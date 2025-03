Đặc sắc Lễ hội hoa ban năm 2025: 'Chiêm ngưỡng biển trắng giữa núi rừng Tây Bắc'

Lễ hội Hoa Ban 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 13/3 đến ngày 16/3/2025 tại TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là thời điểm hoa ban nở rộ khắp các sườn đồi, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, làm say đắm lòng người.

Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay sẽ có nhiều điểm nhấn mới lạ, kết hợp giữa các hoạt động truyền thống với những chương trình hiện đại, nhằm quảng bá du lịch và bảo tồn giá trị văn hóa của dân tộc Thái.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 41 phút ngày 14/3 (thứ Sáu) tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ hoặc sân vận động tỉnh và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên và một số tỉnh, thành phố khác.

Việc chọn tổ chức từ ngày 13.3 hàng năm, trùng với ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, càng làm tăng thêm ý nghĩa đặc biệt cho lễ hội. (Ảnh: TL)

Tháng 3 là thời điểm hoa ban nở rộ khắp các sườn đồi, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, làm say đắm lòng người. (Ảnh: TL)

Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, bao gồm các chương trình nghệ thuật, thể thao, và du lịch đặc sắc như: Các màn múa xòe, nhảy sạp, biểu diễn cồng chiêng sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm khó quên; Hoạt động thể thao (tung còn, bắn nỏ, giã bánh giầy, kéo co, thi kéo pháo, thồ đạn);...

Đặc biệt, năm 2025 sẽ tổ chức cuộc thi Người đẹp hoa ban nhằm tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng của các thiếu nữ dân tộc Tây Bắc. Các thí sinh không chỉ thể hiện nhan sắc mà còn phải có hiểu biết về văn hóa truyền thống.

Bên cạnh đó là phần trình diễn trang phục dân tộc. Những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ sắc màu sẽ được trình diễn trong phần thi thời trang dân tộc. Đây là cơ hội để các nghệ nhân giới thiệu sự khéo léo và tinh tế trong từng đường nét thêu dệt.

Hoa ban nở trên núi rừng Tây Bắc. (Ảnh: TL)

Cận cảnh những bông hoa nở dưới ánh nắng kiến lòng người xao xuyến. (Ảnh: TL)

Các hoạt động khác trong khuôn khổ Lễ hội sẽ bao gồm các màn biểu diễn nghệ thuật truyền thống, các gian hàng ẩm thực đặc sắc, hội chợ du lịch,chương trình “Presstrip”; các trò chơi dân gian,... tạo nên không khí vui tươi, sôi động cho cả người dân và du khách.

Với chương trình "Presstrip" sẽ được triển khai, mời các Tiktoker, YouTuber nổi tiếng tham gia trải nghiệm và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ về văn hóa, con người và cảnh sắc Điện Biên. Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 10-16.3, tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, du khách cũng sẽ có cơ hội thưởng thức những món ăn đặc trưng như thịt trâu gác bếp, xôi ngũ sắc, lợn cắp nách, rượu ngô,… Đây là thời điểm tuyệt vời để khám phá ẩm thực truyền thống của người dân nơi đây.

Ghé thăm Điện Biên, du khách có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn đặc sản của Tây Bắc. (Ảnh: TL)

Theo thông tin tìm hiểu của PV Gia đình và Xã hội, Lễ hội hoa ban còn có tên gọi khác là Lễ hội Xên Mường, được tổ chức bởi người dân tộc Thái ở một số địa phương Tây Bắc. Lễ hội diễn ra định kỳ hàng năm vào dịp tháng 2 âm lịch, cũng là mùa hoa ban bắt đầu nở rộ, phủ trắng cả vùng núi rừng Tây Bắc.

Lễ hội Hoa ban là lễ hội được gửi gắm rất nhiều những mong cầu của người dân về một cuộc sống ấm no, mưa thuận gió hòa, gia đình hạnh phúc.

Lễ hội hoa ban đã có từ rất lâu đời, được các thế hệ kế tục và phát huy. Lễ hội thể hiện tấm lòng tôn kính và tri ân của quần chúng nhân dân, dành sự tưởng nhớ công lao to lớn đến các vị thần đã có công khai thiên lập địa. Đồng thời cũng cầu được quốc thái dân an, cầu mong cho bản Mường được no ấm, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình êm ấm, hạnh phúc…

Lễ hội hoa ban năm 2025 sẽ được tổ chức trên quy mô lớn. (Ảnh: TL)

Chị Đ.T.Hòa (người dân sinh sống tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) chia sẻ: "Cùng với Chiến thắng Điện Biên Phủ thì Lễ hội hoa ban cũng là niềm tự hào của quê hương chúng tôi. Năm nay lễ hội được diễn ra người dân cảm thấy vô cùng vui mừng, phấn khởi. Việc tổ chức lễ hội sẽ thu hút được nhiều khách du lịch đến với Điện Biên".

Chị Hoàng Thu Nguyệt (du khách ở Hà Nội đã từng trải nghiệm Lễ hội hoa ban) cho biết: "Năm ngoái tôi đã được trải nghiệm Lễ hội hoa ban ở Điện Biên cùng vài người bạn. Tôi thích nhất là được hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống. Tôi đã xem màn múa xòe tập thể rất hoành tráng; rồi ăn thử các món đặc sản Tây Bắc như thịt trâu gác bếp, xôi ngũ sắc,... Tất cả đều rất tuyệt vời".

Khi được hỏi về dự định sau này chị có định quay lại Điên Biên không, chị Nguyệt vui vẻ trả lời: "Chắc chắn rồi! Tôi còn muốn rủ thêm nhiều bạn bè đi cùng để trải nghiệm nhiều hơn về văn hóa của đồng bào nơi đây".

Trao đổi thêm với PV Gia đình và Xã hội, chị H.L (giấu tên) đang sinh sống tại T.P Điện Biên Phủ cho biết: "Hầu như năm nào các dịp Lễ hội, chồng tôi cũng đi trực cả nên nếu có đi thì cũng đi cùng bạn bè hoặc đi một mình. Điều tuyệt vời là ở Điện Biên cũng không thiếu gì chỗ tham quan nên đi một mình hay nhiều mình thì cũng thích hợp cả.

Nếu ai đến Điện Biên để trải nghiệm Lễ hội thì cũng có thể tham quan một số điểm nổi tiếng như: Đồi A1; Cánh đồng Mường Thanh; Bản văn hóa dân tộc Thái;... Tuy nhiên, trước khi quyết định đi tham quan cũng cần phải có lịch trình và tham khảo trước xem địa điểm ấy đóng và mở cửa lúc mấy giờ thì du khách sẽ được chủ động hơn".

