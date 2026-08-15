Đây là những đối tượng ở Hà Nội được nhận quà tặng dịp Quốc khánh 2/9

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UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 283/KH-UBND tặng quà tới các đối tượng chính sách là người có công, cơ sở cách mạng nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2026).

Theo Kế hoạch mục đích tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là quan tâm đến người có công với cách mạng (sau đây viết tắt là NCC), đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Chủ động, tổ chức kịp thời thực hiện việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2026) tới các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND ngày 02/6/2026 của HĐND Thành phố.

UBND TP yêu cầu thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với NCC, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với NCC.

Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thăm hỏi, tặng quà đảm bảo đúng chính sách, đúng đối tượng, công khai, dân chủ; chủ động phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, trục lợi chính sách, chi trả tặng quà không đầy đủ theo quy định.

Nhiều đối tượng chính sách tại Hà Nội được nhận quà tặng dịp Quốc khánh 2/9 theo Kế hoạch 283/KH-UBND của UBND TP Hà Nội. Ảnh minh họa: TL

Theo Kế hoạch 283/KH-UBND đối tượng được nhận quà dịp Quốc khánh 2/9/2026 bao gồm:

- Tặng quà mức 10.000.000 đồng/suất (bằng tiền mặt) gửi tới:

+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (Lão thành cách mạng);

+ Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày Khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (Tiền khởi nghĩa);

- Tặng quà mức 3.000.000 đồng/suất (bằng tiền mặt) gửi tới:

+ Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

+ Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc "Bằng có công với nước";

+ Người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc "Bằng có công với nước" (trường hợp người đứng tên trong Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc "Bằng có công với nước" đã chết thì đại diện vợ, chồng, con được tặng quà).

Trường hợp một cá nhân thuộc các đối tượng người có công nêu trên thì chỉ nhận một suất quà tặng của Thành phố.

- Tặng quà các đơn vị, cá nhân tiêu biểu:

- Ủy quyền Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã: Hà Đông, Phù Đổng, Quốc Oai, Xuân Mai, Phúc Thọ, Thiên Lộc, Ứng Hòa tổ chức thăm hỏi, tặng quà các tập thể có cơ sở cách mạng (là các đơn vị, tập thể được Nhà nước tặng danh hiệu "Bằng có công với nước" hoặc "Kỷ niệm chương có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến"); Mức quà tặng: 27.000.000 đồng/đơn vị (trong đó 25.000.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 2.000.000 đồng).

- Ủy quyền Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường thăm, tặng quà gia đình là người có công tiêu biểu thuộc đối tượng được tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9/2026 (mỗi xã phường chọn 02 gia đình). Mức quà tặng: 12.000.000 đồng/suất (trong đó 10.000.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 2.000.000 đồng).

Theo Kế hoạch, tổng số đối tượng tặng quà: 2.107 suất quà, với tổng kinh phí là 10.399.000.000 đồng (Mười tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu đồng).