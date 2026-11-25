Sử dụng gas an toàn: Những nguyên tắc sống còn cần nhớ để phòng ngừa cháy, nổ
GĐXH - Trước nguy cơ cháy, nổ liên quan đến khí đốt hóa lỏng, các hộ gia đình, cơ sở ăn uống và cửa hàng kinh doanh gas cần tuân thủ nghiêm các điều kiện an toàn PCCC. Người dân cần nắm rõ khoảng cách đặt bình gas cùng quy trình xử lý khi phát hiện rò rỉ.
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