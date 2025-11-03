Đây là cách hấp thụ vitamin D mà không bị rám nắng

Vai trò của việc lựa chọn thời gian tắm nắng

Một trong những cách hấp thụ vitamin D giúp hạn chế tình trạng rám nắng đó là cân nhắc về thời điểm tắm nắng phù hợp.

Theo khuyến nghị, thời điểm tắm nắng phù hợp nhất là khi cường độ ánh nắng mặt trời tương đối ổn định và an toàn cho sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề cho da lý tưởng nhất là vào khoảng thời gian sáng sớm hoặc chiều muộn. Lượng tia UVB vào các thời điểm trên tương đối yếu và khả năng hấp thụ vitamin D cho cơ thể an toàn và hiệu quả nhất.

Chỉ với 15 - 30 phút mỗi ngày tắm nắng thì đã có thể nhận đủ lượng cần thiết giúp cơ thể khỏe mạnh và năng động hơn. Việc tắm nắng 30 phút vào thời điểm phù hợp theo một nghiên cứu cho thấy có thể cung cấp từ 10.000 - 20.000 IU lượng vitamin D cho cơ thể. Hơn nữa, việc lựa chọn thời gian tắm nắng cũng cần dựa trên các yếu tố khác như vị trí địa lý, tình trạng da cũng như mùa màng trong năm sao cho phù hợp.

Lựa chọn trang phục phù hợp

Sự hình thành của vitamin D chủ yếu là từ cấu trúc sterol của da cho nên để đảm bảo nguồn vitamin D cần thiết thì việc hấp thu từ mặt trời thực sự có lợi ích đối với sức khỏe.

Để tối ưu khả năng hấp thụ và tổng hợp của cơ thể , diện tích cơ thể nên chiếm khoảng ⅓ để quá trình sản xuất vitamin D trở nên thuận lợi. Dựa trên điều này, việc lựa chọn trang phục phù hợp cũng là một yếu tố quan trọng.

Nên lựa chọn các trang phục thoải mái, thoáng khí hoặc các trang phục bơi khi đi tắm nắng để tối ưu hóa khả năng hấp thụ vitamin D.

Bên cạnh đó để hạn chế bị rám nắng hoặc tình trạng say nắng, một số món phụ kiện không thể thiếu là nón hoặc kính râm sẽ giúp bảo vệ cơ thể tốt hơn khỏi các tác hại tiềm ẩn.

Cân nhắc sử dụng kem chống nắng

Một trong những cách phổ biến nhất để hạn chế tình trạng rám nắng khi tắm nắng để hấp thụ vitamin D đó chính là sử dụng kem chống nắng. Kem chống nắng có nhiều lợi ích có thể kể đến là: Tác động của tia UV được ngăn chặn; Ngăn ngừa các bệnh về da khi tắm nắng như rám nắng, đỏ da, tăng sắc tố da; Ngăn ngừa nguy cơ ung thư da.

Vì vậy, khi lựa chọn hấp thụ nguồn vitamin D tự nhiên có thể cân nhắc sử dụng kem chống nắng 10 - 30 phút trước khi đi tắm nắng để bảo vệ. Bên cạnh đó, việc lựa chọn loại kem chống nắng cần dựa trên những yếu tố như chỉ số SPF cao, phù hợp với loại da của mỗi người cũng như tối ưu sự thoải mái khi sử dụng.

Mặt khác, nhiều quan điểm đưa ra rằng sự cản trở quá trình hấp thụ vitamin có liên quan đến kem chống nắng, nhưng theo kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy bôi kem chống nắng không ảnh hưởng nhiều đến quá trình hấp thu vitamin D mà còn có thể bảo vệ da trước các tác hại không ngờ.

Lựa chọn nguồn vitamin D khác

Một cách đơn giản để hấp thu vitamin D mà không bị rám nắng đó là lựa chọn bổ sung vitamin D từ nhiều nguồn khác nhau. Hiện nay, có rất nhiều nguồn vitamin D bạn có thể cân nhắc lựa chọn tùy theo nhu cầu chẳng hạn như: Chế phẩm vitamin D: Thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe có rất nhiều loại bổ sung vitamin D được thiết kế với nhiều dạng bào chế phù hợp cho từng đối tượng.

Thực phẩm giàu vitamin D: Các loại cá béo, chế phẩm từ sữa, pho mát, lòng đỏ trứng cũng được cân nhắc lựa chọn bổ sung sao cho đáp ứng lượng vitamin D khuyến cáo.