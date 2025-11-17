Họp lớp 25 năm, 20 người tái mặt vì hóa đơn bữa nhậu: Đi về đồng loạt rời nhóm
GĐXH - Buổi họp lớp của nhóm bạn học lại trở thành bài học đắt giá về sĩ diện và ứng xử nơi bàn tiệc.
Họp lớp vốn là sự kiện vui vẻ và đáng nhớ, tuy nhiên buổi họp lớp tổ chức tại một địa phương ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc lại có một cái kết khiến người ta phải suy ngẫm.
Hào hứng họp lớp sau 25 năm
Sau hơn 25 năm xa cách, khoảng 20 bạn học đã đồng ý tham dự buổi họp lớp do anh Trương, lớp trưởng, đứng ra tổ chức.
Trước buổi gặp mặt, mọi người thống nhất mỗi người đóng quỹ 1.500 tệ (khoảng 5 triệu đồng) để mua quà cho thầy cô và chi phí ăn uống, ai cũng vui vẻ hứa nếu thiếu sẽ đóng bù.
Để tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo bữa ăn ấm cúng và ngon miệng, anh Trương đã chọn một quán ăn địa phương tuy nhỏ nhưng đồ ăn nổi tiếng.
Tuy nhiên một vài người tỏ ra không hài lòng vì quán không "sang trọng".
Sĩ diện trên bàn nhậu và quyết định sai lầm
Khi men rượu ngà say, không khí trở nên ồn ào, ai cũng tự hào kể về thành công của mình. Trong lúc cao hứng, một người bóng gió chê anh Trương "vẫn tiết kiệm như hồi đi học".
Sau đó lại có người đề xuất đổi sang loại rượu đắt nhất quán cho "xứng đẳng cấp".
Không ai quan tâm đến giá, nhiều người còn cổ vũ và thúc giục nhân viên mang ra ngay 5 bình rượu đắt nhất.
Mọi phản ứng ngăn cản của anh Trương đều bị phớt lờ vì ai cũng nghĩ quán nhỏ thì rượu đắt lắm cũng không đáng bao nhiêu.
Cái giá của sĩ diện và khoảnh khắc im lặng khó xử
Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười nói, nhưng đến khi hóa đơn được mang ra, cả nhóm lập tức "im bặt". Giá của 5 bình rượu lên tới 40.000 NDT (gần 148 triệu đồng) khiến ai nấy đều tái mặt.
Không ai ngờ loại rượu được phục vụ lại là Mao Đài ủ hàng chục năm, dòng rượu hảo hạng của Trung Quốc, có thể lên đến 60 – 70 triệu đồng một bình tùy thời gian ủ.
Những người trước đó tranh nhau "thể hiện đẳng cấp" lúc này chỉ còn biết gượng cười, khen rượu ngon rồi giả vờ say để tránh trách nhiệm.
Đứng trước nhân viên nhà hàng, anh Trương đành cắn răng thanh toán toàn bộ hóa đơn.
Nhóm lớp tan rã sau cuộc tranh cãi không hồi kết
Sau buổi họp lớp, nhóm chat lập tức nổ ra tranh cãi. Ai cũng cố đổ lỗi và chối bỏ trách nhiệm. Anh Trương im lặng đọc nhưng không bình luận.
Vài người sau đó chuyển khoản bù cho anh, nhưng anh đã trả lại vì không muốn căng thẳng thêm. Anh viết: "Tôi chỉ muốn mọi người họp lớp vui vẻ, không ngờ lại thành ra như vậy."
Hành động của anh khiến những người còn lại xấu hổ, rồi lần lượt rời khỏi nhóm lớp. Nhiều người sau đó tiếp tục chuyển tiền và nhắn tin xin lỗi riêng.
Không biết nên phản hồi ra sao, anh Trương đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội để tìm lời khuyên.
Bài học để lại sau cuộc họp lớp "đáo để"
Câu chuyện gây tranh luận lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng họp lớp nên hướng đến trân trọng kỷ niệm, kết nối bạn bè, chứ không phải là sân khấu khoe mẽ, hơn thua vật chất.
Khi sĩ diện lấn át lý trí, một buổi gặp mặt vốn đầy ý nghĩa có thể nhanh chóng trở thành nỗi thất vọng.
10 'cạm bẫy' người về hưu nhất định phải tránh để cuộc sống suôn sẻ và viên mãn hơnTâm sự - 1 giờ trước
GĐXH - Nếu bạn đang đứng trước ngưỡng cửa nghỉ hưu, tôi muốn nói: Vội gì chứ? Buổi diễn thực sự mới chỉ bắt đầu.
'Đơn ly hôn này, ba viết như vậy được chưa?'Tâm sự - 8 giờ trước
GĐXH - "Mày có ăn có học mày xem thử tờ đơn ly hôn này tao viết như vậy được chưa?" Đó là câu nói của ba tôi khi cầm tờ đơn ly hôn của ba mẹ đưa cho tôi xem vào một chiều nắng hè của năm cuối cấp 3.
Đám cưới không vàng, không sính lễ, mẹ chồng nghèo tặng con dâu quà không ai ngờTâm sự - 8 giờ trước
Ban đầu nhiều người bàn tán, nói tôi đáng thương vì đám cưới là chuyện trọng đại cả đời mà nhà trai không chuẩn bị vàng lẫn tráp. Nhưng sau đó, họ sững sờ khi biết món quà cưới mẹ chồng nghèo tặng cho tôi.
Bức xúc vì hàng xóm nhờ đón con cả tháng, đi chợ hộ không trả tiền còn chêTâm sự - 1 ngày trước
Người thì nhờ đón con suốt tháng, người dặn mua giúp mớ rau, con cá nhưng chê bôi và không chịu trả tiền. Khi tôi từ chối khéo thì hàng xóm tỏ thái độ ra mặt, nói tôi “sống đừng chỉ nghĩ đến mình”.
Chồng 1m82 kiếm tiền giỏi vẫn phải nhịn vợ như 'nhịn cơm sống'Tâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tôi chỉ muốn góp ý cho vợ học hỏi thêm kỹ năng trong cuộc sống để biết cách nuôi dạy con, ứng xử với cha mẹ, anh em cho trọn. Nhưng toàn phản tác dụng, lại cãi nhau khóc lóc rất mệt.
Nhiều người tưởng tôi bị con bỏ, nhưng thực tế viện dưỡng lão lại là lựa chọn tốt nhất đời tôiTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi 75, thay vì sống cùng con cháu như nhiều người cao tuổi khác, tôi lại chủ động chọn viện dưỡng lão làm nơi an dưỡng cuối đời.
Cầm 200 nghìn đi đám giỗ, thông gia nghèo bất ngờ khi gia chủ trả lại phong bìTâm sự - 2 ngày trước
Một số khách mời ở xa đến dự đám giỗ có đôi chút bất ngờ nhưng những người hàng xóm, bà con thân thiết của chủ nhà thì vui vẻ nhận lại phong bì sau khi kính lễ.
Đi xem mắt 3 lần mà lần nào tôi cũng trở về trong hụt hẫng, đàn ông thời nay sao vậy?Tâm sự - 2 ngày trước
Tôi không biết làm thế nào mới có thể tìm được người phù hợp với yêu cầu của mình.
Cùng mức lương gần 20 triệu/tháng nhưng vợ chẳng giữ được đồng nào còn chồng thì vẫn nguyên xi: Mâu thuẫn bùng nổTâm sự - 2 ngày trước
Vậy mới thấy, việc minh bạch tài chính trong gia đình là điều rất quan trọng và thể hiện sự tin tưởng, chia sẻ với nhau.
Mẹ đi lấy chồng, bố tôi nói 1 câu khiến cả hội trường bật khócTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - "Cả một đời này tôi nợ cô ấy hai chữ hạnh phúc. Tôi hi vọng cả quãng đường còn lại của cô ấy sẽ toàn là tiếng cười khi ở bên anh" - bố nói tại hôn lễ của mẹ tôi.
Nhiều người tưởng tôi bị con bỏ, nhưng thực tế viện dưỡng lão lại là lựa chọn tốt nhất đời tôiTâm sự
GĐXH - Ở tuổi 75, thay vì sống cùng con cháu như nhiều người cao tuổi khác, tôi lại chủ động chọn viện dưỡng lão làm nơi an dưỡng cuối đời.