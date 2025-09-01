Chờ suốt 1 ngày 1 đêm, cặp đôi chụp ảnh cưới giữa khung cảnh tổng duyệt diễu binh gây sốt mạng

“Không thể bỏ lỡ thêm lần nữa”

Trịnh Xuân Vinh (28 tuổi, quê Thanh Hóa), hiện công tác tại Trung đoàn 925, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân). Anh và bạn gái Nguyễn Thị Tuyết Ngân (22 tuổi, TPHCM) dự định kết hôn vào cuối năm nay sau 4 năm hẹn hò.

Cặp đôi ấp ủ thực hiện một bộ ảnh cưới thật ý nghĩa.

Cặp đôi chụp ảnh cưới trong buổi tổng duyệt diễu binh 2/9

Ban đầu, họ dự định chụp ảnh cưới trong dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại TPHCM. Ý tưởng là chụp bên dàn pháo ở bến Bạch Đằng, với sự xuất hiện của các chiến sĩ diễu binh. Tuy nhiên, do công việc bận rộn, Vinh không thể sắp xếp được.

Đến lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội, cả hai quyết tâm không bỏ lỡ lần nữa. Họ lên kế hoạch chi tiết cho một bộ ảnh cưới “để đời”.

“Tôi may mắn được đơn vị tạo điều kiện cho nghỉ phép 2 tuần nên về quê Thanh Hóa thăm nhà trước, rồi ra Hà Nội vào ngày 29/8. Bạn gái tôi từ TPHCM bay ra, cũng có mặt tại Thủ đô vào ngày này.

Ban đầu, chúng tôi muốn chụp ảnh cưới vào đúng ngày 2/9 nhưng lo hôm ấy quá đông, nên chuyển sang chụp vào ngày tổng duyệt diễu binh (30/8)”, Vinh kể.

Khoảnh khắc ý nghĩa của cặp đôi





Nhờ sự hỗ trợ của ê-kíp chụp ảnh cưới, việc chuẩn bị bớt vất vả. Chiều 29/8, họ có mặt ở đường Trần Phú để chụp vài tấm hình đầu tiên nhưng mục tiêu chính vẫn là khoảnh khắc trong buổi tổng duyệt.

“Chúng tôi cùng ê-kíp chụp ảnh cưới chờ đợi 1 ngày 1 đêm. Hà Nội hôm ấy cứ khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ lại có một cơn mưa nặng hạt. Chúng tôi vẫn kiên trì chờ đợi, lúc thì che ô, lúc lại mặc áo mưa. Cả đoàn thức trắng đêm”, Vinh kể.

Dù vậy, cả hai vẫn tràn đầy hứng khởi. Được hòa mình trong dòng người háo hức chờ xem diễu binh, nghe tiếng hát hò, trò chuyện và ngắm phố phường rợp cờ hoa, với Vinh là trải nghiệm khó quên.

Tuyết Ngân lần đầu ra Hà Nội, chứng kiến khung cảnh này, đã thốt lên: “Em thật sự bất ngờ trước không khí của Thủ đô và tinh thần yêu nước của mọi người”.

Sáng 30/8, trời tạnh ráo. Vinh mặc quân phục, Ngân khoác áo dài trắng. Không cần tạo dáng cầu kỳ, họ vẫn có được những bức ảnh đặc biệt bởi xung quanh là hàng ngũ chiến sĩ diễu binh và sắc đỏ rực rỡ của quốc kỳ.

“Cảm xúc khi ấy khó diễn tả, tôi thấy hạnh phúc và xúc động. Người dân vui vẻ nhường chỗ, tạo điều kiện cho chúng tôi chụp ảnh. Các chiến sĩ cũng nhiệt tình tương tác khi có cơ hội.

Đặc biệt, hôm ấy, chúng tôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc”, Vinh chia sẻ.

Khoảnh khắc khiến Vinh đặc biệt ấn tượng

Khoảnh khắc khiến Vinh nhớ nhất là khi đang tạo dáng chụp ảnh, một chiến sĩ ngang qua đã làm động tác “bắn tim”, thay cho lời chúc phúc gửi đến cặp đôi.

“Đời người có bao nhiêu lần được chứng kiến sự kiện lớn của đất nước. Có thể chụp ảnh cưới vào dịp này, chúng tôi rất vui”, Vinh nói.

Bộ ảnh cưới nổi tiếng mạng xã hội

Dân mạng để lại nhiều bình luận thú vị như: “Đẹp và ý nghĩa quá. Chúc hai bạn hạnh phúc”; “Bộ ảnh cưới mà cô dâu, chú rể không cần trang điểm, mặc đồ cầu kỳ vẫn có ảnh đẹp”...



Vinh chia sẻ, anh khá bất ngờ khi bộ ảnh cưới nhận được sự quan tâm của nhiều người. Ngay khi đoạn video được đăng tải, người thân, bạn bè đã nhắn tin cho anh gửi lời chúc phúc.

Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm 2025





“Tôi nhớ mãi câu nói của người chụp ảnh cưới. Anh ấy bảo, làm nghề nhiều năm, chụp biết bao bộ ảnh cưới mà chưa bao giờ có kỷ niệm đặc biệt như chụp bộ ảnh này”, Vinh kể.

Xuân Vinh và Tuyết Ngân quen nhau qua mạng xã hội. Trong 4 năm hẹn hò, phần lớn thời gian họ yêu xa, vượt qua nhiều thử thách.

“Bí quyết vun vén tình cảm của chúng tôi là ‘giờ nào vào việc đấy’. Vì đặc thù công việc, tôi ít khi dùng điện thoại. Cứ đến giờ nghỉ, được cầm điện thoại là chúng tôi sẽ gọi cho nhau, khoảng cách xa xôi nhờ đó mà được kéo gần”, Vinh chia sẻ.