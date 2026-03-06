Mới nhất
Giờ sinh Âm lịch của đứa trẻ vượng khí: Lớn lên dễ làm rạng danh cha mẹ

Thứ sáu, 07:00 06/03/2026 | Đời sống
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
GĐXH - Nhiều người tin rằng, trẻ sinh vào những khung giờ Âm lịch tốt sẽ mang theo phúc khí, không chỉ giúp cuộc đời bản thân thuận lợi mà còn đem đến may mắn, tài lộc cho gia đình.

Theo quan niệm dân gian và tử vi phương Đông, giờ sinh Âm lịch được cho là có ảnh hưởng nhất định đến vận mệnh của mỗi người. 

Không ít đứa trẻ được ví như "ngôi sao may mắn" của cha mẹ. Từ khi chào đời, cuộc sống gia đình dường như có nhiều chuyển biến tích cực hơn, công việc làm ăn thuận lợi, tinh thần cũng thêm vui vẻ và ấm áp.

Dưới đây là một số giờ sinh Âm lịch được cho là mang vượng khí, giúp trẻ dễ thành công và mang lại nhiều niềm vui cho cha mẹ.

Trẻ sinh vào giờ Sửu Âm lịch (1h – 3h)

Giờ sinh Âm lịch của đứa trẻ vượng khí: Lớn lên dễ làm rạng danh cha mẹ - Ảnh 1.

Trẻ sinh giờ Sửu thường ham học hỏi, tiếp thu kiến thức nhanh và luôn nỗ lực vươn lên. Ảnh minh họa

Theo tử vi, trẻ sinh vào giờ Sửu Âm lịch thường có tính cách hiền lành, ngoan ngoãn và rất hiếu thuận với cha mẹ. 

Ngay từ nhỏ, các em đã biết quan tâm đến người thân và luôn hòa thuận với anh chị em trong gia đình.

Phần lớn những đứa trẻ sinh vào khung giờ này lớn lên trong hoàn cảnh không quá dư dả. 

Tuy nhiên, chính điều đó lại rèn luyện cho các em tính tự lập và khả năng thích nghi tốt với môi trường sống. 

Trẻ sinh giờ Sửu thường ham học hỏi, tiếp thu kiến thức nhanh và luôn nỗ lực vươn lên.

Trong quan niệm dân gian, giờ sinh Âm lịch Sửu được xem là giờ mang nhiều phúc khí. 

Khi có con sinh vào khung giờ này, nhiều gia đình cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong cuộc sống, công việc làm ăn dần khởi sắc hơn.

Khi trưởng thành, những người sinh giờ Sửu thường kiên trì, có ý chí mạnh mẽ và dễ đạt được thành tựu trong công việc. 

Chính sự thành đạt của họ trở thành niềm tự hào lớn đối với cha mẹ.

Trẻ sinh vào giờ Mão Âm lịch (5h – 7h)

Giờ sinh Âm lịch của đứa trẻ vượng khí: Lớn lên dễ làm rạng danh cha mẹ - Ảnh 2.

Khi trưởng thành, đa số những người sinh giờ Mão đều có cuộc sống ổn định và đạt được thành công nhất định. Ảnh minh họa

Giờ Mão Âm lịch kéo dài từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, thời điểm mặt trời bắt đầu ló rạng, mở ra một ngày mới tràn đầy năng lượng. 

Vì vậy, trẻ sinh vào khung giờ này thường được ví như ánh bình minh, mang lại sự tươi sáng và niềm vui cho gia đình.

Những em bé sinh giờ Mão thường thông minh, nhanh nhẹn và có khiếu hài hước. Từ nhỏ, các em đã thể hiện khả năng tư duy tốt và chỉ số IQ nổi bật. 

Khi lớn lên, sự kiên trì và tinh thần cầu tiến giúp họ ngày càng tiến xa hơn trong học tập cũng như sự nghiệp.

Theo nhiều quan niệm tử vi, trẻ sinh vào giờ sinh Âm lịch Mão có khả năng mang đến tài lộc và may mắn cho cha mẹ. 

Sự ngoan ngoãn, chăm chỉ của con cái cũng trở thành nguồn động lực lớn giúp cha mẹ nỗ lực làm việc, phát triển sự nghiệp.

Khi trưởng thành, đa số những người sinh giờ Mão đều có cuộc sống ổn định và đạt được thành công nhất định. Họ hiếm khi phụ lòng kỳ vọng của gia đình.

Trẻ sinh vào giờ Ngọ Âm lịch (11h – 13h)

Giờ sinh Âm lịch của đứa trẻ vượng khí: Lớn lên dễ làm rạng danh cha mẹ - Ảnh 3.

Khi trưởng thành, người sinh giờ Ngọ thường có chí tiến thủ và khả năng lãnh đạo. Ảnh minh họa

Khung giờ từ 11 giờ đến 13 giờ trưa được gọi là giờ Ngọ Âm lịch. Những đứa trẻ sinh vào thời điểm này thường có tính cách mạnh mẽ, giàu năng lượng và đầy nhiệt huyết.

Khi còn nhỏ, trẻ sinh giờ Ngọ đôi khi khá nghịch ngợm, hiếu động và khó bảo. Tuy nhiên, theo quan niệm tử vi, đây lại là những người được "trời ban phúc khí", càng trưởng thành càng dễ gặt hái thành công.

Sự xuất hiện của những em bé sinh giờ Ngọ thường mang đến niềm vui và động lực cho cha mẹ. 

Không ít gia đình cho rằng từ khi có con sinh vào khung giờ này, công việc làm ăn của họ trở nên thuận lợi hơn.

Khi trưởng thành, người sinh giờ Ngọ thường có chí tiến thủ và khả năng lãnh đạo. Họ thích tự lập, không dựa dẫm vào người khác và từng bước xây dựng sự nghiệp bằng chính nỗ lực của mình. 

Nhờ vậy, họ có thể tạo dựng cuộc sống sung túc và mang lại sự đủ đầy cho gia đình.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Sinh đúng giờ Âm lịch "đắc lộc": 3 con giáp càng lớn tuổi càng giàuSinh đúng giờ Âm lịch 'đắc lộc': 3 con giáp càng lớn tuổi càng giàu

GĐXH - Trong 12 con giáp, tuổi Thìn, tuổi Dậu và tuổi Hợi nếu sinh vào những giờ Âm lịch dưới đây được cho là có số hưởng phúc lộc dồi dào, ít khi phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

Theo Sohu

Tòa soạn Quảng cáo
Top