Họp lớp 25 năm, 20 người tái mặt vì hóa đơn bữa nhậu: Đi về đồng loạt rời nhóm

Họp lớp vốn là sự kiện vui vẻ và đáng nhớ, tuy nhiên buổi họp lớp tổ chức tại một địa phương ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc lại có một cái kết khiến người ta phải suy ngẫm.

Hào hứng họp lớp sau 25 năm

Sau hơn 25 năm xa cách, khoảng 20 bạn học đã đồng ý tham dự buổi họp lớp do anh Trương, lớp trưởng, đứng ra tổ chức.

Trước buổi gặp mặt, mọi người thống nhất mỗi người đóng quỹ 1.500 tệ (khoảng 5 triệu đồng) để mua quà cho thầy cô và chi phí ăn uống, ai cũng vui vẻ hứa nếu thiếu sẽ đóng bù.

Để tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo bữa ăn ấm cúng và ngon miệng, anh Trương đã chọn một quán ăn địa phương tuy nhỏ nhưng đồ ăn nổi tiếng.

Tuy nhiên một vài người tỏ ra không hài lòng vì quán không "sang trọng".

Sĩ diện trên bàn nhậu và quyết định sai lầm

Khi men rượu ngà say, không khí trở nên ồn ào, ai cũng tự hào kể về thành công của mình. Trong lúc cao hứng, một người bóng gió chê anh Trương "vẫn tiết kiệm như hồi đi học".

Sau đó lại có người đề xuất đổi sang loại rượu đắt nhất quán cho "xứng đẳng cấp".

Không ai quan tâm đến giá, nhiều người còn cổ vũ và thúc giục nhân viên mang ra ngay 5 bình rượu đắt nhất.

Mọi phản ứng ngăn cản của anh Trương đều bị phớt lờ vì ai cũng nghĩ quán nhỏ thì rượu đắt lắm cũng không đáng bao nhiêu.

Cái giá của sĩ diện và khoảnh khắc im lặng khó xử

Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười nói, nhưng đến khi hóa đơn được mang ra, cả nhóm lập tức "im bặt". Giá của 5 bình rượu lên tới 40.000 NDT (gần 148 triệu đồng) khiến ai nấy đều tái mặt.

Không ai ngờ loại rượu được phục vụ lại là Mao Đài ủ hàng chục năm, dòng rượu hảo hạng của Trung Quốc, có thể lên đến 60 – 70 triệu đồng một bình tùy thời gian ủ.

Những người trước đó tranh nhau "thể hiện đẳng cấp" lúc này chỉ còn biết gượng cười, khen rượu ngon rồi giả vờ say để tránh trách nhiệm.

Đứng trước nhân viên nhà hàng, anh Trương đành cắn răng thanh toán toàn bộ hóa đơn.

Nhóm lớp tan rã sau cuộc tranh cãi không hồi kết

Sau buổi họp lớp, nhóm chat lập tức nổ ra tranh cãi. Ai cũng cố đổ lỗi và chối bỏ trách nhiệm. Anh Trương im lặng đọc nhưng không bình luận.

Vài người sau đó chuyển khoản bù cho anh, nhưng anh đã trả lại vì không muốn căng thẳng thêm. Anh viết: "Tôi chỉ muốn mọi người họp lớp vui vẻ, không ngờ lại thành ra như vậy."

Hành động của anh khiến những người còn lại xấu hổ, rồi lần lượt rời khỏi nhóm lớp. Nhiều người sau đó tiếp tục chuyển tiền và nhắn tin xin lỗi riêng.

Không biết nên phản hồi ra sao, anh Trương đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội để tìm lời khuyên.

Bài học để lại sau cuộc họp lớp "đáo để"

Câu chuyện gây tranh luận lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng họp lớp nên hướng đến trân trọng kỷ niệm, kết nối bạn bè, chứ không phải là sân khấu khoe mẽ, hơn thua vật chất.

Khi sĩ diện lấn át lý trí, một buổi gặp mặt vốn đầy ý nghĩa có thể nhanh chóng trở thành nỗi thất vọng.