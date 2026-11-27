Trước đó, Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã có bài viết phản ánh tình trạng khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét từ điểm tập kết rác tự phát ven đường Chánh N5A, thuộc tổ dân phố Mỹ Thành, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của phóng viên vào sáng 24/10, ông Lê Quang Huy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Lộc cho biết địa phương đã chỉ đạo đơn vị quản lý diện tích đất giải tỏa cây cối, không để khu vực này tiếp tục bị sử dụng làm điểm tập kết rác.

Loạt cây, cỏ mọc um tùm đã được phát quang - (ảnh Nhật Tân).

Chiều 27/11, trở lại khu vực trên, phóng viên ghi nhận nhiều cây cối trước đó mọc um tùm đã được chặt bỏ, phát quang. Không gian khu đất trở nên thông thoáng, rộng rãi hơn so với thời điểm được phản ánh trước đó.

Đây là thay đổi dễ nhận thấy sau khi chính quyền địa phương có chỉ đạo xử lý. Tuy nhiên, trái ngược với diện mạo đã được phát quang, lượng rác thải tại khu đất vẫn còn rất lớn, nằm ngổn ngang ở nhiều vị trí.

Theo ghi nhận, dọc khu đất ven tuyến đường xuất hiện nhiều đống rác nằm sát mép đường giao thông. Rác thải đủ loại, từ túi nilon, bao tải chứa rác sinh hoạt, phế thải xây dựng đến quần áo, vải vụn và nhiều loại vật liệu khác bị vứt bỏ trên nền đất.

Rác thải vẫm được tập kết ngay tại khu đất nêu trên - (ảnh Nhật Tân).

Đáng chú ý, một lượng lớn vải vụn màu hồng cùng các loại rác thải khác nằm thành từng đống lớn, xen lẫn đất đá, cành cây khô và thảm thực vật đã khô héo. Nhiều vị trí rác thải trải rộng trên nền đất trống, kéo dài dọc theo tuyến đường.

Qua đối chiếu hình ảnh hiện trạng trước đây với ghi nhận ngày 27/11, có thể thấy những khu vực từng bị cây cối mọc um tùm che phủ nay đã được phát quang, để lộ diện tích đất rộng cùng nhiều đống rác thải. Đáng chú ý, hiện trạng tại đây cho thấy dấu hiệu khu đất vẫn tiếp tục bị sử dụng làm nơi tập kết, đổ rác.

Nhiều loại rác thải vẫn còn mới được vứt ở đây - (ảnh Nhật Tân).

Việc cây cối được chặt bỏ nhưng rác thải vẫn tồn đọng với số lượng lớn đặt ra câu hỏi về công tác thu gom, xử lý rác cũng như trách nhiệm quản lý khu đất sau khi phát quang. Đặc biệt, cần kiểm tra, xác minh thời điểm phát sinh các đống rác để làm rõ liệu có tình trạng tiếp tục đổ rác sau khi chính quyền địa phương đã chỉ đạo chấn chỉnh hay không.

Đáng lo ngại, trước đó tại khu vực này từng xảy ra tình trạng đốt rác, tạo thành những cột khói đen lớn, bốc cao hàng chục mét. Khi lượng rác thải chưa được thu gom, xử lý triệt để, nguy cơ tái diễn tình trạng đốt rác tự phát vẫn hiện hữu, tiềm ẩn ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân xung quanh.

Rác thải đủ loại, từ túi nilon, bao tải chứa rác sinh hoạt, vải và phế thải xây dựng - (ảnh Nhật Tân).

Có thể thấy, sau phản ánh của báo chí, chính quyền phường Mỹ Lộc đã có động thái xử lý đối với tình trạng cây cối mọc um tùm tại khu đất. Tuy nhiên, việc phát quang mới chỉ giải quyết một phần hiện trạng. Lượng rác thải tồn đọng vẫn cần được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định; đồng thời, cần có biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng tái diễn việc tập kết rác trái phép.

Trước đó, sáng 24/10, theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, tại khu vực ven đường Chánh N5A, cạnh cây xăng dầu Thiên Nam, thuộc tổ dân phố Mỹ Thành, phường Mỹ Lộc xảy ra cháy tại một điểm tập kết rác tự phát.

Hình ảnh trước đó phóng viên ghi nhận - (ảnh Nhật Tân).

Từ khu vực xảy ra cháy, những cột khói đen dày đặc liên tục bốc cao hàng chục mét, lan rộng trên bầu trời. Đứng từ khoảng cách khá xa, người dân vẫn có thể dễ dàng quan sát cột khói lớn bao trùm một phần khu vực.

Tại hiện trường, nhiều loại rác thải nằm ngổn ngang trên nền đất. Lửa cháy thành từng đám ở phía dưới, khói đen cuồn cuộn bốc lên, có thời điểm lan rộng ra xung quanh.

