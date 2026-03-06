Mới nhất
Tây Ninh tiêu hủy hơn 70.000 phôi đăng ký xe

Thứ sáu, 21:30 06/03/2026 | Đời sống

Ngày 6/3, Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức tiêu hủy hơn 70.000 phôi giấy chứng nhận đăng ký xe cùng hơn 3.000 bộ biển số xe bị thu hồi. Việc tiêu hủy được thực hiện đúng quy trình, nhằm ngăn ngừa tái sử dụng, tăng cường quản lý phương tiện và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Có tổng cộng 70.958 phôi giấy chứng nhận đăng ký xe được tiêu hủy, gồm các loại đăng ký ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng, đăng ký tạm thời và đăng ký rơ-moóc. Bên cạnh đó, 3.049 bộ biển số xe bị thu hồi cũng được tiêu hủy, trong đó có 2.693 biển số ô tô và 356 biển số mô tô.

Tây Ninh tiêu hủy hơn 70.000 phôi đăng ký xe - Ảnh 1.

Tiêu hủy bằng cách đốt cháy đối với phôi giấy chứng nhận đăng ký xe (Ảnh T.V)

Đối với phôi giấy chứng nhận đăng ký xe, hội đồng thực hiện tiêu hủy bằng hình thức đốt cháy toàn bộ. Riêng biển số xe được cắt đôi tại vị trí dấu dập nổi biển hiệu để bảo đảm không thể tái sử dụng.

Quá trình tiêu hủy được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Bộ Công an và có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu hủy.

Tây Ninh tiêu hủy hơn 70.000 phôi đăng ký xe - Ảnh 2.

Biển số xe được cắt đôi tại vị trí dấu dập nổi biển hiệu để bảo đảm không thể tái sử dụng (Ảnh T.V)

Theo Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Tây Ninh, việc tiêu hủy biển số và các biểu mẫu đăng ký xe góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu hồi, đăng ký và quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Đồng thời, hoạt động này cũng giúp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phục vụ cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Nguyễn Quang/VOV -TP.HCM
