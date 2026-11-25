1 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 14h ngày 24/11, vụ nổ bình gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa) đã ghi nhận 16 nạn nhân, trong đó có 6 người tử vong và 10 người bị thương đang được các bệnh viện tập trung cấp cứu, điều trị tích cực.