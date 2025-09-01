Chờ suốt 1 ngày 1 đêm, cặp đôi chụp ảnh cưới giữa khung cảnh tổng duyệt diễu binh gây sốt mạng
Chờ suốt 1 ngày 1 đêm để chụp ảnh cưới trong khung cảnh các chiến sĩ tổng duyệt diễu binh, cặp đôi có những khoảnh khắc khó quên.
“Không thể bỏ lỡ thêm lần nữa”
Trịnh Xuân Vinh (28 tuổi, quê Thanh Hóa), hiện công tác tại Trung đoàn 925, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân). Anh và bạn gái Nguyễn Thị Tuyết Ngân (22 tuổi, TPHCM) dự định kết hôn vào cuối năm nay sau 4 năm hẹn hò.
Cặp đôi ấp ủ thực hiện một bộ ảnh cưới thật ý nghĩa.
Ban đầu, họ dự định chụp ảnh cưới trong dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại TPHCM. Ý tưởng là chụp bên dàn pháo ở bến Bạch Đằng, với sự xuất hiện của các chiến sĩ diễu binh. Tuy nhiên, do công việc bận rộn, Vinh không thể sắp xếp được.
Đến lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội, cả hai quyết tâm không bỏ lỡ lần nữa. Họ lên kế hoạch chi tiết cho một bộ ảnh cưới “để đời”.
“Tôi may mắn được đơn vị tạo điều kiện cho nghỉ phép 2 tuần nên về quê Thanh Hóa thăm nhà trước, rồi ra Hà Nội vào ngày 29/8. Bạn gái tôi từ TPHCM bay ra, cũng có mặt tại Thủ đô vào ngày này.
Ban đầu, chúng tôi muốn chụp ảnh cưới vào đúng ngày 2/9 nhưng lo hôm ấy quá đông, nên chuyển sang chụp vào ngày tổng duyệt diễu binh (30/8)”, Vinh kể.
Nhờ sự hỗ trợ của ê-kíp chụp ảnh cưới, việc chuẩn bị bớt vất vả. Chiều 29/8, họ có mặt ở đường Trần Phú để chụp vài tấm hình đầu tiên nhưng mục tiêu chính vẫn là khoảnh khắc trong buổi tổng duyệt.
“Chúng tôi cùng ê-kíp chụp ảnh cưới chờ đợi 1 ngày 1 đêm. Hà Nội hôm ấy cứ khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ lại có một cơn mưa nặng hạt. Chúng tôi vẫn kiên trì chờ đợi, lúc thì che ô, lúc lại mặc áo mưa. Cả đoàn thức trắng đêm”, Vinh kể.
Dù vậy, cả hai vẫn tràn đầy hứng khởi. Được hòa mình trong dòng người háo hức chờ xem diễu binh, nghe tiếng hát hò, trò chuyện và ngắm phố phường rợp cờ hoa, với Vinh là trải nghiệm khó quên.
Tuyết Ngân lần đầu ra Hà Nội, chứng kiến khung cảnh này, đã thốt lên: “Em thật sự bất ngờ trước không khí của Thủ đô và tinh thần yêu nước của mọi người”.
Sáng 30/8, trời tạnh ráo. Vinh mặc quân phục, Ngân khoác áo dài trắng. Không cần tạo dáng cầu kỳ, họ vẫn có được những bức ảnh đặc biệt bởi xung quanh là hàng ngũ chiến sĩ diễu binh và sắc đỏ rực rỡ của quốc kỳ.
“Cảm xúc khi ấy khó diễn tả, tôi thấy hạnh phúc và xúc động. Người dân vui vẻ nhường chỗ, tạo điều kiện cho chúng tôi chụp ảnh. Các chiến sĩ cũng nhiệt tình tương tác khi có cơ hội.
Đặc biệt, hôm ấy, chúng tôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc”, Vinh chia sẻ.
Khoảnh khắc khiến Vinh nhớ nhất là khi đang tạo dáng chụp ảnh, một chiến sĩ ngang qua đã làm động tác “bắn tim”, thay cho lời chúc phúc gửi đến cặp đôi.
“Đời người có bao nhiêu lần được chứng kiến sự kiện lớn của đất nước. Có thể chụp ảnh cưới vào dịp này, chúng tôi rất vui”, Vinh nói.
Bộ ảnh cưới nổi tiếng mạng xã hội
Vinh chia sẻ, anh khá bất ngờ khi bộ ảnh cưới nhận được sự quan tâm của nhiều người. Ngay khi đoạn video được đăng tải, người thân, bạn bè đã nhắn tin cho anh gửi lời chúc phúc.
“Tôi nhớ mãi câu nói của người chụp ảnh cưới. Anh ấy bảo, làm nghề nhiều năm, chụp biết bao bộ ảnh cưới mà chưa bao giờ có kỷ niệm đặc biệt như chụp bộ ảnh này”, Vinh kể.
Xuân Vinh và Tuyết Ngân quen nhau qua mạng xã hội. Trong 4 năm hẹn hò, phần lớn thời gian họ yêu xa, vượt qua nhiều thử thách.
“Bí quyết vun vén tình cảm của chúng tôi là ‘giờ nào vào việc đấy’. Vì đặc thù công việc, tôi ít khi dùng điện thoại. Cứ đến giờ nghỉ, được cầm điện thoại là chúng tôi sẽ gọi cho nhau, khoảng cách xa xôi nhờ đó mà được kéo gần”, Vinh chia sẻ.
Từ 1/9, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 5 triệu đồng?Đời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/9, phụ nữ cư trú trên địa bàn TPHCM sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần với mức 5 triệu đồng.
Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9Đời sống - 1 ngày trước
Gần 2 ngày nữa mới tới lễ diễu binh, hàng nghìn người đã mang lều bạt, trải chiếu sẵn sàng ngủ ngoài đường để giữ chỗ xem sự kiện lịch sử 2/9.
Mẹ qua đời, chiến sĩ nén đau thương, hoàn thành nhiệm vụ A80 trước khi về chịu tangĐời sống - 1 ngày trước
Đang thực hiện nhiệm vụ trong khối đứng Cảnh sát giao thông tại Lễ kỷ niệm A80, Binh nhất Giang Trí Nhân (Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ) hay tin mẹ qua đời nhưng đã xin phép gia đình tiếp tục ở lại hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mới trở về chịu tang.
Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vuiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những con giáp này luôn tìm được niềm vui trong những điều giản đơn, biết hài lòng với hiện tại và coi cuộc sống như một hành trình để tận hưởng.
Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về giàĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ai cũng có ngày sinh riêng, và theo quan niệm tử vi, số cuối của ngày sinh Âm lịch không chỉ là một con số vô tình mà còn ẩn chứa những bí mật thú vị về vận mệnh, tài lộc và sự viên mãn khi về già.
8 chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 9/2025Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Yêu cầu mới đối với người học lái xe; nhiều quy chuẩn mới về nước thải; quy định mới về dạy ngoại ngữ trong trường học… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2025.
Cháy bãi xe ở cầu Vĩnh Tuy: Chủ phương tiện có được bồi thường?Đời sống - 1 ngày trước
Theo luật sư, chủ phương tiện có thể được bồi thường khi bãi trông giữ xe bị cháy có bảo hiểm vật chất xe hoặc nếu chứng minh được bãi giữ xe có lỗi gây ra thiệt hại....
Danh tính thi thể đang phân hủy trong ô tô dưới vực sâu núi Mẫu SơnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân trong vụ người dân phát hiện chiếc ô tô nằm dưới vực sâu ở đỉnh Mẫu Sơn là người ở tỉnh Bắc Giang cũ (nay là tỉnh Bắc Ninh), mất liên lạc từ ngày 15/7.
Tin sáng 31/8: Miền Bắc có mưa vào sáng sớm và chiều tối dịp 2/9; Kiểm tra an toàn, kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầuĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có sự khác nhau giữa các khu vực trong phạm vi cả nước...
Hà Nội chi gần 860 tỷ tặng mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9Đời sống - 1 ngày trước
Hà Nội bổ sung kinh phí hơn 858,3 tỷ đồng để triển khai tặng quà mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9.
Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về giàĐời sống
GĐXH - Ai cũng có ngày sinh riêng, và theo quan niệm tử vi, số cuối của ngày sinh Âm lịch không chỉ là một con số vô tình mà còn ẩn chứa những bí mật thú vị về vận mệnh, tài lộc và sự viên mãn khi về già.