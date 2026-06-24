Chỉ còn 6 ngày nữa, thay đổi quan trọng trên VNeID người dân cần lưu ý

Từ 1/7/2026, lý lịch tư pháp được cập nhật trên VNeID

Theo đề xuất của Bộ Công an, từ ngày 1/7/2026, thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ được hiển thị trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID. Cụ thể:

- Thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID đối với các hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID và Cổng Dịch vụ công quốc gia từ ngày 1/7/2026.

+ Thông tin lý lịch tư pháp của công dân Việt Nam và người nước ngoài từ đủ 16 tuổi trở lên được đồng thời hiển thị thông tin trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID kể từ khi có kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử lần đầu từ ngày 1/7/2026.

+ Các thông tin lý lịch tư pháp phát sinh sẽ được cập nhật tự động vào tài khoản cá nhân người đã được cấp phiếu lý lịch tư pháp.

- Nội dung thông tin lý lịch tư pháp của phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử đã được cấp hiển thị trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID gồm:

+ Thông tin chung về tình trạng án tích, thời gian cập nhật dữ liệu lần cuối.

+ Thông tin chi tiết về tình trạng án tích gồm các nội dung tương ứng trên phiếu lý lịch tư pháp đã từng cấp.

Thông tin chi tiết về tình trạng án tích như phiếu lý lịch tư pháp số 1 sẽ tự động hiển thị. Thông tin chi tiết về tình trạng án tích như phiếu lý lịch tư pháp số 2 chỉ hiển thị khi cá nhân nhập mã xác thực (passcode trên VNeID) gồm 06 số.

- Cá nhân sử dụng tài khoản định danh cá nhân mức độ 2 để truy cập, xem thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID. Cá nhân có thể yêu cầu cập nhật, chỉnh sửa thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên Ứng dụng định danh quốc gia VNeID khi phát hiện có thông tin chưa chính xác.

Việc hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID phải bảo đảm đúng thẩm quyền, an toàn thông tin mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

Từ ngày 1/7/2026, thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ được hiển thị trên ứng dụng VNeID. Ảnh minh họa: TL

Lý lịch tư pháp là gì?

- Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

- Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích;

Bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

- Phiếu lý lịch tư pháp gồm 02 loại:

+ Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp 2009);

+ Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp 2009 và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Người dân có thể làm lý lịch tư pháp online trên VNeID

Nghị định số 216/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, cá nhân có nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức trực tuyến thực hiện khai tờ khai điện tử theo hướng dẫn trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tại Điều 25 Nghị định 216/2026/NĐ-CP quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp sẽ trả phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và ứng dụng định danh quốc gia cho người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức trực tuyến.

Đối với trường hợp nhận phiếu lý lịch tư pháp bản giấy, người dân có thể lựa chọn nhận trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính. Khi đăng ký nhận kết quả qua bưu chính, người yêu cầu được lựa chọn hình thức gửi bảo đảm và thanh toán chi phí dịch vụ cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính khi nhận kết quả.

Cũng theo Nghị định, người dân có thể thực hiện thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo ba hình thức gồm trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp. Trường hợp nộp trực tiếp, cá nhân được nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp nơi cư trú hoặc nơi gần nhất.

Đối với hồ sơ trực tuyến, phần mềm giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phiếu lý lịch tư pháp thuộc Bộ Công an có trách nhiệm tự động kiểm tra và thông báo cho người yêu cầu trong thời hạn 8 giờ làm việc về việc hồ sơ được tiếp nhận hoặc không được tiếp nhận, đồng thời nêu rõ lý do nếu từ chối tiếp nhận.

Lợi ích của việc làm lý lịch tư pháp online trên VNeID

Việc làm lý lịch tư pháp online trên VNeID sẽ đem lại rất nhiều lợi ích phục vụ người dân và doanh nghiệp. Dưới đây là các lợi ích khi khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID:

- Phiếu lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử có giá trị pháp lý như bản gốc phiếu lý lịch tư pháp giấy.

- Người dân có thể ngồi nhà thực hiện đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID chỉ với vài thao tác đơn giản trong vòng 2-3 phút.

- Người dân có thể lựa chọn cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử trên VNeID, qua email hoặc phiếu lý lịch tư pháp bản giấy được trả qua đường bưu điện về địa chỉ được yêu cầu mà không mất thời gian, công sức phải đến, chờ đợi ở những cơ quan chức năng cấp lý lịch tư pháp như trước.

- Việc thanh toán phí trực tuyến và nhận kết quả là phiếu lý lịch tư pháp điện tử trên VNeID được ký số đảm bảo theo đúng quy định của Luật Giao dịch điện tử.

- Phiếu lý lịch tư pháp điện tử có thể sử dụng nhiều lần, nộp ở nhiều doanh nghiệp khác nhau, người dân không phải mất phí đề nghị cấp thêm bản giấy.

- Đối với doanh nghiệp ứng dụng phiếu lý lịch tư pháp điện tử để thực hiện các quy trình tuyển dụng điện tử và chuyển đổi các nghiệp vụ khác của doanh nghiệp mang lại nhiều giá trị cho nhân viên, người lao động.

- Đối với các cơ quan Nhà nước sẽ tái sử dụng các kết quả, phiếu lý lịch tư pháp điện tử để áp dụng vào các thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân xuất trình bản giấy, qua đó giảm chi phí và tiết kiệm cho xã hội.

Bốn mục đích cơ bản cần có lý lịch tư pháp

Theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp, quản lý lý lịch tư pháp nhằm hướng đến bốn mục đích cơ bản sau đây:

Một là, đáp ứng yêu cầu cần chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Hai là, ghi nhận việc xoá án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án tái hoà nhập cộng đồng.

Ba là, hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự.

Bốn là, hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

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