Không làm thủ tục thu hồi đăng ký xe, biển số xe khi bán – cho – tặng xe có thể xảy ra những hệ lụy gì?

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), nhiều người dân sau khi bán, cho, tặng xe chỉ giao xe, nhận tiền mà không làm thủ tục thu hồi đăng ký xe, biển số xe. Đến khi phát sinh vi phạm, tai nạn hoặc các vấn đề pháp lý mới tá hỏa vì phương tiện vẫn đứng tên mình

Trên Page của Cục CSGT, cơ quan chức năng đã chỉ ra những hệ lụy không thể xem nhẹ, đồng thời chỉ ra những việc cần làm khi bán – cho – tặng xe.

Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông.

Những hệ lụy có thể xảy ra khi bán – cho – tặng xe không làm thủ tục thu hồi đăng ký xe, biển số xe:

- Trách nhiệm pháp lý: Chủ cũ vẫn phải chịu trách nhiệm về việc không thực hiện thủ tục thu hồi và các vấn đề liên quan đến phương tiện theo quy định.

- Rắc rối thủ tục hành chính: Khi đăng ký xe, cấp đổi GPLX, căn cước hoặc thực hiện các thủ tục khác, những vi phạm, nghĩa vụ chưa giải quyết có thể phát sinh yêu cầu xác minh, giải trình, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục trong các trường hợp pháp luật quy định.

- Nguy cơ liên quan vi phạm: Xe bị phạt nguội, gây tai nạn hoặc liên quan vụ việc cần xác minh, người đứng tên đăng ký có thể phải làm việc với cơ quan chức năng dù đã bán xe từ lâu.

Những việc người dân cần làm khi khi bán – cho – tặng xe:

- Xe đã bán, cho, tặng: Khẩn trương thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe.

- Xe đã mua: Chủ động đăng ký sang tên theo quy định.

- Xe đã bán từ lâu, không rõ người mua: Liên hệ cơ quan đăng ký xe để được hướng dẫn giải quyết.

Thủ tục thu hồi đăng ký xe, biển số xe khi bán - cho - tặng xe

Căn cứ Thông tư 79/2024/TT-BCA và các quy định sửa đổi, bổ sung như Thông tư 62/2026/TT-BCA, thủ tục thu hồi đăng ký xe, biển số xe khi bán - cho - tặng xe được quy định như sau:

Khi chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe (sau đây viết gọn là chuyển quyền sở hữu xe):

- Chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (không giao cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe) và nộp cho cơ quan đăng ký xe khi làm thủ tục thu hồi; trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá thì chủ xe nộp chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe khi làm thủ tục thu hồi;

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe đứng tên trong chứng nhận đăng ký xe phải làm thủ tục thu hồi; trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì trước khi giải quyết người có thẩm quyền thực hiện thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; trường hợp chủ xe không đến làm thủ tục thu hồi thì người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe và tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu được ký vào biên bản vi phạm hành chính với tư cách là người chứng kiến và ký vào các giấy tờ có liên quan đến thủ tục thu hồi;

- Sau khi cơ quan đăng ký xe làm thủ tục thu hồi, tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày xe hết niên hạn sử dụng, xe hư hỏng không sử dụng được, xe bị thải bỏ, chủ xe phải khai báo trên cổng dịch vụ công hoặc kê khai trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe và nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe hoặc Công an cấp xã (không phụ thuộc trụ sở, nơi cư trú của chủ xe) để làm thủ tục thu hồi.

- Tổ chức, cá nhân đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe tiếp tục chịu trách nhiệm của chủ xe khi chưa thực hiện thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe đối với trường hợp phải thu hồi theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, xe đã bán, cho, tặng người dân cần khẩn trương thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe. Ảnh minh họa: TL

Quy định cấp chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Về cấp chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, Thông tư 79/2024/TT-BCA được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 62/2026/TT-BCA quy định cụ thể như sau:

- Trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình: Không quá 08 giờ làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe: Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Cấp chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp bị mất: Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Cấp bản sao chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe: Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Về thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe quy định như sau:

- Thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe: Chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư này, nộp hồ sơ đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định tại Điều 19 Thông tư này và nộp lệ phí theo quy định. Trường hợp xe cải tạo, thay đổi màu sơn, chủ xe phải mang xe đến để kiểm tra.

Sau khi kiểm tra hồ sơ xe bảo đảm hợp lệ, cơ quan đăng ký xe thực hiện đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định; chủ xe được lựa chọn hình thức nhận kết quả theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư này;

Trường hợp đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe giữ nguyên biển số định danh; đối với xe đã đăng ký biển 3 số hoặc biển 4 số thì cấp sang biển số định danh theo quy định (thu lại chứng nhận đăng ký xe, biển 3 số hoặc biển 4 số đó).

- Trường hợp đổi biển số xe từ nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen hoặc từ nền màu vàng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen thì cấp biển số định danh mới (trường hợp chưa có biển số xe định danh) hoặc cấp lại biển số định danh (trường hợp đã có biển số xe định danh).

- Đối với trường hợp đổi chứng nhận đăng ký xe khi chủ xe thay đổi trụ sở, nơi cư trú đến địa chỉ mới ngoài phạm vi của cơ quan đăng ký xe đã cấp chứng nhận đăng ký xe đó:

+ Chủ xe nộp chứng nhận đăng ký xe và đơn đề nghị xác nhận hồ sơ xe (theo mẫu ĐKX13 ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan đăng ký xe quản lý hồ sơ xe đó để được cấp giấy xác nhận hồ sơ xe;

+ Chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe và nộp giấy xác nhận hồ sơ xe cho cơ quan đăng ký xe tại địa chỉ mới theo quy định tại Điều 4 Thông tư này để đổi chứng nhận đăng ký xe.