có thể cân nhắc lựa chọn tùy theo nhu cầu chẳng hạn như: Chế phẩm vitamin D: Thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe có rất nhiều loại bổ sung vitamin D được thiết kế với nhiều dạng bào chế phù hợp cho từng đối tượng.
Thực phẩm giàu vitamin D: Các loại cá béo, chế phẩm từ sữa, pho mát, lòng đỏ trứng cũng được cân nhắc lựa chọn bổ sung sao cho đáp ứng lượng vitamin D khuyến cáo.
Tú - nữ giám đốc mạnh mẽ trong 'Cách em 1 milimet' đời thực có sắc vóc ra sao?Đẹp - 3 giờ trước
GĐXH - Quỳnh Châu mới đây vào vai Tú - một nữ giám đốc mạnh mẽ, năng động trong "Cách em 1 milimet". Khác với trên phim ở đời thực, nữ diễn viên có gu thời trang lẫn nhan sắc rất dịu dàng.
Cách khắc phục tình trạng đội mũ nhiều gây rụng tócChăm sóc da - 8 giờ trước
GĐXH - Nếu đội mũ quá lâu hoặc chọn mũ không phù hợp, mái tóc và da đầu dễ bị bí bách, tình trạng rụng tóc nhiều hơn bình thường. Đừng lo, bạn hoàn toàn có thể khắc phục tình trạng này bằng những cách đơn giản nhưng hiệu quả sau đây.
Bí quyết chăm sóc da từ các loại dầu dưỡng thực vậtChăm sóc da - 8 giờ trước
Dầu dưỡng thực vật là một phần quan trọng trong việc chăm sóc da tự nhiên, hiệu quả và khi kết hợp với các thói quen chăm sóc da khoa học bạn sẽ có làn da khỏe mạnh, căng mịn và rạng rỡ.
Vợ Chí Nhân trong 'Cách em 1 milimet' ở đời thực có nhan sắc 'hack tuổi' ra sao?Thời trang - 20 giờ trước
GĐXH - Phan Minh Huyền vào vai Ngân - vợ của diễn viên Chí Nhân trong "Cách em 1 milimet" đã thực sự gây ấn tượng với khán giả. Người đẹp không chỉ có tài năng diễn xuất mà còn có nhan sắc xinh đẹp.
11 bí quyết giữ ẩm da hiệu quả mùa đôngChăm sóc da - 1 ngày trước
Mùa đông với thời tiết lạnh, hanh khô khiến làn da dễ bị mất nước, bong tróc và trở nên nhạy cảm hơn. Vậy làm thế nào để giữ cho da luôn mềm mịn, căng bóng suốt mùa lạnh? Dưới đây là 11 mẹo đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn chống khô da trong mùa đông.
Hồ Ngọc Hà sau 'Bang bang' là nhan sắc đỉnh chóp, khoe visual nét căngThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà sau màn trình diễn "hơi xu" với nốt cao gây tranh cãi, cô đã xuất hiện với vẻ ngoại cực xinh đẹp cùng thời trang đỉnh chóp, visual nịnh mắt.
Tóc mái Boho – Bí mật của vẻ đẹp phóng khoáng mùa thu 2025Đẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Không cần khuôn mẫu hay sự chỉn chu tuyệt đối, mái tóc “Boho Bangs” mang tinh thần phóng khoáng và tự nhiên đang trở thành xu hướng nổi bật của mùa Thu năm nay.
Rụng tóc – Khi nào là bình thường, khi nào là tín hiệu bất ổn?Đẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Thực tế, rụng tóc là một hiện tượng sinh lý tự nhiên, nhưng đôi khi cũng có thể là dấu hiệu xấu liên quan đến vấn đề sức khoẻ nếu rụng nhiều quá mức.
3 bước làm sạch giúp Suzy giữ làn da mộc không tì vếtĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH – Được mệnh danh là “tình đầu quốc dân” của Hàn Quốc, Suzy không chỉ khiến công chúng say mê bởi nét đẹp tự nhiên mà còn bởi làn da mộc mịn màng, trong trẻo. Với cô, làm sạch da là bước đầu tiên nhưng cũng là bước quan trọng nhất trong chu trình chăm sóc da. Dưới đây là 3 thói quen làm sạch mà Suzy duy trì mỗi ngày để giữ làn da luôn khỏe đẹp.
Các kiểu tóc tôn lên vẻ mềm mại cho gương mặt góc cạnhĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH – Một mái tóc phù hợp có thể giúp gương mặt trở nên hài hòa và mềm mại hơn. Với những ai sở hữu khuôn mặt có đường nét góc cạnh, việc lựa chọn kiểu tóc giúp cân bằng tỉ lệ và làm dịu các đường viền mạnh mẽ chính là chìa khóa để tôn lên vẻ nữ tính. Cùng khám phá các kiểu tóc “trendy” dành cho dáng mặt góc cạnh dưới đây.
Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025Thời trang
GĐXH - Mùa lạnh năm nay là thời điểm lý tưởng để phô diễn phong cách thời trang Thu Đông qua trang phục tinh tế, nhấn mạnh vào gam trầm và chất liệu dày dặn.