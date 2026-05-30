Thứ kỳ lạ đang trồi lên từ lòng đất, làm biến dạng một lục địa
Một "thế lực ngầm" đang âm thầm định hình lại lục địa châu Phi theo cách mà giới khoa học không lường trước được.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra sự hiện diện đáng sợ của Siêu chùm châu Phi, một cột đá nóng khổng lồ đang trồi lên từ lòng đất và làm biến dạng phần phía Đông lục địa này theo cách bất ngờ.
Từ lâu, chúng ta đã biết châu Phi đang thay đổi nhanh chóng. Các đới tách giãn hiện hữu cho thấy lục địa này đang biến dạng, sẽ sớm tách rời trong tương lai.
Nhưng một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Geophysical Research Letters cho thấy "kịch bản" của cuộc chia tách này phức tạp và đáng kinh ngạc hơn nhiều những gì chúng ta từng hình dung.
Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã dự đoán phần lớn sự biến dạng trong các vùng đứt gãy sẽ xảy ra vuông góc với hướng đứt gãy, về cơ bản là kéo lớp vỏ Trái đất ra xa nhau theo chiều ngang, như cách mà hệ thống đứt gãy Đông Phi vận hành.
Nhưng các phép đo GPS dài hạn đã tiết lộ một điều khó hiểu: Một số phần của khu vực cũng đang dịch chuyển song song với chính vết nứt.
Phó giáo sư D. Sarah Stamps, nhà địa vật lý từ Trường Khoa học Virginia Tech (Mỹ), đồng tác giả, cho biết Siêu chùm châu Phi (African Superplume) chính là thủ phạm.
Không chỉ trồi lên từ lòng đất, cột đá nóng này còn tạo ra một luồng chảy hướng về phía Bắc bên dưới thạch quyển, âm thầm kéo các mảng lục địa đi theo nó.
Không chỉ vậy, một nghiên cứu độc lập khác được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Geophysical Research: Solid Earth cho thấy quá trình biến dạng phức tạp của châu Phi còn có sự tham gia của các khối vỏ Trái Đất nhỏ, gọi là các vi mảng, đang xoay chuyển một cách độc lập ngay trong lòng đới tách giãn.
Trong đó vi mảng Victoria, một thực thể địa chất nằm kẹt giữa nhánh phía Đông và phía Tây của Hệ thống đứt gãy Đông Phi, đang xoay ngược chiều kim đồng hồ với tốc độ khoảng 0,0583 độ mỗi triệu năm.
Sự xoay chuyển này tạo ra một hiệu ứng kỳ lạ: Trong khi phần lớn biến dạng tập trung dọc theo các cạnh của vi mảng - nơi các vết nứt trượt với tốc độ khoảng 1,8 đến 2,2 mm mỗi năm - thì phần lõi bên trong của nó vẫn duy trì được sự ổn định đáng ngạc nhiên.
Kết hợp lại, các "thế lực ngầm" nói trên cho thấy châu Phi không đơn thuần bị chia tách bởi một vài vết nứt, mà đang trải qua một cuộc tái cấu trúc lục địa đầy phức tạp.
Kết đắng của người đàn ông dùng thủ đoạn phân tán 2,5 tỷ đồng nhận chuyển khoản nhầmTiêu điểm - 9 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông nhận được hơn 2,5 tỷ đồng tiền chuyển khoản nhầm đã bị tuyên phạt 15 tháng tù sau khi cố tình chiếm giữ.
Bạn có thể thuê cả 1 quốc gia để tổ chức sự kiện với giá 1,8 tỷ đồngTiêu điểm - 13 giờ trước
Đây từng là một chiến dịch cho thuê kỳ lạ và gây sốc toàn cầu.
2 anh em bắt được con cá khổng lồ nặng 130kg, dài 2,2 mét trên sôngTiêu điểm - 2 ngày trước
Cả 2 anh em đều vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy kích thước của con cá khổng lồ, họ đã rất vất vả mới đưa được nó lên thuyền.
Nghiên cứu gần một triệu dữ liệu tiết lộ lý do con người luôn thấy cuộc sống tệ hơn vào nửa đêmTiêu điểm - 3 ngày trước
Một nghiên cứu quy mô lớn tại Anh vừa đưa ra kết luận đáng chú ý rằng cảm xúc tiêu cực thường đạt đỉnh vào nửa đêm, trong khi buổi sáng lại là thời điểm con người cảm thấy lạc quan và dễ chịu nhất.
"Xác ướp” 289 triệu năm hé lộ điều quan trọng về loài ngườiTiêu điểm - 3 ngày trước
Trong hang động Richards Spur ở bang Oklahoma - Mỹ, các nhà khoa học đã tìm thấy một kho báu: "Xác ướp 3D" của một sinh vật kỷ Nhị Điệp.
Bạch tuộc quái vật dài 19 m lộ diện ở Nhật BảnTiêu điểm - 4 ngày trước
Những con bạch tuộc to như cá voi từng là loài săn mồi hàng đầu ở một số vùng biển kỷ Phấn Trắng.
Thần đồng 3 tuổi biết làm toán, 12 tuổi đỗ đại học hiện có cuộc sống ra sao ở tuổi 26 sau lựa chọn gây ngạc nhiên?Tiêu điểm - 6 ngày trước
GĐXH - Nữ thần đồng Trần Thục Ân đình đám ngày nào, giờ chọn sống bình dị và an yên.
Cuộc sống của 'Cô gái Harvard' hiện ra sao sau 27 năm gây xôn xao?Tiêu điểm - 1 tuần trước
GĐXH - 'Cô gái Harvard' Lưu Diệc Đình từng nổi đình đám cách đây 27 năm nhờ đỗ Đại học Harvard với học bổng toàn phần hiện đã kết hôn và có cuộc sống lặng lẽ tại nước Mỹ.
Hàn Quốc: Dấu chân trên đá hé lộ sự tồn tại của sinh vật lạTiêu điểm - 1 tuần trước
Các nhà cổ sinh vật học tuyên bố họ đã xác định được một loài quái vật tiền sử hoàn toàn mới mang tên Jinjuichnus procerus.
Loài hoa chỉ nở từ 2 - 3 tuần khiến người dân và du khách mang cả studio đến chụp ảnh check in, chủ loạt biệt thự ngao ngánTiêu điểm - 1 tuần trước
“Cơn sốt hoa tử đằng” đang gây náo loạn Tây London (Anh) khiến chủ của những căn biệt thự triệu đô khổ sở.
2 anh em bắt được con cá khổng lồ nặng 130kg, dài 2,2 mét trên sôngTiêu điểm
Cả 2 anh em đều vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy kích thước của con cá khổng lồ, họ đã rất vất vả mới đưa được nó lên thuyền.