Chi 250 triệu đồng mua thịt bò, người đàn ông phát hiện thịt giả liền báo cảnh sát, người bán phản hồi: “Tôi cũng là nạn nhân”

Tháng 3/2024, một chủ nhà hàng họ Trần (Giang Tô, Trung Quốc) đặt mua 70.000 NDT thịt bò từ một cửa hàng trực tuyến. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, anh phát hiện thịt có màu sắc và mùi vị bất thường, giống thịt lợn hơn là thịt bò. Sau khi rã đông và nấu thử, anh Trần xác nhận nghi ngờ và lập tức báo cáo sự việc cho cơ quan cảnh sát địa phương.

Ba tháng sau, người bán thịt họ Vương bị bắt giữ tại nhà riêng. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều thùng carton dán nhãn “sản phẩm thịt bò”, cùng các giấy tờ giả mạo như Giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng thịt và Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, kèm theo hơn 40 túi thịt lợn đông lạnh.

Ảnh minh hoạ

Vương khai nhận ý tưởng kinh doanh thịt bò giả bắt nguồn từ việc chính anh bị lừa vào tháng 2/2023. “Tôi cũng chỉ là một nạn nhân”, anh này cho biết. Khi mua thịt bò từ một nhà cung cấp, Vương nhận được thịt bò giả làm từ thịt lợn nhưng không được hoàn tiền.

Vương quyết định tận dụng mánh khóe này để kiếm lợi nhuận. Vương mua thịt lợn nái giá rẻ từ một cơ sở sản xuất, thêm một số hoá chất tạo hương vị và đóng gói vào thùng carton in nhãn “thịt bò”, làm giả các giấy chứng nhận kiểm dịch. Anh đăng ký tài khoản trên một sàn giao dịch thịt trực tuyến, sử dụng hình ảnh tải từ Internet để quảng cáo và bán giá thấp hơn thị trường để thu hút khách hàng.

Ảnh minh hoạ

Khi một số người mua nghi ngờ chất lượng, Vương gửi giấy chứng nhận giả để đánh lừa hoặc chặn liên lạc nếu họ đòi trả hàng. Anh còn mua gói VIP trên nền tảng để truy cập thông tin khách hàng, chủ động tiếp cận qua WeChat nhằm mở rộng doanh số.

Cơ quan cảnh sát xác định Vương đã bán thịt lợn giả thịt bò với tổng giá trị giao dịch hơn 1,9 triệu NDT (6,9 tỷ đồng), thu lợi nhuận 470.000 NDT (1,7 tỷ đồng). Vương bị truy tố về tội buôn bán hàng giả kém chất lượng. Ngoài ra đối tượng này còn bị điều tra về hành vi làm giả giấy tờ. Tháng 11/2024, Vương bị kết án 7 năm tù và phạt 1 triệu NDT (3,6 tỷ đồng).

Lực lượng chức năng Trung Quốc khuyến nghị người tiêu dùng nên thận trọng khi mua thực phẩm trực tuyến, đặc biệt với các sản phẩm giá rẻ bất thường. Cần chọn các kênh phân phối uy tín, có giấy phép kinh doanh và thông tin minh bạch, đồng thời xác minh nhãn mác, giấy chứng nhận, và nguồn gốc hàng hóa trước khi nhận hàng.

Kim Linh (Theo Toutiao)