Chăm sóc sức khỏe chủ động để giảm rủi ro, tăng chất lượng sống

Trước đây khoảng 5-10 năm, đa số người Việt vẫn "ngại" khám bệnh, chỉ tìm đến các cơ sở y tế khi đã phát bệnh hoặc sức khỏe tiến triển theo chiều hướng xấu. Tuy nhiên, hiện nay, thói quen này đã thay đổi khi mức sống ngày càng cải thiện, đồng thời, Việt Nam đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tật do sự gia tăng của bệnh không lây nhiễm.

Số liệu do Bộ Y tế công bố, năm 2019, số ca tử vong do các bệnh không lây nhiễm như các bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư, các bệnh hô hấp mạn tính chiếm hơn 66% tổng số ca tử vong do mọi nguyên nhân. Đây đều là các bệnh/nhóm bệnh gây ra những hậu quả nặng nề do tỷ lệ tử vong và tàn phế khá cao.

Chủ động chăm sóc sức khỏe là giải pháp bền vững cho một cuộc sống khỏe

Hiện nay, mức sống ngày càng cao, sự tiếp cận dễ dàng nguồn thông tin đa dạng khiến nhiều người thay đổi tư duy, chủ động quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân và gia đình.

Chăm sóc sức khỏe chủ động là việc bảo vệ cơ thể trước khi xuất hiện các biểu hiện bệnh lý và lão hóa. Nếu như biết quan tâm và phòng chống bệnh tật đúng cách, mọi người sẽ hạn chế được những rủi ro tiềm ẩn, tránh tình trạng khi phát hiện bệnh đã đến giai đoạn nghiêm trọng, không thể chữa trị hoặc điều trị tốn kém.

Dinh dưỡng - nền tảng gốc chăm sóc sức khỏe chủ động

Theo nhiều nghiên cứu y khoa, cơ thể con người có khả năng tự bảo vệ sức khỏe lên đến 31%, vì thế, cơ thể chính là "bác sĩ" chữa bệnh hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, cơ thể chỉ có thể duy trì trạng thái hoạt động tốt nhất khi được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Thiếu hoặc mất cân bằng dinh dưỡng là một trong số nguyên nhân trực tiếp & gián tiếp dẫn đến bệnh tật.

Đối với một cơ thể sống quá "nghèo nàn" dinh dưỡng, đặc biệt thiếu các loại vitamin và khoáng chất sẽ không có đủ sức đề kháng để chống lại bệnh tật. Tuy vậy, lối sống hiện đại với thói quen ăn nhiều thức ăn nhanh, chế biến sẵn, thực phẩm không đảm bảo an toàn… dễ khiến nhiều người rơi vào tình trạng cơ thể bị thiếu hay mất cân bằng dinh dưỡng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, có 3 nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu hay mất cân bằng dinh dưỡng phổ biến. Đầu tiên là nguồn dinh dưỡng bổ sung từ bên ngoài thiếu, đặc biệt là một số loại vi chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Theo thống kê, có gần 30 loại vitamin và khoáng chất mà cơ thể chúng ta không thể tự sản xuất đủ lượng.

Nguyên nhân thứ 2 là do sự hấp thu của dạ dày, ruột kém, khả năng chuyển hóa dinh dưỡng của cơ thể ngày càng kém. Nguyên nhân thứ 3 là mạch máu bị tắc nghẽn. Có rất nhiều nguyên nhân khiến mạch máu bị tắc nghẽn khiến máu không lưu thông thuận lợi để vận chuyển oxy và dinh dưỡng đến từng tế bào trong cơ thể. Sự tắc nghẽn mạch máu và mất cân bằng dinh dưỡng về lâu dài sẽ khiến các tạng phủ suy yếu chức năng, quá trình đào thải cặn bã, độc tố của cơ thể cũng sẽ giảm sút.

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe con người đã tạo ra nhiều giải pháp phù hợp với nhu cầu của người dùng hiện đại. Trong đó, Gluta 76 là giải pháp hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng hiệu quả và tiện lợi được nhiều người ưa chuộng.

Thông thường, đa số mọi người chỉ tập trung bổ sung dinh dưỡng nhưng thường bỏ qua việc đào thải cặn bã, độc tố, tạp chất bên trong mạch máu ra bên ngoài trước. Thực phẩm bổ sung Gluta 76 là một tổ hợp 76 thành phần dưỡng chất cần thiết cho cơ thể con người: nhóm axit amin, nhóm vitamin, nhóm khoáng chất, nhóm enzym, lợi khuẩn và nhóm các dược liệu quý đã được chứng minh có khả năng giúp hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.

Sản phẩm phù hợp với nhịp sống hiện đại vì được thiết kế theo từng gói nhỏ để người dùng dễ dàng mang theo bên mình và chỉ cần pha với nước sôi để nguội là có thể sử dụng. Với thành phần sản phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên, thân thiện với sức khỏe, thực phẩm bổ sung Gluta 76 đang là giải pháp được nhiều người tin dùng để chủ động chăm sóc sức khỏe.

*Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Người có thai không được phép sử dụng. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

