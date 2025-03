Chiêm ngưỡng dàn mô tô hiện đại của lực lượng CAND Việt Nam trình diễn tại hồ Hoàn Kiếm

Ngày 8-3, tại hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra chuỗi hoạt động do Bộ Công an tổ chức nhân dịp kỷ niệm 77 năm Công an nhân dân (CAND) học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo ghi nhận của PV Gia đình & Xã hội, chiều 8-3, hàng ngàn người dân, khách du lịch quốc tế đã có mặt tại phố đi bộ Hồ Gươm để chiêm ngưỡng khí tài, thiết bị, vũ khí hiện đại của lực lượng CAND. Người dân tỏ ra hồ hởi, thích thú khi được xem các màn biểu diễn của nhiều lực lượng CAND.

Đoàn nghi lễ CAND đã trình diễn nhiều bản nhạc hào hùng

Trong sự kiện này, các cán bộ, chiến sĩ lực CAND đã có nhiều màn trình diễn ấn tượng: Biểu diễn xe mô tô dẫn đoàn, hộ tống nguyên thủ quốc gia; biểu diễn võ thuật, khí công; các tình huống tấn công, trấn áp tội phạm; huấn luyện chó nghiệp vụ; diễu hành kỵ binh… Tại đây, Bộ Công an tổ chức trưng bày khí tài, thiết bị, vũ khí tối tân, hiện đại của lực lượng CAND.

Dàn mô tô đặc chủng Yamaha FJR1300P đã cùng lực lượng Cảnh vệ thực hiện xuất sắc rất nhiều nhiệm vụ quan trọng của đất nước.

Sự xuất hiện của đội hình mô tô dẫn đoàn Yamaha FJR1300P thu hút rất đông người dân và du khách có mặt tại hồ Gươm theo dõi.

Đặc biệt màn biểu diễn của Đội Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động khiến nhiều người dân thích thú.

Chứng kiến các màn biểu diễn của lực lượng CAND, anh Nguyễn Hoàng Nam (35 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất tự hào khi được đứng đây chụp ảnh để vinh danh lực lượng CAND. Những gì các anh đã làm để bảo vệ đất nước là không thể kể hết. Tôi hy vọng rằng, các chiến sĩ sẽ có sức khỏe thật tốt, trau dồi năng lực, kỹ năng nghiệp vụ để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao".

Đội hình dẫn đoàn của lực lượng CSGT Việt Nam với các xe ô tô hiện đại và đặc biệt là những chiếc siêu mô tô biệt danh "Vua đường trường" Honda Goldwing với thiết kế hầm hố, mạnh mẽ mới được đưa vào phục vụ trong lực lượng CAND. Đây là dòng xe chuyên dụng cho công tác dẫn đoàn được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng. Trên xe đã trang bị đầy đủ hệ thống còi, đèn ưu tiên, micro để phát âm thanh dẹp đường. Do cấu tạo hình dáng thể hiện sự uy nghiêm, sức mạnh nên chiếc xe này được giao nhiệm vụ mở đường cho đoàn dẫn.

Trải qua gần 80 năm chiến đấu, trưởng thành, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ dẫn đoàn đã khắc phục mọi khó khăn gian khổ, phấn đấu, rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn, thông suốt, đúng chương trình hoạt động của các "yếu nhân".

Những kỹ thuật khác có độ khó cao như: Kỹ thuật điều khiển ngựa chạy đại, giải phóng 2 tay; kỹ thuật bật lên, xuống ngựa trong trường hợp khẩn cấp...

Bên cạnh đó, cảnh khuyển cùng cán bộ huấn luyện như: Đi theo bên cạnh, quay trở lại, thực hiện động tác hai đứng trên 2 chân, nằm, ngồi, cắp vật… chính xác theo khẩu lệnh.

Người dân, khách du lịch và đặc biệt trẻ em tỏ ra thích thú với cảnh khuyển của các chiến sĩ công an.

Theo Bộ Công an, đây không chỉ là cơ hội để người dân hiểu hơn về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cộng đồng.

