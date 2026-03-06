Hà Nội: Ô tô 'điên' gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh, nhiều người gặp nạn
GĐXH - Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra vào tối ngày 6/3/2026 trên phố Nguyễn Chánh (phường Cầu Giấy, Hà Nội) khi một chiếc ô tô chạy tốc độ cao tông liên tiếp vào hàng loạt phương tiện, khiến ít nhất một người bị thương nặng.
Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h50' ngày 6/3, thời điểm trên, chiếc ô tô mang biển kiểm soát 30A-536.xx lưu thông với tốc độ rất cao trên đường Nguyễn Chánh đã bất ngờ mất kiểm soát, tông liên tiếp vào 2 xe máy đang di chuyển trên đường.
Vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại.
Không dừng lại ở đó, tài xế tiếp tục điều khiển phương tiện lao về phía trước, tông trúng thêm 2 xe máy khác. Cú tông mạnh khiến các nạn nhân văng xuống đường, trong đó có một người bị thương rất nặng và đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 ô tô và 4 xe máy bị hư hỏng. Các mảnh vỡ phương tiện văng tung tóe khắp mặt đường Nguyễn Chánh, gây ùn tắc giao thông cục bộ trong khu vực.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã lập tức có mặt, phong tỏa hiện trường và đang tích cực thu thập chứng cứ, lấy lời khai từ tài xế ô tô 30A-536.xx.
Danh tính tài xế cũng như tình trạng nồng độ cồn hay chất kích thích hiện vẫn đang trong quá trình xác minh, làm rõ.
