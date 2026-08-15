Giờ sinh Âm lịch của người có số gặp quý nhân: Sự nghiệp càng làm càng lên như diều gặp gió

Trong tử vi phương Đông, giờ sinh Âm lịch không chỉ đơn thuần là một con số mà còn dự báo vận mệnh, tài lộc và cả số phận cuộc đời. Có những khung giờ sinh được xem là "giờ vàng" vì dù là nam hay nữ, sinh vào thời điểm này đều được hưởng phúc khí lớn, gặp nhiều may mắn, càng trưởng thành càng thành công, tài lộc đầy nhà, theo Thời báo VHNT.

Người sinh vào giờ Tý Âm lịch (23h00-1h00): Dễ gặp quý nhân đưa đường chỉ lối

Đường công danh của người sinh vào khung giờ Tý Âm lịch được cho là dễ có quý nhân đồng hành. Ảnh minh họa



Theo tử vi, người sinh vào giờ Tý Âm lịch thường sở hữu khả năng quan sát nhạy bén, tư duy logic và phản ứng nhanh trước những vấn đề phát sinh. Họ có khả năng phân tích tình huống khá tốt, từ đó nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết phù hợp.

Sự thông minh cùng khả năng thích nghi giúp người sinh giờ Tý dễ hòa nhập với môi trường mới. Họ cũng khá khéo léo trong giao tiếp, biết cách xây dựng các mối quan hệ và tạo thiện cảm với người xung quanh.

Đặc biệt, đường công danh của người sinh vào khung giờ Tý được cho là dễ có quý nhân đồng hành. Người nâng đỡ họ có thể là cấp trên, đồng nghiệp, đối tác hoặc một người tình cờ xuất hiện đúng thời điểm.

Nhờ được chỉ dẫn và trao cơ hội, năng lực của họ có điều kiện được phát huy mạnh mẽ. Công việc vì thế dễ có bước tiến, thu nhập cũng có cơ hội được cải thiện theo thời gian.

Người sinh vào giờ Thìn Âm lịch (7h00-9h00): Gặp khó thường có người hỗ trợ

Người sinh giờ Thìn Âm lịch cũng được cho là có vận quý nhân khá tốt. Ảnh minh họa



Giờ Thìn Âm lịch gắn với thời điểm buổi sáng, khi ánh mặt trời bắt đầu lan tỏa và vạn vật tràn đầy sức sống. Theo quan niệm tử vi, người sinh vào khung giờ này thường có nội lực tốt, sự tự tin và ý chí tiến thủ.

Họ tin vào khả năng của bản thân, một khi đã xác định mục tiêu thường kiên trì theo đuổi đến cùng. Người sinh giờ Thìn cũng không dễ bị tác động bởi những lời bàn luận bên ngoài, nhờ đó có thể tập trung tốt hơn vào con đường mình lựa chọn.

Sự tự tin còn giúp họ trở thành người có khả năng kết nối và truyền cảm hứng cho tập thể. Trong công việc, họ thường không ngại đảm nhận trách nhiệm hoặc đứng ra giải quyết những vấn đề khó.

Người sinh giờ Thìn cũng được cho là có vận quý nhân khá tốt. Khi gặp khó khăn, họ dễ nhận được sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm hoặc có khả năng mở ra cơ hội mới.

Nếu biết nắm bắt đúng thời điểm, những sự giúp đỡ này có thể trở thành bước đệm quan trọng, giúp sự nghiệp tiến triển ổn định và cuộc sống ngày càng sung túc hơn.

Người sinh vào giờ Ngọ Âm lịch (11h00-13h00): Càng đi xa càng dễ gặp cơ hội tốt

Bên cạnh năng lực cá nhân, người sinh giờ Ngọ còn được cho là dễ gặp quý nhân trên hành trình sự nghiệp. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh vào giờ Ngọ thường mang nguồn năng lượng mạnh mẽ, năng động và nhiệt huyết. Họ có niềm đam mê với công việc, không ngại thử sức ở những lĩnh vực mới và luôn muốn tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân.

Một trong những ưu điểm nổi bật của người sinh giờ Ngọ là tinh thần không dễ bỏ cuộc. Khi đối diện với khó khăn, họ thường cố gắng tìm cách tháo gỡ thay vì nhanh chóng từ bỏ mục tiêu.

Chính sự nhiệt tình và bền bỉ này giúp họ có khả năng đảm nhận những công việc đòi hỏi nhiều nỗ lực, thậm chí theo đuổi những dự án lớn trong thời gian dài.

Bên cạnh năng lực cá nhân, người sinh giờ Ngọ còn được cho là dễ gặp quý nhân trên hành trình sự nghiệp. Sự hỗ trợ đúng lúc có thể giúp họ tiếp cận thêm nguồn lực, kinh nghiệm và những cơ hội mà bản thân khó có được nếu chỉ làm việc một mình.

Khi năng lực kết hợp với thời cơ và sự giúp sức từ những người xung quanh, sự nghiệp của người sinh giờ Ngọ được dự đoán có thể bước sang một giai đoạn mới. Tài chính cũng có cơ hội khởi sắc nhờ công việc chính hoặc những dự án, nguồn thu nhập bổ sung.

Giờ sinh Âm lịch vượng quý nhân

Có một câu cổ ngữ trong giới nghiên cứu mệnh lý học vẫn được nhắc lại: "Thất phân mệnh lý bất xuất môn, tam phân phong thủy tẩu thiên hạ" - chỉ cần nắm vững bảy phần mệnh lý đã đủ để chiêm nghiệm về cuộc đời mình, không cần phải đi xa tìm thầy. Và trong bảy phần ấy, giờ sinh chiếm một vị trí không thể thay thế, theo Phụ nữ mới.

Có những khung giờ trong ngày được coi là thời điểm vàng, khi sinh mệnh vũ trụ hòa quyện, ban tặng cho những người chào đời vào giờ phút ấy một sức mạnh đặc biệt. Họ được quý nhân phù trợ suốt cuộc đời, đường công danh thăng tiến một cách hanh thông, tài lộc dồi dào.

Đặc biệt, khi bước vào hậu vận, cuộc sống của họ sẽ càng thêm phần dư dả và trọn vẹn, mỗi bước đi đều gặp may mắn và thành công. Đây không chỉ là lời dự báo mà còn là lời chúc phúc lành cho những người có nét tính cách đặc biệt.

Dù vậy, những luận đoán về giờ sinh Âm lịch chỉ mang tính tham khảo. Thành công bền vững vẫn phụ thuộc phần lớn vào năng lực, sự nỗ lực, cách lựa chọn cơ hội và khả năng xây dựng các mối quan hệ của mỗi người.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.