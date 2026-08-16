Tin sáng 16/8: Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa lớn; TP. Hồ Chí Minh có hơn 500 doanh nghiệp nợ bảo hiểm trên 1 tỷ đồng

Miền Bắc sắp đón đợt mưa rất lớn

Theo SKĐS, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 16 và 17/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 17/8, khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo dự báo, từ đêm 15/8 đến ngày 17/8, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày có nắng gián đoạn. Riêng ngày 17/8, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 17/8 đến ngày 25/8 cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông rải rác trong khoảng đêm 17 - 21/8 cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 22/8, mưa giảm nhưng vẫn duy trì mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa rất to. Ảnh: Ngọc Hà

Bộ GD&ĐT thông tin về ngày thi cuối tại THPT chuyên Tuyên Quang

Theo VTC News, sáng ngày 15/8, 326 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang tham dự ngày cuối đợt thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 với hai môn tự chọn.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, đợt thi lại tốt nghiệp THPT được tổ chức với 1 Hội đồng thi và 1 điểm thi. Trong ngày thi cuối, toàn bộ 326 thí sinh có đăng ký đều có mặt, đạt tỷ lệ 100% thí sinh dự thi, không có trường hợp vắng.

Công tác tổ chức thi được thực hiện theo đúng quy định, không có thí sinh vi phạm quy chế thi và không có cán bộ vi phạm quy chế trong ngày thi cuối. Bộ GD&ĐT đánh giá, ngày thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Trước đó, trong ngày thi đầu tiên 14/8, 324/324 thí sinh đăng ký môn Ngữ văn có mặt, đạt 100%. Ở môn Toán, 326/326 thí sinh dự thi, cũng đạt 100%.

Sáng 15/8, 326 thí sinh Tuyên Quang hoàn thành thi 2 môn tự chọn.

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 500 doanh nghiệp nợ bảo hiểm trên 1 tỷ đồng

Theo báo Đạ biểu nhân dân, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên (số liệu chậm đóng tính đến hết ngày 31/7, cập nhật ủy nhiệm chi đến hết ngày 9/8).

Hiện trên địa bàn thành phố có 32 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội với số tiền lớn hơn 10 tỷ đồng, 483 đơn vị chậm đóng với số tiền hơn 1 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng. Tổng cộng, TP. Hồ Chí Minh hiện có 515 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội với số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên.

Tính đến hết ngày 31/7, toàn thành phố có 32.067 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội với số tiền tạm tính khoảng 6,2 nghìn tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân làm việc với doanh nghiệp. Ảnh: BHXH TP. Hồ Chí Minh

Lào Cai: Một đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền trên 10 tỷ đồng

Ngày 15/8, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup, xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh.

Quá trình điều tra xác định, từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 7/2026, Đinh Quốc Trung (SN 1985, trú tại thôn 7, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mua, bán số lô, số đề với nhiều đối tượng trên địa bàn xã Lục Yên. Các đối tượng thực hiện đánh bạc nhiều lần với số tiền lớn, trong đó có đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền trên 10 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định, ngoài các đối tượng tham gia đánh bạc với Đinh Quốc Trung, từ năm 2024, một số đối tượng trú tại xã Tân Lĩnh và xã Lục Yên cũng có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề thông qua mạng viễn thông và mạng xã hội với số tiền lớn. Kết quả điều tra bước đầu xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc lên đến gần 18 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh CALC

Khởi tố, bắt tạm giam thầy giáo giết nữ nhân viên thư viện trường học

Theo báo Nhân dân, ngày 15/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Hồng Lĩnh 38 tuổi, trú tại xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là chị Lê Thị Mỹ Diễm 39 tuổi, trú tại xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk. Chị Diễm là nhân viên thư viện Trường tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy. Lĩnh là giáo viên dạy bộ môn Thể dục cùng trường.

Đối tượng Nguyễn Hồng Lĩnh tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 11/8, Công an xã Ea Wy tiếp nhận tin báo của người thân chị Diễm về việc chị bị mất tích, điện thoại không liên lạc được. Theo đơn trình báo, vào ngày 10/8, Trường tiểu học Lê Đình Chinh có tổ chức liên hoan, đến tối cùng ngày, sau khi tiệc kết thúc, chị Diễm cùng một số cô giáo dọn dẹp bát đĩa và về phòng tập thể nghỉ ngơi.

Đến sáng hôm sau, mọi người sang phòng thì không thấy chị Diễm và phát hiện một số vật dụng trong phòng bị cháy.