Chồng 1m82 kiếm tiền giỏi vẫn phải nhịn vợ như 'nhịn cơm sống'

Tôi năm nay 38 tuổi, đã có vợ và 2 con nhỏ. Tôi kinh doanh, thu nhập hiện tại sau khi trừ chi phí dư khoảng 150 - 200 triệu đồng tùy tháng. Nhà xe đầy đủ, tiện nghi máy móc trong nhà mua theo ý vợ hết, từ máy rửa bát, robot hút bụi loại xịn nhất... Tuy vai trò của mình đối với gia đình lớn như vậy nhưng tôi vẫn phải nhịn vợ, đến mức nhiều người nói vợ vô lý, thiếu kỹ năng sống thể mà tôi không "biết dạy", tôi "quá sợ vợ"...

Tất cả các chi phí trong gia đình tôi lo hết, ngoài ra gửi vợ 15 triệu đồng mỗi tháng tiêu theo sở thích, nếu thiếu bảo tôi (tôi đã thử cho vợ giữ tiền nhưng vì kinh doanh nên lắm khi cần huy động cho chủ động nên tôi tự giữ và công khai với vợ). Số còn lại tôi góp đầu tư và đã mua được một vài mảnh đất.

Tôi không rượu chè, cờ bạc, trai gái, cũng không quan trọng hình thức lắm, chỉ chú tâm làm ăn cày cuốc kiếm tiền nên tiêu cho bản thân rất ít. Công việc khá vất vả, ngày làm 12 giờ, về tối vẫn lo sổ sách nhưng có thu nhập. Tôi thương vợ, thương con.

Vợ tôi từ khi cưới là ở nhà sinh con, nuôi con, đã được 7 năm không đi làm, nhưng tôi nghĩ nuôi con, chăm con cũng là công việc nên tôi không nặng nhẹ gì cả. Nhưng tôi sợ lâu quá thành ra vợ tôi ỷ lại.

Ảnh minh họa

Vợ tôi duyên, hiền (trước khi cưới). Sau khi cưới tôi thấy nhiều điểm hơi yếu như giao tiếp, xử lý mối quan hệ kém, hơi nội tâm, thích ở nhà lười giao tiếp xã hội và thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội, suy nghĩ khá đơn giản, và thiếu sự chịu khó.



Nhà cửa thì lộn xộn, bảo lôi ra là phải bỏ vào cho gọn cũng khó. Ăn quà bánh thì thỉnh thoảng nhắc mới vứt rác. Công việc nội ngoại thì không lo dàn xếp, sau đó tôi phải làm. Mọi thủ tục giấy tờ của gia đình cũng là tôi. Việc nhà cũng chẳng có mấy vì toàn máy móc làm, ấy thế mà tôi nói cái là "anh đi mà làm", "con nhỏ không có thời gian", rồi giận dỗi cãi nhau.

Tôi nhịn và toàn làm lành trước, chưa khi nào cô ấy chủ động làm hòa mặc dù lỗi của cô ấy. Tôi thấy cô ấy thiếu kỹ năng chăm sóc chồng con. Tôi ăn uống đơn giản nhưng có tuần gần cả tuần ăn sáng trứng chiên. Tôi nói thỉnh thoảng đổi món cho anh cái thì được mấy hôm. Sau thì tôi đi ăn ngoài cho vợ bớt việc.

Cuối tuần tôi rảnh nhất vẫn xông vào nấu ăn phụ vợ. Nhưng cuối tuần cũng thỉnh thoảng đi chơi bạn bè tí là bị nói: "Cả tuần đi làm cuối tuần không ở nhà chơi với con". Khá hay càu nhàu.

Tôi mà góp ý là lại bài cũ bảo là "vợ không kiếm ra tiền nên bị coi thường", bla bla... Tôi chỉ muốn góp ý cho vợ học hỏi thêm kỹ năng trong cuộc sống để biết cách nuôi dạy con, ứng xử với cha mẹ, anh em cho trọn. Nhưng toàn phản tác dụng, lại cãi nhau khóc lóc rất mệt.

Tóm lại tôi thấy vợ mình còn nhiều cái cần học hỏi mọi người để tiến bộ vì chưa thấy điểm nào hơn ai cả. Mọi người cho tôi lời khuyên ạ. Tôi không phải sợ vợ đâu nhé, tôi muốn gia đình êm ấm nên mới thế. Tôi có ngoại hình nữa, cao 1m82 nặng 80kg nên không thua kém gì mà phải sợ nhé.