Chợ lớn nhất Bắc Trung Bộ 'cửa đóng then cài' giữa cao điểm chống hàng giả

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động đợt cao điểm toàn quốc nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, diễn ra từ ngày 15/5 đến 15/6/2025.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, đặc biệt là không khoan nhượng với cán bộ, công chức suy thoái đạo đức, tiếp tay hoặc bao che cho hành vi trái pháp luật.

Triển khai chỉ đạo này, ngày 28/5, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1468 do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ký, thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và lực lượng chức năng triển khai hiệu quả các công điện, chỉ thị của Thủ tướng và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; phối hợp phát hiện, xử lý các vi phạm phức tạp, có tổ chức; cung cấp thông tin, báo cáo kết quả; đồng thời kiến nghị xử lý những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc tiếp tay cho sai phạm. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An được giao làm cơ quan thường trực của Tổ công tác, chịu trách nhiệm tham mưu, điều phối hoạt động trong toàn đợt cao điểm.