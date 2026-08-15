Từ 1/9, bị tai nạn giao thông trong trường hợp này được hỗ trợ tới 100 triệu đồng

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Trường hợp nào được hỗ trợ tới 100 triệu đồng khi bị tai nạn giao thông?

Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2026/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026, quy định trình tự, thủ tục thực hiện nội dung chi từ Quỹ Giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Theo Nghị định 126/2026/TT-BCA, việc chi hỗ trợ từ Quỹ phải bảo đảm đúng đối tượng, nội dung chi, mức chi, thẩm quyền chi theo quy định của Nghị định số 279/2025/NĐ-CP ngày 23/10/2025 quy định về thành lập, nguồn tài chính hình thành, quản lý, hoạt động chi, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ, quy định của Thông tư này và quy định pháp luật có liên quan.

Theo đó, mức chi cho đối tượng được chi hỗ trợ từ Quỹ được quy định cụ thể như sau:

Nội dung chi: (*)

1. Hỗ trợ cho nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ gây ra với tỷ lệ tổn thương trên 31% đến dưới 81%; gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ gây ra đang gặp khó khăn về kinh tế.

2. Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển đối với các nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông gây ra với tỷ lệ tổn thương trên 81%.

3. Hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu.

4. Hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ mà không được Nhà nước bảo đảm kinh phí.

5. Hỗ trợ cho công tác tuyên truyền tổ chức các hoạt động, sự kiện gây Quỹ.

6. Hỗ trợ kinh phí giám định thương tật cho các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đường bộ quy định tại 1, 2 (trừ các trường hợp nạn nhân trong các vụ án, vụ việc hành chính có liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ đang điều tra, giải quyết phải giám định theo quy định của pháp luật); chi văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, vật tư văn phòng, chi cước phí bưu chính phục vụ cho các hoạt động của Quỹ.

Từ 1/9/2026, nạn nhân tai nạn giao thông thuộc diện quy định theo Nghị định 126/2026/TT-BCA có thể được hỗ trợ lên tới 100 triệu đồng. Ảnh minh họa: TL



Mức chi

Mức chi cho các nội dung quy định chi thực hiện như sau:

1. Căn cứ tỷ lệ tổn thương, mức chi hỗ trợ cho nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ gây ra với tỷ lệ tổn thương trên 31% đến dưới 81%; gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ gây ra đang gặp khó khăn về kinh tế: chi hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/vụ việc/gia đình có nạn nhân tử vong; không quá 10 triệu đồng/vụ việc/01 người bị thương.

2. Căn cứ tỷ lệ tổn thương, mức chi hỗ trợ hoạt động hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển đối với nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông có tỷ lệ tổn thương trên 81%: chi không quá 100 triệu đồng/01 người bị thương/01 lần.

3. Căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn giao thông, mức hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu: chi hỗ trợ không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/01 vụ việc và không quá 05 triệu đồng cho cá nhân/01 vụ việc.

4. Căn cứ vào quy mô của hoạt động tuyên truyền, mức chi hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ mà không được Nhà nước bảo đảm kinh phí: chi hỗ trợ không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/01 vụ việc; không quá 05 triệu đồng cho cá nhân/01 vụ việc.

5. Căn cứ vào quy mô của hoạt động tuyên truyền, mức chi hỗ trợ cho công tác tuyên truyền tổ chức các hoạt động, sự kiện gây Quỹ: chi hỗ trợ không quá 100 triệu đồng cho cơ quan quản lý Quỹ/01 vụ việc.

6. Các mức chi khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo quy định nêu trên, từ 1/9/2026, nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông được Quỹ Giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ hỗ trợ:

Tỷ lệ tổn thương trên 31% đến dưới 81%; gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ gây ra đang gặp khó khăn về kinh tế: chi hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/vụ việc/gia đình có nạn nhân tử vong; không quá 10 triệu đồng/vụ việc/01 người bị thương.

Nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông có tỷ lệ tổn thương trên 81%: Chi không quá 100 triệu đồng/01 người bị thương/01 lần.

Để được hỗ trợ từ Quỹ Giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ, người bị tai nạn giao thông cần có tài liệu gì chứng minh?

Tại Điều 3 Nghị định 126/2026/TT-BCA quy định tài liệu chứng minh đối tượng được chi hỗ trợ từ Quỹ như sau:

1. Đối với nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đường bộ với tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 31% đến dưới 81% đang gặp khó khăn về kinh tế:

a) Tài liệu chứng minh tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân theo quy định của pháp luật; kết luận hoặc thông báo giải quyết vụ tai nạn giao thông của cơ quan Công an (nếu có);

b) Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nạn nhân cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi nạn nhân học tập, làm việc về việc nạn nhân hoặc gia đình của nạn nhân đang gặp khó khăn về kinh tế;

c) Chứng từ, hóa đơn thu tiền chi phí giám định thương tật của nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Nghị định số 279/2025/NĐ-CP (nếu có).

2. Đối với hộ gia đình có nạn nhân bị chết trong vụ tai nạn giao thông đường bộ đang gặp khó khăn về kinh tế:

a) Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình cư trú về việc hộ gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế;

b) Tài liệu chứng minh nạn nhân bị chết trong vụ tai nạn giao thông đường bộ; kết luận hoặc thông báo giải quyết vụ tai nạn giao thông của cơ quan Công an (nếu có).

3. Đối với nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đường bộ với tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81%: tài liệu theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều này.

4. Đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu: tài liệu, hình ảnh phản ánh tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu.

5. Đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ mà không được Nhà nước bảo đảm kinh phí:

a) Sản phẩm, tài liệu chứa thông tin, hình ảnh của hoạt động tuyên truyền, tài liệu chứa thông tin, hình ảnh thể hiện quy mô của hoạt động tuyên truyền;

b) Tài liệu chứng minh tổ chức thành lập hợp pháp;

c) Tài liệu khác (nếu có).

6. Tài liệu quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này là bản giấy hoặc bản điện tử hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Những trường hợp nào không được chi hỗ trợ từ Quỹ Giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ?

Cũng theo Nghị định 126/2026/TT-BCA không chi hỗ trợ từ Quỹ đối với các trường hợp sau đây:

- Hộ gia đình, tổ chức, cá nhân không thuộc một trong các trường hợp quy định tại (*) nêu trên.

- Nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đường bộ không được cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ thụ lý, điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật;

- Người gây ra nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn giao thông đường bộ;

- Nạn nhân là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà: trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; trong cơ thể có chất ma túy hoặc các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng; phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức, cá nhân có chức năng cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu mà có thu giá dịch vụ cấp cứu, vận chuyển;

- Cá nhân đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông đường bộ trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu.