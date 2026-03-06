Giờ sinh Âm lịch của đứa trẻ vượng khí: Lớn lên dễ làm rạng danh cha mẹ
GĐXH - Nhiều người tin rằng, trẻ sinh vào những khung giờ Âm lịch tốt sẽ mang theo phúc khí, không chỉ giúp cuộc đời bản thân thuận lợi mà còn đem đến may mắn, tài lộc cho gia đình.
Theo quan niệm dân gian và tử vi phương Đông, giờ sinh Âm lịch được cho là có ảnh hưởng nhất định đến vận mệnh của mỗi người.
Không ít đứa trẻ được ví như "ngôi sao may mắn" của cha mẹ. Từ khi chào đời, cuộc sống gia đình dường như có nhiều chuyển biến tích cực hơn, công việc làm ăn thuận lợi, tinh thần cũng thêm vui vẻ và ấm áp.
Dưới đây là một số giờ sinh Âm lịch được cho là mang vượng khí, giúp trẻ dễ thành công và mang lại nhiều niềm vui cho cha mẹ.
Trẻ sinh vào giờ Sửu Âm lịch (1h – 3h)
Theo tử vi, trẻ sinh vào giờ Sửu Âm lịch thường có tính cách hiền lành, ngoan ngoãn và rất hiếu thuận với cha mẹ.
Ngay từ nhỏ, các em đã biết quan tâm đến người thân và luôn hòa thuận với anh chị em trong gia đình.
Phần lớn những đứa trẻ sinh vào khung giờ này lớn lên trong hoàn cảnh không quá dư dả.
Tuy nhiên, chính điều đó lại rèn luyện cho các em tính tự lập và khả năng thích nghi tốt với môi trường sống.
Trẻ sinh giờ Sửu thường ham học hỏi, tiếp thu kiến thức nhanh và luôn nỗ lực vươn lên.
Trong quan niệm dân gian, giờ sinh Âm lịch Sửu được xem là giờ mang nhiều phúc khí.
Khi có con sinh vào khung giờ này, nhiều gia đình cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong cuộc sống, công việc làm ăn dần khởi sắc hơn.
Khi trưởng thành, những người sinh giờ Sửu thường kiên trì, có ý chí mạnh mẽ và dễ đạt được thành tựu trong công việc.
Chính sự thành đạt của họ trở thành niềm tự hào lớn đối với cha mẹ.
Trẻ sinh vào giờ Mão Âm lịch (5h – 7h)
Giờ Mão Âm lịch kéo dài từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, thời điểm mặt trời bắt đầu ló rạng, mở ra một ngày mới tràn đầy năng lượng.
Vì vậy, trẻ sinh vào khung giờ này thường được ví như ánh bình minh, mang lại sự tươi sáng và niềm vui cho gia đình.
Những em bé sinh giờ Mão thường thông minh, nhanh nhẹn và có khiếu hài hước. Từ nhỏ, các em đã thể hiện khả năng tư duy tốt và chỉ số IQ nổi bật.
Khi lớn lên, sự kiên trì và tinh thần cầu tiến giúp họ ngày càng tiến xa hơn trong học tập cũng như sự nghiệp.
Theo nhiều quan niệm tử vi, trẻ sinh vào giờ sinh Âm lịch Mão có khả năng mang đến tài lộc và may mắn cho cha mẹ.
Sự ngoan ngoãn, chăm chỉ của con cái cũng trở thành nguồn động lực lớn giúp cha mẹ nỗ lực làm việc, phát triển sự nghiệp.
Khi trưởng thành, đa số những người sinh giờ Mão đều có cuộc sống ổn định và đạt được thành công nhất định. Họ hiếm khi phụ lòng kỳ vọng của gia đình.
Trẻ sinh vào giờ Ngọ Âm lịch (11h – 13h)
Khung giờ từ 11 giờ đến 13 giờ trưa được gọi là giờ Ngọ Âm lịch. Những đứa trẻ sinh vào thời điểm này thường có tính cách mạnh mẽ, giàu năng lượng và đầy nhiệt huyết.
Khi còn nhỏ, trẻ sinh giờ Ngọ đôi khi khá nghịch ngợm, hiếu động và khó bảo. Tuy nhiên, theo quan niệm tử vi, đây lại là những người được "trời ban phúc khí", càng trưởng thành càng dễ gặt hái thành công.
Sự xuất hiện của những em bé sinh giờ Ngọ thường mang đến niềm vui và động lực cho cha mẹ.
Không ít gia đình cho rằng từ khi có con sinh vào khung giờ này, công việc làm ăn của họ trở nên thuận lợi hơn.
Khi trưởng thành, người sinh giờ Ngọ thường có chí tiến thủ và khả năng lãnh đạo. Họ thích tự lập, không dựa dẫm vào người khác và từng bước xây dựng sự nghiệp bằng chính nỗ lực của mình.
Nhờ vậy, họ có thể tạo dựng cuộc sống sung túc và mang lại sự đủ đầy cho gia đình.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo
Theo Sohu
Tin vui cho những người làm hộ chiếu 2026, loại passport này mang hàng loạt lợi ích khi đi máy bayĐời sống - 49 phút trước
GĐXH - Hộ chiếu gắn chíp điện tử (e-passport) là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp. Khi sử dụng loại hộ chiếu này, người dùng sẽ thấy nhiều tính năng nổi trội mang lại.
Hàng loạt thu nhập 2026 được miễn thuế thu nhập cá nhân theo luật mới, hàng triệu người dân cần biết ngayĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, nhiều khoản thu nhập năm 2026 sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Dưới đây là quy định cụ thể.
Hà Nội: Kịp thời giải cứu cô gái trẻ có ý định nhảy lầu ở phường Tây HồĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Sáng ngày 5/3, lực lượng chức năng phường Tây Hồ (TP Hà Nội) đã phối hợp giải cứu thành công một cô gái sinh năm 2000 đang trong trạng thái khủng hoảng tâm lý, có ý định nhảy từ tầng cao của một căn nhà xuống đất.
Những con giáp sống hào sảng: Càng cho đi càng giàu cóĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người không chỉ nổi bật bởi tài năng hay bản lĩnh mà còn khiến người khác yêu mến nhờ tấm lòng hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.
Xử lý nghiêm tình trạng phương tiện tự chế chở khách ngắm cảnh tự phát tại bản MạĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá đã đình chỉ các phương tiện tự chế chở khách trái quy định trên sông Chu, nhằm ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy tại điểm du lịch bản Mạ.
4 khung giờ sinh Âm lịch báo hiệu cuộc đời đủ đầy, về già được hưởng lộc con cháuĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Những người sinh vào một số khung giờ Âm lịch đặc biệt thường sở hữu phẩm chất nổi bật, dễ đạt được thành công, hậu vận hưởng cuộc sống viên mãn, sung túc bên con cháu.
Đi nghĩa vụ quân sự 2026, công dân phải nhập ngũ mấy năm?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 nêu rõ thời gian công dân phục vụ tại ngũ nếu thuộc các trường hợp được quy định. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Hà Nội: Phế thải xây dựng 'chất thành núi' trên đất nông nghiệp dọc Đại lộ Thăng LongĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tình trạng hàng nghìn tấn phế thải xây dựng và rác thải tập kết tràn lan trên đất nông nghiệp dọc Đại lộ Thăng Long (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đang biến khu vực này thành những "nghĩa địa" phế liệu khổng lồ.
Thanh niên chạy xe máy vào cao tốc vì đi theo phần mềm dẫn đườngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Quá trình đi phượt, nam tài xế di chuyển theo phần mềm chỉ đường nên chạy xe máy vào đường cao tốc.
Hà Nội: Xe tải cẩu vướng dây điện rồi bốc cháy khiến một người tử vongĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 4/3 tại xã Hòa Lạc (TP Hà Nội) khiến một tài xế xe tải cẩu tử vong tại chỗ sau khi phần cần cẩu của phương tiện va chạm trực tiếp với đường dây điện khiến người này bị điện giật, phương tiện bốc cháy.
Những con giáp sống hào sảng: Càng cho đi càng giàu cóĐời sống
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người không chỉ nổi bật bởi tài năng hay bản lĩnh mà còn khiến người khác yêu mến nhờ tấm lòng hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.