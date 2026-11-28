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Từ ngày 30/11/2026, Nghị định 389/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Nghị định mới thiết lập khung chế tài xử phạt tài chính nghiêm khắc, nâng mức phạt tiền lên tới 200 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm liên quan đến xổ số.

Đối tượng áp dụng mức xử phạt theo Nghị định 389/2026/NĐ-CP là:

- Cá nhân, tổ chức Việt Nam, cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định này.

- Tổ chức là đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số theo quy định của Nghị định này gồm:

+ Doanh nghiệp kinh doanh xổ số;

+ Đại lý xổ số là tổ chức;

+ Tổ chức khác có liên quan.

Theo Nghị định 389/2026/NĐ-CP, từ ngày 30/11/2026, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực xổ số bị xử phạt nặng. Ảnh minh họa: AI

Dưới đây là các mức phạt cụ thể liên quan đến việc mua, bán xổ số được quy định rõ tại Nghị định 389/2026/NĐ-CP:

- Đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa hoặc giả mạo các tài liệu trong hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

- Đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng.

- Đối với hành vi cho mượn, cho thuê hoặc chuyển nhượng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số bị phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng.

- Đối với hành vi kinh doanh xổ số không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

- Đối với hành vi vi phạm về in, phát hành và phân phối vé xổ số bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

- Đối với hành vi vi phạm quy định về phân phối vé xổ số bị xử phạt từ cảnh cáo đến phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

- Đối với hành vi vi phạm quy định về địa bàn kinh doanh xổ số bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

- Đối với hành vi vi phạm quy định về tham gia dự thưởng xổ số bị phạt từ cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

- Đối với hành vi vi phạm quy định về thu hồi, lưu trữ, tiêu hủy vé xổ số không tiêu thụ hết bị phạt từ cảnh cáo đến phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

- Đối với hành vi vi phạm quy định về đại lý xổ số bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

- Đối với hành vi vi phạm quy định về loại hình sản phẩm kinh doanh xổ số bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

- Đối với hành vi vi phạm quy định về tỷ lệ trả thưởng, cơ cấu giải thưởng và thể lệ tham gia dự thưởng bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

- Đối với hành vi vi phạm quy định về tổ chức mở thưởng xổ số bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

- Đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng kết quả xổ số và thông tin kết quả trúng thưởng bị phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

- Đối với hành vi vi phạm quy định về khuyến mại trong lĩnh vực kinh doanh xổ số bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.

- Đối với hành vi vi phạm quy định về trả thưởng bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

- Đối với hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh đối với hệ thống xổ số điện toán bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng.

- Đối với hành vi vi phạm hành chính về hoa hồng đại lý, trích lập Quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng, Quỹ theo quy định của pháp luật và sử dụng các quỹ bị phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng

Lưu ý:

- Mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 lần mức phạt tiền đối với tổ chức cho cùng hành vi vi phạm.

- Mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số tối đa là 100.000.000 đồng, đối với tổ chức tối đa là 200.000.000 đồng.

Ngoài bị phạt tiền, trường hợp vi phạm còn buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính.