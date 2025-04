Cuộc sống hiện tại của vợ cũ tỷ phú Bill Gates sau 4 năm ly hôn

Vợ cũ tỷ phú Bill Gates và bài học sau 4 năm ly hôn

Vợ chồng tỷ phú Bill Gates và Melinda năm 1999.





Tháng 5/2021, vợ chồng tỉ phú Bill Gates và Melinda Gates khiến thế giới bất ngờ khi tuyên bố "đường ai nấy đi". Họ li hôn sau 27 năm chung sống và có với nhau 3 người con.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 8.2021, Bill Gates xúc động chia sẻ rằng cuộc ly hôn của ông là "nguồn cơn của một nỗi buồn riêng sâu thẳm". Đồng thời, ông thừa nhận cảm thấy trống rỗng sau đổ vỡ hôn nhân, gọi năm đầu tiên sau li hôn là "năm bất thường và khó khăn nhất" đời mình.

Vợ cũ của Bill Gates - Melinda Gates - sinh năm 1964 tại Texas (Mỹ). Bà từng gia nhập công ty do Bill Gates sáng lập - Microsoft, vào năm 1987 với vai trò quản lý sản phẩm. Cả hai biết đến nhau khi ngồi cạnh trong một bữa tiệc công ty tổ chức tại thành phố New York.

Bill Gates và Melinda yêu nhau trong khoảng 6 năm trước khi tỉ phú Mỹ ngỏ lời cầu hôn bạn gái vào năm 1993. Lễ cưới diễn ra vào 1 năm sau đó, khi Bill Gates 38 tuổi và Melinda Gates 29 tuổi.

Hai năm sau cưới, cặp đôi đón con gái đầu lòng đầu tiên mang tên Jennifer. Sau đó, cả hai tiếp tục có thêm 2 con là Rory và Phoebe.

Vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly hôn sau 27 năm chung sống - Ảnh: AP





Tháng 4/2019, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới, vợ chồng Bill Gates trả lời phỏng vấn tờ The Sunday Times, chia sẻ về bí quyết giúp hôn nhân tốt đẹp. Bà cho biết cuộc sống hôn nhân của họ cũng giống như gia đình khác, cũng có lúc sóng gió vì những lý do hết sức bình thường.

Bà cũng thừa nhận, ông xã đã tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình, chính bà cũng giúp chồng làm điều đó. Bill Gates sẵn sàng phụ vợ rửa bát mỗi tối và duy trì thói quen này trong suốt thời gian kết hôn.

Chính vì thế, việc Bill Gates và vợ bất ngờ thông báo ly hôn vào năm 2021 khiến công chúng ngỡ ngàng. Thời điểm đó, cả hai từ chối tiết lộ lý do "đường ai nấy đi".

Năm 2022, nghĩa là 1 năm sau ly hôn, vợ cũ Bill Gates mới lên tiếng giải thích về lý do hôn nhân tan vỡ trong buổi phỏng vấn với Gayle King trên đài CBS.

Tại đây, bà lần đầu tiên lên tiếng về bê bối ngoại tình của chồng cũ với một nhân viên công ty sau 6 năm kết hôn. Bà cho biết, cặp đôi đã cố gắng vượt qua cuộc khủng hoảng này, nhưng sau cùng, niềm tin giữa hai người vĩnh viễn không thể xây dựng lại được.

"Tôi thực sự tin rằng mình có thể tha thứ được cho anh ấy, nên đã cố gắng vượt qua. Chẳng có sự kiện gì xảy ra thêm nữa. Thế nhưng, đến một thời điểm mà tôi cảm thấy là quá đủ, tôi nhận ra cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn nữa. Tôi không thể tin vào những gì mà chúng tôi đã có", bà chia sẻ.

"Tôi học được rằng để có một mối quan hệ đáng tin cậy, cả hai bên đều phải trung thực với nhau. Đó là điều tôi muốn trong một cuộc hôn nhân. Nếu bạn không thể, bạn không có được sự thân mật và sự tin tưởng. Vì vậy, cuối cùng, tôi phải ra đi", nhà từ thiện sinh năm 1964 nói.

Trong cuốn hồi ký The Next Day, Melinda tuyên bố từ bỏ hôn nhân là một trong những điều khó khăn và quan trọng nhất mà bà từng làm.

Nói về quyết định chia tay, Melinda cho biết đó là kết quả của nhiều điều tích tụ theo thời gian. "Nếu bạn không thể là chính mình trong mối quan hệ gần gũi nhất, bạn cần phải bước ra khỏi nó", bà nói. Melinda nhấn mạnh trung thực là nền tảng của một mối quan hệ bền vững.

"Nếu không có sự thành thật, sẽ không có sự tin tưởng. Không có tin tưởng, không thể có sự gắn bó", bà cho hay. Bà Melinda phải vật lộn trong hơn một năm trước khi nói với chồng cũ muốn ly hôn vào năm 2020, trong chuyến du lịch đến New Mexico (Mỹ).

Bà mô tả đó là cuộc trò chuyện đáng sợ nhất mà bà từng trải qua. Theo nhà hoạt động vì cộng đồng, Bill Gates buồn và khó chịu, nhưng cũng thấu hiểu, tôn trọng.

Tuy vậy, việc ly hôn gặp nhiều khó khăn ban đầu vì "Bill nổi tiếng là một trong những nhà đàm phán cứng rắn nhất thế giới". Họ ly thân trong một năm và đến tháng 5/2021, cả hai xác nhận ly hôn trong một tuyên bố chung.

Vợ cũ tỷ phú Bill Gates và hành trình tìm lại tự do

Bà Melinda Gates hào hứng với cuộc sống sau ly hôn. Ảnh: MasterClass





Mới đây, trong chương trình trò chuyện đêm khuya Mỹ The Late Show with Stephen Colbert, bà Melinda đã chia sẻ những điều bà học được về hôn nhân sau gần 4 năm ly hôn tỷ phú Bill Gates. Sau ly hôn, Melinda bắt đầu hành trình tìm lại tự do. Bà cùng bạn bè đi du lịch, bắt đầu những thói quen mới, cho phép bản thân sống cuộc đời riêng. Về đời sống tình cảm sau gần 4 năm ly hôn, khi được dẫn chương trình Stephen Colbert hỏi có hẹn hò không, Melinda xác nhận đang trong mối quan hệ tuyệt vời.

Melinda thừa nhận rằng mình đang trở lại thế giới lãng mạn sau khi ly hôn với Bill Gates. Cặp đôi có nhiều điểm chung như đều là tác giả của những cuốn sách, cùng nuôi dạy ba đứa con và từng có một cuộc hôn nhân thất bại. Bà mô tả giai đoạn này là một cuộc "chuyển tiếp vừa đáng sợ, vừa hào hứng", nhưng cần thiết để bước sang một chương mới.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, Jon và Melinda chưa nhắc đến chuyện tiến tới hôn nhân. Melinda tiếp tục cuộc sống giản dị, kín tiếng. Trên trang cá nhân, bà thường xuyên chia sẻ thông tin về các kế hoạch từ thiện, vì cộng đồng, bảo vệ phụ nữ, trẻ em và người da màu.