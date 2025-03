Lễ hội Bánh mì lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam sẽ diễn ra từ 21 đến 24/3

Quy mô và chủ đề lễ hội

Năm nay, lễ hội có quy mô lớn hơn với 150 - 180 gian hàng tham gia, kỳ vọng thu hút hơn 150.000 lượt khách từ khắp nơi trong nước và quốc tế. Đặc biệt, chủ đề năm nay là "Giòn ngon bánh mì – Đậm vị cà phê", nhấn mạnh sự kết hợp giữa hai biểu tượng ẩm thực đặc trưng của Việt Nam.

Đến với sự kiện, du khách không chỉ được thưởng thức hàng loạt biến tấu độc đáo của bánh mì mà còn có cơ hội khám phá nghệ thuật pha chế cà phê – một thức uống đã trở thành niềm tự hào của người Việt.

Lễ hội Bánh mì Việt Nam năm 2025 sẽ diễn ra với quy mô rộng mở lên tới 180 gian hàng.

Những hoạt động hấp dẫn tại lễ hội

Lễ hội năm nay mang đến nhiều hoạt động đặc sắc, tạo không gian trải nghiệm phong phú cho khách tham quan:

- Gian hàng ẩm thực: Trưng bày và phục vụ hàng trăm loại bánh mì từ khắp các vùng miền, từ bánh mì kẹp thịt truyền thống, bánh mì chảo, bánh mì que đến những sáng tạo mới lạ.

- Khu vực "Bánh mì xưa và nay": Giới thiệu hành trình phát triển của bánh mì Việt Nam qua các thời kỳ, từ món ăn đường phố bình dân đến biểu tượng ẩm thực được thế giới công nhận.

Du khách ghé thăm Lễ hội sẽ có cơ hội giao lưu với các nghệ nhân, đầu bếp nổi tiếng và trải nghiệm làm bánh.

- Chương trình giao lưu: Khách tham quan có thể gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm từ các nghệ nhân, đầu bếp nổi tiếng và những thương hiệu bánh mì lâu đời.

- Trải nghiệm làm bánh: Người tham gia sẽ được hướng dẫn trực tiếp cách làm bánh mì, từ khâu nhào bột, tạo hình đến nướng bánh.

Kỷ lục mới tại lễ hội

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của lễ hội năm nay là sự kiện xác lập kỷ lục với 100 món ăn kèm bánh mì chế biến từ thủy hải sản, được trưng bày trên một mô hình thuyền khổng lồ, tượng trưng cho hành trình bánh mì Việt Nam vươn ra biển lớn.

Mô hình bánh mì khổng lồ năm 2024.

Hoạt động ý nghĩa hướng đến cộng đồng

Không chỉ tôn vinh văn hóa ẩm thực, lễ hội còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong đêm khai mạc, ban tổ chức sẽ trao 15 xe bánh mì cho phụ nữ khó khăn tại các tỉnh thành, giúp họ khởi nghiệp và ổn định cuộc sống.

Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh tinh hoa bánh mì Việt Nam – món ăn đường phố được cả thế giới biết đến.

Lễ hội miễn phí, mở cửa đón chào mọi người

Với hàng loạt hoạt động hấp dẫn, lễ hội Bánh mì Việt Nam 2025 hứa hẹn sẽ là điểm đến không thể bỏ lỡ của những tín đồ ẩm thực. Đặc biệt, sự kiện mở cửa miễn phí, tạo điều kiện cho mọi người cùng tham gia và tận hưởng hương vị bánh mì thơm ngon ngay giữa lòng TP.HCM.

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh trật tự cũng được ban tổ chức quan tâm. Để bảo đảm vấn đề này, ban tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với Sở An toàn Thực phẩm thành phố, từ việc yêu cầu các đơn vị tham gia gian hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục cần thiết khi tham gia sự kiện đến việc tổ chức, hướng dẫn việc chấp hành về an toàn vệ sinh thực phẩm tại lễ hội và thực hiện công tác kiểm tra thực tế trong thời gian 4 ngày diễn ra lễ hội.

