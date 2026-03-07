Đây là những quy định mới về thời gian cấm nhiều loại xe ô tô vào nội đô Hà Nội, hàng triệu lái xe cần biết

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Quy định mới về thời gian cấm nhiều loại xe ô tô vào nội đô Hà Nội

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2026.

Quyết định quy định cụ thể như sau:

Thời gian áp dụng: Giờ cao điểm sáng từ 06h00 đến 9h00, chiều từ 16h00 đến 19h30 hàng ngày.

Phạm vi hạn chế hoạt động đối với các phương tiện giao thông đường bộ

Phạm vi hạn chế hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ được giới hạn từ phía bên trong đường bao trở vào trung tâm Thành phố của các đường sau: Đường Phạm Văn Đồng → Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu (đoạn từ ngã tư Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng đến ngã ba Cầu Diễn – Xuân Phương) → Xuân Phương → Đường 70 → Đường gom phải Đại lộ Thăng Long → nút giao An Khánh → Đường gom trái Đại lộ Thăng Long → đường Hoàng Tùng (đường Vành đai 3,5) → Đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) → Văn Khê → Phúc La → Cầu Bươu → Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi (đoạn từ ngã ba Phan Trọng Tuệ đến ngã tư Pháp Vân) → Vành đai 3 (đoạn từ ngã tư Giải Phóng - Pháp Vân đến đường Nguyễn Văn Linh) → Nguyễn Văn Linh → cầu vượt nút giao Trung tâm quận Long Biên → đường Lý Sơn → cầu Đông Trù → Trường Sa → Hoàng Sa → Võ Văn Kiệt (đoạn từ ngã tư đường Hoàng Sa đến cầu Thăng Long) → cầu Thăng Long → Phạm Văn Đồng.

Hà Nội chính thức ban hành Quyết định quy định thời gian cấm nhiều loại xe ô tô hoạt động trong nội đô thành phố. Ảnh minh họa: TL

Đoạn đường các phương tiện giao thông đường bộ được hoạt động trong khu vực hạn chế

- Đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ cầu vượt nút giao Trung tâm quận Long Biên đến Nguyễn Sơn), Ngọc Lâm (đoạn từ ngã ba Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ đến ngã tư Ngọc Lâm - Ngô Gia Khảm), Ngô Gia Khảm, đường Bắc Thăng Long - Vực Dê (đoạn từ Võ Văn Kiệt đến đường Phương Trạch), đường Phương Trạch (đoạn từ đường Bắc Thăng Long - Vực Dê đến Hoàng Sa), đường Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ đường Cổ Linh đến đường Nguyễn Văn Linh), Tam Trinh (đoạn từ chợ đầu mối Đền Lừ đến đường Vành đai 3), Đường Đại lộ Thăng Long (đoạn từ đường Phạm Hùng đến nút giao Đường 70).

- Đường Vành đai 3 trên cao, các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được phép hoạt động, trừ các loại xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự. Xe thô sơ và người đi bộ không được phép hoạt động.

- Đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến (đoạn đường tiếp đất từ đường vành đai 3 trên cao đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại).

Thời gian hoạt động của các loại phương tiện trong phạm vi hạn chế

- Các loại xe ưu tiên quy định tại Điều 27 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15: Được phép hoạt động 24h/24h.

- Xe ô tô tải thông dụng:

+ Các loại xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2 tấn: Chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm.

+ Các loại xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên: Chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 06h00 sáng hôm sau.

Ngoài khung giờ trên Sở Xây dựng, Công an Thành phố căn cứ tình hình thực tế để xem xét chấp thuận theo đúng quy định:

Đối với xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn đến dưới 10 tấn phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Đối với xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 10 tấn trở lên phải được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản.

+ Xe quá tải trọng, khổ giới hạn đường bộ; lưu hành xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích trên đường bộ; hàng siêu trường, siêu trọng, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; xe bánh xích: Hoạt động theo Giấy phép lưu hành do Sở Xây dựng cấp phép theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 12/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng.

+ Các loại xe ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng:

Ô tô xi téc (chở xăng dầu, chở khí), ô tô chở xe, ô tô chở bùn, ô tô chở thuỷ, hải sản sống, ô tô trộn và vận chuyển bê tông, ô tô quét đường, ô tô hút chất thải, ô tô trộn vữa, ô tô trộn bê tông lưu động, ô tô bơm bê tông, ô tô cần cẩu, ô tô thang, ô tô khoan, ô tô kéo xe, ô tô kéo, chở xe và các loại xe tương tự: Chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 06h00 sáng hôm sau và phải được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản.

Ô tô xi téc chở nước tưới cây, ô tô bán hàng lưu động, ô tô nâng người làm việc trên cao, ô tô kiểm tra cầu, cống: Chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm và phải được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản.

Ô tô chở rác: Chỉ được phép hoạt động từ 19h30 đến 06h00 sáng hôm sau. Trường hợp đặc biệt phục vụ duy trì vệ sinh môi trường theo yêu cầu đột xuất, Sở Xây dựng xem xét chấp thuận trên cơ sở đề xuất của đơn vị vệ sinh môi trường.

+ Các loại ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng phục vụ công tác cung ứng dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố theo hợp đồng dịch vụ công được phê duyệt để cắt tỉa cây xanh, duy tu chiếu sáng; xử lý sự cố điện, nước, thông tin; cứu hộ giao thông; hút bùn nạo vét cống: Được phép hoạt động 24h/24h và phải được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản.

- Xe ô tô con tập lái, ô tô khách tập lái, ô tô tải tập lái: Chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

- Xe ô tô chở học sinh; Xe buýt; mini buýt, ô tô buýt thành phố, ô tô buýt thành phố BRT: được phép hoạt động.

- Xe kinh doanh vận tải hành khách

+ Xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định: Hoạt động theo lịch trình, hành trình được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản.

+ Xe trung chuyển hành khách đi theo luồng tuyến cố định của Thành phố được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm và phải được Sở Xây dựng cấp phù hiệu.

+ Xe ô tô chở cán bộ công nhân viên đi làm: Được phép hoạt động và phải được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản.

+ Xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe ô tô chở người dưới 28 chỗ không kể người lái): Được phép hoạt động 24h/24h.

+ Xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe ô tô chở người từ 28 chỗ trở lên không kể người lái); Xe ô tô khách giường nằm: Chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Ngoài khung giờ trên phải được Công an Thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Để được chấp thuận các phương tiện hoạt động trong phạm vi hạn chế trên địa bàn thành phố, cá nhân, tổ chức cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Ảnh minh họa: TTXVN

Để được chấp thuận các phương tiện hoạt động trong phạm vi hạn chế trên địa bàn thành phố, cá nhân, tổ chức cần làm gì?

Cũng theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND, thủ tục về chấp thuận các phương tiện hoạt động trong phạm vi hạn chế trên địa bàn thành phố được quy định như sau:

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị chấp thuận nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến cơ quan có thẩm quyền được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 của Quyết định này.

2. Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị chấp thuận theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;

+ Đăng ký phương tiện, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới;

+ Hợp đồng vận chuyển (hoặc phương án vận chuyển).

3. Trình tự chấp thuận:

a. Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hồ sơ ngay trong ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bằng văn bản để đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết hoàn thiện và bổ sung; trường hợp đầy đủ thì tiếp nhận.

b. Đối với hồ sơ nộp qua bưu chính: kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hồ sơ trong 02 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bằng văn bản để đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết hoàn thiện và bổ sung. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và giải quyết theo quy định tại điểm c khoản này.

c. Thời gian giải quyết hồ sơ và trả kết quả: trong 02 ngày làm việc.

d. Chấp thuận cho các phương tiện hoạt động trong phạm vi hạn chế căn cứ yêu cầu về chính trị, nhu cầu thực tế về đời sống nhân dân và tình hình thực tế về ùn tắc giao thông và tổ chức giao thông tại từng thời điểm cụ thể trên địa bàn Thành phố, cơ quan có thẩm quyền xem xét việc chấp thuận.

đ. Thời hạn có hiệu lực của văn bản chấp thuận: phải nằm trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe, trường hợp thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ngắn hơn thì thời hạn hiệu lực của giấy chấp thuận bằng thời hạn hiệu lực còn lại của giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe.

4. Thu hồi giấy chấp thuận đối với các trường hợp vi phạm điều kiện được ghi trong giấy chấp thuận hoặc gây hư hỏng công trình đường bộ mà chưa khắc phục sửa chữa theo đúng quy định.

Mức phạt đối với ô tô vi phạm

Theo quy định tại điểm i khoản 5 và khoản 10 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu cấm lưu thông đối với loại phương tiện đang điều khiển sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng; đồng thời, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp người điều khiển xe đi vào đường cấm gây nguy hiểm cho giao thông hoặc dẫn đến tai nạn giao thông, mức xử phạt sẽ được áp dụng ở khung cao hơn, với mức phạt tiền từ 20-22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật.