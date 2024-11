Những bức ảnh khiến loạt thầy cô bỗng nổi rần rần MXH chỉ sau một đêm

Ngày nay, thế hệ những thầy cô giáo trẻ đang dần tiếp nối những thế hệ đi trước, tham gia vào công việc giảng dạy. Không chỉ gây ấn tượng nhờ tài năng, nhiều người trong số họ còn sở hữu ngoại hình vô cùng cuốn hút cùng phong thái tự tin. Hãy cùng điểm qua những thầy cô giáo gây bão mạng xã hội thời gian vừa qua chỉ nhờ một vài bức ảnh nhé!

Cô giáo mặc áo dài nổi rần rần Threads

Nếu thường xuyên lướt Threads, chắc hẳn bạn sẽ từng bắt gặp qua bức ảnh chụp một cô gái xinh đẹp nổi bật trong áo dài màu xanh vào lễ khai giảng năm nay. Được biết, cô gái này tên là Phạm Khánh Linh (22 tuổi, Hà Nội) – giáo viên bộ môn Ngữ văn tại trường THCS Lê Quý Đôn (Long Biên, Hà Nội). Được biết, năm nay là năm đầu tiên Khánh Linh trực tiếp tham gia vào sự nghiệp giảng dạy chính thức.

Loạt ảnh cô Linh mặc áo dài hot Threads.

Là một Gen Z vừa bước chân vào sự nghiệp "trồng người", Khánh Linh kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới trong việc giảng dạy. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức và rèn luyện kỷ luật, cô luôn đặt mục tiêu hướng đến sự phát triển toàn diện của học sinh.

Nữ giáo viên đặc biệt chú trọng đến việc truyền cảm hứng về thái độ sống tích cực, nâng cao sức khỏe tinh thần và trang bị cho các em những kỹ năng mềm cần thiết. Khánh Linh tin rằng, một học sinh thành công không chỉ là người giỏi về kiến thức, mà còn cần có tư duy linh hoạt, tinh thần vững vàng, và khả năng tự chủ để ứng phó với những thử thách trong cuộc sống.

Khánh Linh kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới trong việc giảng dạy.

Nam giảng viên dạy võ với ngoại hình như "tài tử"

Không lâu trước đây, trên các hội nhóm MXH, netizen từng chia sẻ nhiều hình ảnh một giảng viên đại học, chỉ ngồi chấm thi vẫn "gây sốt" với nhan sắc như nam thần điện ảnh. Trong hình, thầy giáo trẻ diện áo sơ mi trắng, thu hút với gương mặt trẻ trung.

Được biết, người mà mọi người đang nhắc đến là Phạm Đức Chính (28 tuổi), giảng viên bộ môn Vovinam tại một trường đại học ở Hà Nội. Trước đó, thầy từng học tại trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh và hiện thầy Chính đã công tác tại trường đại học này được 5 năm.

Thầy Chính sở hữu nhan sắc như tài tử Hàn Quốc.

Ngoài việc sở hữu gương mặt "vạn người mê", thầy Chính còn có chiều cao ấn tượng lên đến 1m80, nặng 68kg. Nam giảng viên thừa nhận từng được nhiều người khen đẹp trai. Ở trường, thầy Chính cũng không ít lần bị sinh viên nhận nhầm là đồng môn, bạn học bằng tuổi.

Nam giảng viên duy trì tập luyện thể thao đều đặn, kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học và sinh hoạt lành mạnh để có sức khỏe tốt lẫn hình thể chuẩn đẹp.

C ô giáo được mệnh danh "nổi bật nhất mỗi mùa khai giảng"

Cô Nguyễn Mỹ Linh (sinh năm 1997, Hà Nội) - hiện công tác tại một trường cấp 2 ở quận Ba Đình, Hà Nội) từng gây sốt cõi mạng bởi loạt ảnh tươi tắn của mình trong tà áo dài vào 2 mùa khai giảng liên tiếp năm 2023 và 2024. Cô còn được mệnh danh là "cô giáo nổi bật nhất mùa khai giảng" nhờ nhan sắc xinh đẹp.

Mỹ Linh từng tốt nghiệp khoa Sư phạm Ngữ văn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 2019, sau khi tốt nghiệp với tấm bằng giỏi ngành Sư phạm, cô giáo trẻ quyết định gắn bó với nghề giáo.

Ngoài ra, cô còn tốt nghiệp văn bằng 2, khoa Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Hiện tại, Mỹ Linh đang theo học chương trình thạc sĩ tại ngôi trường nổi tiếng này.

Cô Linh gây sốt với nhan sắc xinh đẹp.

C ô giáo âm nhạc với nhan sắc xinh như hot girl

Cô giáo Lê Thị Khánh Hân (sinh năm 1990) hiện công tác tại trường THCS Quang Trung (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Không chỉ là giáo viên dạy Âm nhạc, cô Hân còn giữ vai trò Tổng phụ trách Đội của trường.

Trong phương pháp dạy học của mình, cô Hân luôn cập nhật những bài hát "thời thượng" với giới trẻ để tạo không khí vui tươi, hứng khởi cho học sinh. Năm học 2023 - 2024, cô Hân vinh dự nhận danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi môn Âm nhạc" cấp tỉnh.

Với những cống hiến của mình cho ngành giáo dục, mới đây, cô Khánh Hân được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2024.

Không chỉ là giáo viên dạy Âm nhạc, cô Hân còn giữ vai trò Tổng phụ trách Đội của trường.

Cô giáo "hoa hậu" nổi tiếng nhờ bức ảnh lấm lem bùn đất

Cách đây không lâu, hình ảnh mô nữ giáo viên quần áo lấm lem, ăn vội gói mì rồi lại tiếp tục dọn dẹp trường lớp sau cơn bão số 3 - Yagi, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Thậm chí, nhiều người còn dành tặng cho cô danh xưng "hoa hậu". Chữ "hoa hậu" ở đây ngoài ngụ ý là nhan sắc xinh đẹp, mà còn đề cao những cống hiến của cô khi không ngại khó ngại khổ để dọn dẹp trường học cho học sinh.

Nhân vật chính xuất hiện trong bức ảnh là cô Hoàng Minh Diệp - giáo viên mầm non trường TH&THCS Minh Chuẩn (Lục Yên, Yên Bái). Nhà ở đối diện cổng trường, vì thế trong những ngày mưa lũ lịch sử do bão Yagi gây ra, cô Diệp là một trong những người đầu tiên đến để cập nhật tình hình trường lớp. Chứng kiến cảnh tượng trường lớp tan hoang, ngập ngụa bùn đất do cơn lũ để lại, cô Diệp không khỏi đau đáu.

Bức ảnh cô Diệp lấm lem bùn đất từng gây bão.

Bắt đầu giảng dạy từ năm 2019, cô giáo Hoàng Minh Diệp luôn cố gắng hết mình để làm tốt nhiệm vụ được giao. Hiện cô Diệp đang là giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Bắt đầu giảng dạy từ năm 2019, cô giáo Hoàng Minh Diệp luôn cố gắng hết mình để làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thầy giáo thể dục với thân hình lực lưỡng ấn tượng

Mới đây, MXH cũng rần rần trước loạt ảnh chụp một thầy giáo với cơ bắp cuồn cuộn. Được biết, thầy giáo này tên là Nguyễn Thế Kiên, hiện thầy Kiên đang là giáo viên tại trường THPT Quảng Xương 2 Thanh Hóa. Có thể thấy, thầy có vẻ ngoài lực lưỡng, nhìn thầy là thấy "chuẩn" dáng giáo viên bộ môn thể dục rồi.