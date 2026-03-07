Tin sáng 7/3: Miền Bắc nắng đẹp trong ngày 8/3; danh tính 2 kẻ cầm đầu đường dây web lậu Xôi Lạc TV
GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã thông báo bản tin dự báo thời tiết phục vụ Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.
Miền Bắc nắng đẹp trong các ngày 07 và 08/3
- Khu vực Bắc Bộ: Từ ngày 07 đến chiều tối ngày 08/3 nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Đêm 08/3, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Ngày 07/3, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Ngày 08/3, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ.
- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày 07 - 08/3, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày 07/3 nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 27-29 độ, phía Nam 29-31 độ, có nơi trên 31 độ.
- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Ngày 07 và 08/3, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Nhiệt độ thấp nhất: Cao nguyên Trung Bộ 18-21 độ, Nam Bộ 23-26 độ; Nhiệt độ cao nhất: Cao nguyên Trung Bộ 28-31 độ, Nam Bộ 31-34 độ.
Bộ Nội vụ nói gì về thông tin giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 được nghỉ 9 ngày liền?
Theo An ninh Thủ đô, mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin hoán đổi lịch làm việc để dịp nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương nối liền với nghỉ 30/4 - 1/5, kéo dài 9 ngày liên tiếp. Trước thông tin này, đại diện Cục Việc làm, Bộ Nội vụ khẳng định số ngày nghỉ của những ngày lễ trên là theo quy định của Bộ luật Lao động, hiện không có đề xuất mới.
Cụ thể, Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (10/3 âm lịch). Tuy nhiên, ngày 10/3 âm lịch năm nay rơi vào chủ nhật, 26/4. Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27/4). Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ bảy, ngày 25/4, đến hết thứ hai, ngày 27/4.
Dịp nghỉ lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 của năm 2026 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả hai ngày cuối tuần).
Điểm đáng lưu ý là hai kỳ nghỉ này khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, đi làm lại 2 ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4.
Theo đại diện Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, không có chuyện cán bộ, công chức, lao động được nghỉ 9 ngày liên tiếp, từ ngày 25/4 đến ngày 3/5, như thông tin được lan truyền.
38 trường đại học xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố danh sách 38 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (SPT) để xét tuyển đại học chính quy trong mùa tuyển sinh năm 2026. So với năm 2025, số trường tham gia tăng 13 đơn vị.
Theo danh sách công bố, nhiều trường đào tạo giáo viên tiếp tục sử dụng kết quả kỳ thi này, như: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế và Trường Đại học Quy Nhơn.
Ngoài ra, có thêm nhiều trường thuộc khối y dược và kỹ thuật sử dụng kết quả kỳ thi này, như: Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và Trường Đại học Y khoa Tokyo. Đây là những đơn vị lần đầu tham gia hoặc mở rộng sử dụng điểm SPT trong tuyển sinh.
Năm nay, lần đầu tiên kỳ thi đánh giá năng lực SPT của trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức thành hai đợt, tăng một so với năm ngoái. Đợt một diễn ra trong hai ngày 23-24/5 tại Hà Nội, Sơn La, Cao Bằng, Quảng Ninh và Thanh Hóa. Đợt hai tổ chức ngày 30-31/5 tại Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng và Gia Lai. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi một trong hai đợt.
Một người dân ở Hà Tĩnh trả lại 1,3 tỷ đồng chuyển nhầm
Vào khoảng 17h ngày 5/3, chị Trần Thị Mỹ Dung (SN 1982, trú thôn Tân Thành, xã Kỳ Anh) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền 1,3 tỷ đồng từ người lạ. Chị Dung nhanh chóng trình báo, nhờ Công an xã Kỳ Anh hỗ trợ xác minh tìm người chuyển nhầm.
Công an xã Kỳ Anh tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản chuyển tiền là chị Hà Thị Minh (SN 1999, hộ khẩu thường trú tại xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh). Sau khi mời hai bên đến trụ sở làm việc, công an hỗ trợ hoàn tất các thủ tục cần thiết, bàn giao số tiền nói trên cho chị Minh. Nhận lại được số tiền, chị Minh xúc động gửi lời cảm ơn tới chị Dung cùng lực lượng Công an xã Kỳ Anh.
Theo đại diện Công an xã Kỳ Anh, hành động trung thực của chị Trần Thị Mỹ Dung là nghĩa cử đáng trân trọng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về sự tử tế và trách nhiệm trong cộng đồng.
Danh tính 2 kẻ cầm đầu đường dây web lậu Xôi Lạc TV
Theo thông tin từ Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống "Xôi Lạc TV".
Qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật thông qua hệ thống website được biết đến với tên gọi "Xôi Lạc TV". Ngày 02/02/2026, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triển khai triệt phá đường dây tội phạm trên. Kết quả điều tra bước đầu đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của hệ thống. Số lượng các đối tượng tham gia nhiều, được tổ chức chặt chẽ, phân chia thành các bộ phận và được che đậy dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.
Hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là P. N. D (SN 1979, trú tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) và N.C.Đ (SN 1993, trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) về hành vi sử dụng công nghệ cao để Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thông qua các trang web được nhiều người biết đến như: Xoilactv, ThapcamTV, CakeoTV, Banhkhuc, 8XBET, Hbet, Lu88,…
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố 30 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
