Chân dung CEO đẹp trai, tài giỏi thay thế Tim Cook tại Apple: Người dùng iPhone suốt 20 năm chưa chắc biết tên ông

Thứ tư, 08:49 22/04/2026 | Tiêu điểm
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - John Ternus là vị CEO hoàn hảo nhất để lèo lái đế chế Apple thống trị kỷ nguyên AI khi Tim Cook đang lùi lại ở đỉnh cao vinh quang nhất của sự nghiệp.

CEO mới thay Tim Cook điều hành Apple là ai?

Ông John Ternus phát biểu tại Hội nghị Các nhà phát triển toàn cầu thường niên của Apple (WWDC) ở San Jose, bang California, Mỹ, ngày 5/6/2017, với tư cách Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng Mac và iPad - Ảnh: REUTERS


Apple thông báo ngày 20/4 rằng, Tim Cook sẽ từ chức CEO vào tháng 9 và nhường vị trí cao nhất cho nhân sự kỳ cựu John Ternus. Tim Cook sẽ trở thành chủ tịch điều hành hội đồng quản trị khi rời khỏi vị trí CEO của Apple.

Người kế nhiệm Tim Cook - Ternus đã dành gần như toàn bộ sự nghiệp của mình tại Apple. Là một người con của California, ông theo học ngành kỹ thuật cơ khí tại Đại học Pennsylvania, từng thi đấu trong đội bơi lội của trường và tốt nghiệp năm 1997. Sau một thời gian ngắn thiết kế tai nghe thực tế ảo tại một công ty nhỏ tên là Virtual Research Systems, ông gia nhập đội ngũ thiết kế sản phẩm của Apple vào năm 2001.

Đến năm 2013, ông là phó chủ tịch kỹ thuật phần cứng. Năm 2021, khi người tiền nhiệm Dan Riccio từ chức để giám sát dự án (không thành công) Vision Pro, Ternus được thăng chức lên phó chủ tịch cấp cao, trở thành thành viên trẻ nhất trong đội ngũ điều hành của Apple.

Ông gia nhập đội ngũ thiết kế sản phẩm của Apple vào năm 2001.

Không có gì ngạc nhiên khi Ternus đã tham gia vào phần lớn những sản phẩm mà Apple đã cho ra mắt trong thập kỷ qua. Theo Apple, ông là người đóng góp quan trọng vào việc giới thiệu iPad và AirPods và đã giám sát nhiều thế hệ iPhone, MacBook và Apple Watch. Công việc của nhóm ông càng được thể hiện rõ hơn vào mùa thu năm ngoái, với sự ra mắt dòng iPhone mới bao gồm iPhone 17 Pro và Pro Max, iPhone Air và iPhone 17.

Về phần máy tính MacBook, Ternus đã góp phần củng cố mảng sản phẩm này, bao gồm cả việc ra mắt gần đây chiếc MacBook Neo giá cả phải chăng hơn. Nhóm của ông cũng được Apple ghi nhận là đã đưa AirPods lên một tầm cao mới, giờ đây chúng không chỉ hoạt động như tai nghe mà còn như một hệ thống chăm sóc sức khỏe thính giác của con người.

Ngoài bản thân sản phẩm, Ternus còn đặt độ bền và khả năng sửa chữa làm trọng tâm chính. Apple ghi nhận công lao của ông trong việc giới thiệu các vật liệu và kỹ thuật sản xuất mới giúp giảm lượng khí thải carbon của các sản phẩm Apple, bao gồm cả hợp chất nhôm tái chế mới được sử dụng trên nhiều dòng sản phẩm, đồng thời kéo dài tuổi thọ của một số thiết bị Apple thông qua những tiến bộ trong khả năng sửa chữa.

Trong tuyên bố riêng của mình hôm 20/4, Ternus cho biết: "Sau khi dành gần như toàn bộ sự nghiệp của mình tại Apple, tôi đã may mắn được làm việc dưới sự dẫn dắt của Steve Jobs và có Tim Cook làm người cố vấn. Tôi rất vinh dự được đảm nhận vai trò này và tôi hứa sẽ lãnh đạo với những giá trị và tầm nhìn đã định hình nên nơi đặc biệt này trong nửa thế kỷ qua".

Về phần mình, Cook nhận xét về Ternus: "John Ternus có tư duy của một kỹ sư, tâm hồn của một nhà đổi mới và trái tim để lãnh đạo bằng sự chính trực và danh dự. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ấy là người phù hợp để dẫn dắt Apple tiến vào tương lai".

Vì sao Tim Cook rời đi khi Apple đang ở đỉnh cao?

Tim Cook từ nhiệm để nhường lại chiếc ghế thuyền trưởng cho John Ternus,

Khi Tim Cook từ nhiệm để nhường lại chiếc ghế thuyền trưởng cho John Ternus, thị trường lập tức phản ứng bằng một nhịp giảm nhẹ của cổ phiếu trong phiên giao dịch ngoài giờ. Tuy nhiên, đằng sau những biến động ngắn hạn này, cuộc chuyển giao thực chất đang mở ra một bức tranh chiến lược rộng lớn hơn tại một trong những đế chế công nghệ vĩ đại nhất lịch sử.

Như nhà phân tích Dan Ives của Wedbush đã nhận xét trên CNBC ngay sau thông báo chuyển giao quyền lực: Tim Cook sẽ không bao giờ rời đi trừ khi ông cảm thấy hoàn toàn tự tin về "bàn cờ" mà mình đang trao lại cho người kế nhiệm. Và đó quả thực là một bàn cờ vô tiền khoáng hậu. Cook lựa chọn lùi lại khi đang ở đỉnh cao vinh quang, một đặc quyền hiếm hoi chỉ dành cho những nhà lãnh đạo xuất chúng nhất, kết thúc một lộ trình kế thừa được chuẩn bị vô cùng thận trọng.

Để hiểu được sự vĩ đại của "bàn cờ" này, cần nhìn lại cách Tim Cook tiếp quản và đưa di sản của Steve Jobs lên một tầm cao mới. Steve Jobs xứng đáng được ca ngợi như một nhân vật có tầm nhìn, nhưng những người tiên phong như Lee Felsenstein mới là người đặt nền móng cho chiếc máy tính cá nhân đầu tiên. Như vậy, sự thiên tài của Jobs nằm ở khả năng biến những ý tưởng ấy thành sản phẩm có sức ảnh hưởng đại chúng.

Một động lực tương tự đã định nghĩa di sản của Tim Cook. Ông thừa hưởng iPhone từ tay người tiền nhiệm, nhưng chính Cook mới là người mở rộng quy mô, biến nó thành trung tâm phần cứng mà hàng tỷ người dùng để tổ chức cuộc sống hàng ngày. Thật dễ quên rằng khi Cook nhận chức CEO, iPhone chỉ chiếm chưa tới 25% thị phần tại Mỹ và phải chật vật đối mặt với BlackBerry, Samsung hay Nokia. Dưới tay ông, iPhone bứt phá để chiếm lĩnh gần hai phần ba thị trường nội địa và một phần ba thị trường toàn cầu.

Hơn thế nữa, Cook đã chứng minh năng lực biến chiến lược thành kết quả của mình khi đại tu lại toàn bộ quy trình sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu giữa bối cảnh địa chính trị đầy biến động.

Trong một buổi trò chuyện nội bộ vào năm 1983, Steve Jobs - một tượng đài khét tiếng về sự cầu toàn - đã từng thẳng thắn phàn nàn về tốc độ hoàn thiện của chiếc Macintosh bằng một câu nói kinh điển: " Nghệ sĩ thực thụ không bám víu vào sản phẩm của mình. Nghệ sĩ thực thụ phải đưa chúng ra thế giới. Matisse đã làm vậy. Picasso cũng vậy."

Đó chính là triết lý cốt lõi mà Tim Cook đã thấm nhuần và thể hiện xuất sắc trong suốt gần 14 năm chèo lái Apple. Bài học sâu sắc nhất dành cho mọi doanh nghiệp muốn trường tồn là sự hoàn hảo không nằm ở việc giữ chặt một ý tưởng trên giấy, mà ở năng lực biến nó thành những sản phẩm có sức tác động thực tế.

Rất nhiều công ty công nghệ đã sa lầy vào cái bẫy của chủ nghĩa cầu toàn, mài giũa sản phẩm đến mức đánh mất thời cơ hoặc tồn tại mãi trong trạng thái "beta vĩnh cửu". Nhưng Tim Cook, người kế thừa Steve Jobs, thì không. Ông chứng minh một chân lý của thương trường: Thực thi mới là vua. Tim Cook đã vượt qua sự ngắm nghía nội bộ của những nhà thiết kế để đưa sản phẩm ra thị trường và mở rộng quy mô với những thành công chưa từng có.

Nhờ năng lực triển khai vô song, Cook đã biến Apple thành công ty giá trị nhất hành tinh, để lại một đế chế vững chãi hơn bao giờ hết cho người kế nhiệm.


CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
