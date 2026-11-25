Bắc Bộ trời chuyển rét, có nơi rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/11, bộ phận không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày và đêm 25/11 ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ, vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Ngày 25/11 và đến sáng 26/11, khu vực từ Tp.Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan dự báo khuyến cáo, mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Ảnh TL

Nguyên nhân vụ nổ khiến 7 người tử vong ở phố Nguyễn Văn Tuyết

Sáng 24/11/2026, tại số nhà 110B-E4, tập thể Vĩnh Hồ, phường Đống Đa, TP Hà Nội xảy ra vụ nổ nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động các lực lượng đến hiện trường, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế và các lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng đã phát hiện, đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tính đến thời điểm tối 24/11, đã có 7 người tử vong trong vụ nổ.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định, căn nhà số 110B-E4 đang được cải tạo, sửa chữa để làm quán ăn. Nguyên nhân vụ nổ được xác định là do rò rỉ khí gas kết hợp với ôxy trong không khí, gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ hỗn hợp khí gas và ôxy.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Hơn 60 cán bộ, chiến sĩ cùng 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được huy động đến hiện trường vụ nổ nghi do khí gas ở phố Nguyễn Văn Tuyết - (ảnh Công an Hà Nội).

Hà Nội chốt mức tiền ăn bán trú: Học sinh phổ thông tối đa 45.000 đồng/bữa trưa

Theo VTC News, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 163 về danh mục các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập, không bao gồm trường công lập chất lượng cao.

Theo quyết định, mức thu tiền ăn bán trú tối đa ở bậc mầm non là 22.000 đồng/trẻ với bữa sáng và 35.000 đồng đối với bữa trưa, bữa phụ. Đối với học sinh tiểu học, THCS và THPT, mức thu tối đa là 25.000 đồng/học sinh/bữa sáng và 45.000 đồng/học sinh/bữa trưa.

Ngoài tiền ăn, quyết định quy định mức thu tối đa đối với dịch vụ chăm sóc bán trú là 235.000 đồng/học sinh/tháng. Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú có mức thu tối đa 200.000 đồng/học sinh/năm đối với bậc mầm non và 133.000 đồng/học sinh/năm học đối với học sinh tiểu học, THCS, THPT.

Hà Nội chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Bắt TikToker 'Thảo Baby' kiếm tiền từ livestream khiêu dâm

Ngày 24/11/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết đã bắt giữ Ngô Thị Bích Thảo (19 tuổi, trú tại Hưng Yên), biệt danh “Thảo Baby”, chủ tài khoản TikTok “Thị Nở” có hơn 300.000 lượt theo dõi, để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo lời khai ban đầu, từ cuối năm 2024, Thảo được một đối tượng quen qua mạng xã hội lôi kéo tham gia livestream (phát sóng trực tuyến) nội dung khiêu dâm, thủ dâm theo yêu cầu của người xem trên các ứng dụng cá cược trực tuyến có yếu tố nước ngoài.

Ban đầu, Thảo được trả 250.000 đồng cho mỗi giờ livestream, sau đó tăng lên 500.000 đồng/giờ. Ngoài khoản tiền công cố định, Thảo còn được hưởng 50% số tiền người xem donate (tặng quà, chuyển tiền) để yêu cầu thực hiện các nội dung theo mong muốn.

Ngô Thị Bích Thảo tại cơ quan công an - (ảnh Bộ Công an).

Đáng chú ý, theo lời khai tại cơ quan công an, thu nhập từ hoạt động livestream nói trên của Thảo có thời điểm dao động từ 100-300 triệu đồng mỗi tháng. Sau một thời gian hoạt động trên các nền tảng nước ngoài, Thảo dừng livestream và chuyển sang sử dụng TikTok với tài khoản mang tên “Thị Nở”, thu hút hơn 300.000 lượt theo dõi.

Phát hiện hơn 9.000 tỷ đồng nạp vào gần 100 tài khoản liên quan vụ rửa tiền ở TPHCM

Theo Tiền Phong, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 42 bị can và ra lệnh bắt tạm giam các bị can để điều tra về 5 tội danh gồm: Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, Đánh bạc, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 đã phê chuẩn các quyết định và lệnh này.

Các đối tượng liên quan vụ án tại cơ quan công an.

Qua xác minh tin báo của người dân, PC02 phát hiện dấu hiệu một đường dây thuê người đứng tên mở tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền. Trong quá trình điều tra, tổ công tác kiểm tra một quán cà phê, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Từ thông tin thu thập được, công an tiếp tục truy xét các đầu mối và đến nay đã làm việc với hơn 60 người.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định một phần dòng tiền đánh bạc nhận qua các tài khoản thuê được dùng để mua USDT, sau đó chuyển sang các ví khác nhằm che giấu nguồn tiền và người thụ hưởng thực tế.

Từ một phần dữ liệu trích xuất trên điện thoại và máy tính, công an ghi nhận 138 người đứng tên mở gần 1.300 tài khoản ngân hàng. Cơ quan điều tra chọn 481 tài khoản do 29 người đứng tên để xác minh dòng tiền. Trong số tài khoản được chọn, gần 100 tài khoản đã có kết quả xác minh, ghi nhận tổng số tiền nạp vào hơn 9.000 tỷ đồng.

Khi công an xác minh một số giao dịch, cả 7 người chuyển tiền được làm rõ đều khai đã tham gia đánh bạc trực tuyến, thắng thua bằng tiền. Mở rộng điều tra, công an còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.