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Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong hai ngày 27 và 28/11/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội diễn ra Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mê Kông (ACMECS) lần thứ 11.

Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục vụ hội nghị, Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông như sau:

Từ 06h00 đến 20h00 các ngày 27 và 28/11/2026 tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định).

Hà Nội thông báo tạm cấm, hạn chế phương tiện tại một số tuyến đường trong hai ngày từ 27-28/11 nhằm phục vụ Hội nghị cấp cao quốc tế diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: Cục CSGT

Hạn chế các phương tiện tham gia giao thông khác.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế bao gồm: Kim Mã; Nguyễn Chí Thanh; Trần Duy Hưng; Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long); Đỗ Đức Dục; Miếu Đầm; Vành đai III trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại); Đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông:

- Chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình di chuyển phù hợp, hạn chế đi vào khu vực tổ chức hội nghị.

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng.

- Khi gặp đoàn xe ưu tiên đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ, khẩn trương nhường đường, chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Đề nghị người dân chủ động chia sẻ thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt và phục vụ thành công các hội nghị cấp cao quốc tế.