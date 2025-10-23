Mới nhất
Cuộc sống bí ẩn của Hoa hậu Việt Nam đầu tiên sau gần 4 thập kỷ đăng quang

Thứ năm, 07:07 23/10/2025 | Câu chuyện văn hóa
Bùi Bích Phương là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên của cuộc thi nhan sắc do báo Tiền Phong tổ chức năm 1988.

Bùi Bích Phương sinh năm 1971 trong gia đình trí thức Hà Nội. Cha của chị là cố nghệ sỹ Bùi Đức Minh - người Hà Nội gốc tài hoa, yêu nghệ thuật. Mẹ chị là bà Nguyễn Thị Thuyết Hoa, một phụ nữ xinh đẹp, hiền thục sinh ra trong gia đình gia giáo.

Năm 1988, Bùi Bích Phương đăng quang trong cuộc thi hoa hậu đầu tiên. Khi đó, chị đang là sinh viên năm thứ nhất của khoa tiếng Anh, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Số đo ba vòng của hoa hậu là 86-60-88cm, chiều cao 1m58.

Cuộc sống bí ẩn của Hoa hậu Việt Nam đầu tiên sau gần 4 thập kỷ đăng quang - Ảnh 1.

Bùi Bích Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1988.

Dù không có lợi thế về chiều cao, chị nổi bật nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, duyên dáng, nền tảng học vấn tốt và cách giao tiếp thông minh. Giải thưởng cho Bùi Bích Phương khi đăng quang là chiếc xe đạp Mifa, lúc bấy giờ có trị giá 4 chỉ vàng.

Thời điểm đó, ít ai biết rằng cô sinh viên xinh đẹp Bùi Bích Phương hàng ngày vẫn đi làm gia sư và dịch thuê với thù lao 500 đồng/trang để kiếm tiền đóng học phí. Dù trở nên nổi tiếng sau khi trở thành Hoa hậu, chị vẫn quyết tâm theo đuổi con đường học vấn. Chị thông thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Hàn, có thể nói được tiếng Trung Quốc và tiếng Pháp.

Năm 1994, chị nhận được học bổng du học tại Hàn Quốc và lấy bằng thạc sỹ tại Đại học Seoul.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị về nước làm cán bộ đối ngoại ở Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật. Ngoài ra, hoa hậu còn học thêm chuyên ngành Kinh tế quốc dân và Kinh tế quốc tế.

Cuộc sống bí ẩn của Hoa hậu Việt Nam đầu tiên sau gần 4 thập kỷ đăng quang - Ảnh 2.

Bùi Bích Phương bỏ hào quang để theo con đường học vấn.

Hiện Bùi Bích Phương làm việc cho Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc, trực tiếp điều phối hoạt động tại khu vực Đông Nam Á. Chị góp phần không nhỏ trong việc phát triển, nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác giáo dục giữa các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế. Bên cạnh đó, chị cũng tự đầu tư và phát triển bất động sản trong và ngoài nước.

Bên cạnh sự nghiệp ấn tượng, Bùi Bích Phương cũng có cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc bên tiến sĩ Vũ Thiệu Giang. Chị chia sẻ, ông xã là người luôn đứng sau cổ vũ, động viên vợ phấn đấu trong sự nghiệp.

Họ kết hôn năm 2000 và đón con trai đầu lòng Gia Hiển một năm sau đó. Năm 2004, vợ chồng chị chào đón thêm con gái Phương Anh.

Ở cơ quan chị là sếp, ra ngoài đường được mọi người gọi là hoa hậu nhưng khi về nhà sau giờ làm việc, chị là người nội trợ chuẩn. Với các con, Bích Phương không đặt áp lực học hành mà luôn muốn con phát triển hài hòa giữa học văn hóa và các môn năng khiếu.

Kể từ khi lập gia đình, Bùi Bích Phương hầu như không tham gia các hoạt động giải trí. Chị thỉnh thoảng nhận lời làm khách mời cho một số cuộc thi sắc đẹp, thời gian còn lại toàn tâm toàn ý chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình.

Cuộc sống bí ẩn của Hoa hậu Việt Nam đầu tiên sau gần 4 thập kỷ đăng quang - Ảnh 3.

Hình ảnh hiếm hoi của Bùi Bích Phương và chồng con.

Sau 37 năm đăng quang, Bùi Bích Phương vẫn giữ được nhan sắc mặn mà và duyên dáng, luôn được khen trẻ đẹp hơn nhiều so với tuổi 54. Hoa hậu cho biết chị thường trang điểm rất nhẹ, thậm chí không trang điểm nên ít người nhận ra.

Những năm gần đây, Bùi Bích Phương xuất hiện nhiều hơn khi đồng hành với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Chị thường diện trang phục thanh lịch khi chấm thi, theo sát thí sinh trong các hoạt động.

Bùi Bích Phương từng tâm sự, chị có niềm đam mê làm đẹp, nhất là làm đẹp cho những căn biệt thự bằng ý tưởng và thiết kế của mình. Căn biệt thự sang trọng có giá trên 70 tỷ đồng tại Hà Nội do chính chị trang trí nội thất.

Sinh thời, nhà thơ Dương Kỳ Anh từng tiết lộ Bùi Bích Phương có nhiều biệt thự trải dài ba miền Bắc, Trung, Nam, gồm biệt thự biển, biệt thự vườn, biệt thự sinh thái, biệt thự trên cao.

Sở hữu khối tài sản lớn song Bùi Bích Phương vẫn tự nhận mình có cuộc sống bình dị, không sang chảnh như mọi người nghĩ về một hoa hậu.

Cuộc sống bí ẩn của Hoa hậu Việt Nam đầu tiên sau gần 4 thập kỷ đăng quang - Ảnh 4.

Sau 37 năm đăng quang, Bùi Bích Phương vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp.

Là người đầu tiên đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Bùi Bích Phương được coi là hoa hậu tiêu biểu, đẹp lâu bền nhất từ hình thể đến nhân cách, văn hóa ứng xử và đóng góp cho xã hội. Vì thế chị vẫn giữ được hình ảnh hoàn hảo trong lòng công chúng sau gần 4 thập kỷ nhận vương miện.


