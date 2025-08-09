Chân dung góa phụ U60 khiến tỷ phú Bill Gates thay đổi khi yêu

Cuộc sống hiện tại của vợ cũ tỷ phú Bill Gates sau 4 năm ly hôn GĐXH - Bà Melinda đã chia sẻ những điều bà học được về hôn nhân sau gần 4 năm ly hôn tỷ phú Bill Gates.

Chân dung bạn gái của Bill Gates

Tỷ phú Bill Gates bên cạnh mối tình mới, bà Paula Hurd.

Hồi tháng 5/2021, tỷ phú Mỹ Bill Gates và vợ ông vào thời điểm đó - Melinda French Gates gây sốc cho toàn thế giới khi tuyên bố chia tay sau thời gian 27 năm chung sống. Cuộc hôn nhân của họ chính thức kết thúc vào tháng 8/2021. Trong cuộc phỏng vấn với BBC sau khi hôn nhân tan vỡ, khi được hỏi liệu ông có muốn tìm kiếm tình yêu mới hay không, tỷ phú Mỹ thẳng thắn trả lời: "Chắc chắn rồi, tôi đâu phải robot".

Gần 2 năm sau, vào cuối năm 2022, ông Bill Gates đã tìm thấy tình yêu mới là bà Paula Hurd, một doanh nhân sở hữu sự nghiệp cùng danh tiếng không hề kém cạnh gì so với Bill Gates. Mối quan hệ của họ được công khai rộng rãi vào năm 2023.

Trước khi mối quan hệ với ông Gates được công khai, bà Paula được cho là sống khá khép kín. Bà luôn được giới báo chí, truyền thông mô tả là "một người phụ nữ bí ẩn". Thậm chí, rất ít người kể cả những người thân thiết với cả hai biết đến mối quan hệ này. Dù vậy, những thông tin về ông Gates và bà Paula đã dần xuất hiện với tần suất dày đặc hơn.

Mối quan hệ của họ được công khai rộng rãi vào tháng 2/2023. Mặc dù vậy, cả hai đã cùng nhau tham gia nhiều sự kiện từ tháng 9/2022. Vào tháng 7/2023, bà Paula và ông Gates cùng tham gia sự kiện tại thành phố New York, thu hút sự chú ý của báo giới.

Theo tờ People, trái với nhiều bóng hồng thường là hậu phương với bạn trai hoặc người bạn đời là những tỷ phú, tài phiệt hàng đầu thế giới, bà Paula Hurd sở hữu hồ sơ cá nhân rất đáng ngưỡng mộ. Bà có bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh tại Đại học Texas vào năm 1984.

Cũng trong năm này, bà gia nhập công ty NCR chuyên cung cấp dịch vụ và phần mềm cho các ngân hàng nổi tiếng thế giới và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại đây. Ban đầu, bà phụ trách quản lý doanh số bán hàng và mạng lưới kinh doanh. Sau đó, bà được bổ nhiệm là Giám đốc Công nghệ. Bà rời công ty vào năm 2001 sau 17 năm gắn bó.

Cả hai xuất hiện cùng nhau khi đi xem trận tennis (Ảnh: NDTV).

10 năm sau, tháng 10/2011, bà trở thành cố vấn cho Club 127 và làm việc tại đây hơn 10 năm trước khi rời đi vào tháng 12/2021.

Trong thời gian đó, vào năm 2018 bà cùng chồng trở thành đồng chủ tịch Give Light – một chiến dịch thiện nguyện của Đại học Baylor nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp các khoản học bổng phát triển giáo dục cho thế hệ trẻ. Năm 2021, bà trực tiếp đóng góp số tiền 7 triệu USD và đứng ra kêu gọi ủng hộ được tổng số tiền lên đến 1 tỷ USD cho Give Light.

Bên cạnh công việc kinh doanh và làm từ thiện, bà Paula Hurd có niềm đam mê tennis mãnh liệt. Bà đã cùng ông Mark Hurd sáng lập Chương trình Tennis Baylor và đến ngày 14/3/2022, bà Paula đã phát động sáng kiến hợp tác giữa Chương trình Tennis Baylor và Quỹ Universal Tennis nhằm khuyến khích và truyền cảm hứng cho các vận động viên tennis trên toàn thế giới cũng như công bố Giải thưởng Universal Tennis Hurd.

Theo đó, kể từ năm 2023, mỗi năm Giải sẽ trao cho một vận động viên nam và một vận động viên nữ tennis chuyên nghiệp thể hiện được thành tích nổi bật và tinh thần thể thao cao thượng tại giải BNP Paribas Open.

Bà Paula Hurd và người chồng đã qua đời Mark Hurd được đánh giá là những mạnh thường quân đáng kính khi tham gia vào rất nhiều hoạt động xã hội quan trọng, đặc biệt là các khoản đóng góp dành cho tại Đại học Baylor với các công trình thể thao và văn hóa quan trọng tại đây. Tên tuổi của cả hai được đặt cho một loạt các công trình của trường. Năm 2020, bà và ông Mark nhận Huy chương Sáng lập Đại học Baylor vì những cống hiến của họ cho sự phát triển hiện tại và tương lai của trường.

Tỷ phú Bill Gates thay đổi khi yêu

Ông Gates và bà Hurd tại tiệc mừng cưới của con trai tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani

Nhà đồng sáng lập Microsoft, tỷ phú Bill Gates đã dành những lời khen có cánh cho người yêu mới, đồng thời khẳng định: "Tôi thật may mắn khi có một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc".

Mối quan hệ của bà Hurd với ông Gates tuy được công khai vào tháng 2/2023, nhưng trên thực tế, họ đã cùng nhau sánh vai trong rất nhiều sự kiện kể từ tháng 9/2022.

Bên cạnh đó, bà Hurd và ông Gates cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều cuộc tụ họp của giới thượng lưu, bao gồm tiệc đính hôn của tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sanchez vào tháng 8/2023; Lễ trao giải Breakthrough Prize vào tháng 4/2024; Thế vận hội Paris hồi tháng 7/2024…

Bill Gates ít khi thể hiện tình cảm với bạn gái trước đám đông, không kể lể nhiều nhưng nụ cười rạng rỡ lúc bên Hurd đã nói lên tất cả.

Trong 1 sự kiện có sự tham gia của nhiều ngôi sao, Bill Gates và bạn gái Paula Hurd ngẫu hứng nhún nhảy theo bài hát của Justin Timberlake. Nổi tiếng là người nghiêm túc và có vẻ hướng nội, song hành động của Bill đã khiến nhiều người bất ngờ. Những người có mặt xác nhận rõ rằng cặp đôi thực sự rất tâm đầu ý hợp. Trong 1 video do TMZ đăng tải, Gates kéo Hurd lại gần và chủ động ôm bạn gái khi 2 người hòa mình vào điệu nhạc. Dân tình rất thích thú với phong thái sôi nổi và vô tư của tỷ phú nổi tiếng.