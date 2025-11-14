Đi họp lớp sau 45 năm, tôi bàng hoàng nhận ra 'sự thật' phía sau mỗi nụ cười

Họp lớp: Cuộc hội ngộ của tuổi xế chiều

Sau khi nghỉ hưu, thời gian của tôi bỗng rộng mở hơn. Một người bạn cấp hai đề xuất tổ chức họp lớp, xem như dịp để chúng tôi tìm lại tuổi thơ bị thời gian bỏ quên.

Ý tưởng ấy ngay lập tức được mọi người hưởng ứng. Ai cũng háo hức chuẩn bị, rồi từng nhóm nhỏ từ khắp nơi lại lục tục kéo về thành phố tôi sinh sống.

Gặp nhau sau mấy chục năm, tóc trắng phủ đầu, dáng ai cũng còng xuống, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự thân thuộc.

Dẫu vậy, vẫn có chút ngại ngùng, những người từng thân nhau ngày nhỏ, khi trưởng thành lại không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

Hóa ra, phía sau sự thành công bề ngoài là những nỗi khổ không tên. Phía sau nụ cười là những vết thương mà chỉ gia đình mới biết. Ảnh minh họa

Buổi họp lớp: Một "vở kịch đời người"

Bạn bè cấp hai của tôi mỗi người đi một hướng, mang một phận đời riêng: người từng đi bộ đội, người thành bác sĩ, người làm công chức, người kinh doanh thành ông chủ, có người khởi nghiệp rồi thành lãnh đạo.

Càng trò chuyện, không khí càng sôi nổi. Những bí mật thời học trò bị đem ra trêu ghẹo.

Hai người từng yêu nhau khi còn đi học, giờ đã có gia đình riêng nhưng vẫn thoải mái chụp ảnh chung, chẳng bận tâm lời ra tiếng vào.

Năm tháng xóa đi ngượng ngùng, đổi lại là sự cởi mở của những người đã trải đời.

Những chiếc mặt nạ cuộc đời

Một người bạn giờ là sếp lớn, từng là học sinh trung bình, nay nói chuyện oang oang như muốn bù đắp cho những năm tháng bị coi thường.

Trong ánh mắt anh, tôi thấy nhiều hơn sự tự hào là chút gì đó như nỗi hả hê và cả uẩn ức cũ chưa bao giờ nguôi.

Một người khác lại giấu chuyện đã nghỉ hưu, luôn tỏ ra bận rộn, kiệm lời và dè dặt. Khi được chúc "hạ cánh an toàn", anh chỉ đùa: "Đừng chìa tay, không khéo bị bắt đấy", rồi im lặng suốt buổi.

Lớp trưởng năm xưa, vốn hoạt ngôn nhất lớp, hôm ấy trầm lặng đến lạ. Khi có người hỏi, anh nói: "Tôi được hưởng phụ cấp đặc biệt của quốc gia nên không tiện phát biểu".

Cả bàn trầm trồ. Ai cũng tưởng anh đạt thành tựu gì ghê gớm.

Nhưng khi tôi đưa anh ra ga, hỏi nhỏ cho rõ ngọn ngành, anh mới thú thật: "An ninh sinh hoạt tối thiểu."

Cả hai nhìn nhau bật cười, nhưng sau đó anh trầm giọng: "Tôi sợ bị chê cười. Cuộc đời này… đã đánh bại tôi rồi."

Câu nói ấy khiến lòng tôi nặng trĩu.

Sau buổi họp lớp: Ai cũng có nỗi đau thầm kín

Thời gian sau đó, đại dịch kéo đến. Mọi người bị kẹt ở nhà nên lại nói chuyện nhiều hơn. Khi mặt nạ không còn cần đeo, từng người mới dần bộc bạch những điều không nói được trong ngày họp mặt.

Một người bạn nữ im lặng suốt buổi gọi kể rằng cô đang tuyệt vọng vì con mắc trầm cảm. Chỉ cần ai hỏi về con, cô lập tức né tránh vì quá xấu hổ và đau lòng.

Người bạn làm lãnh đạo ngày đó, tưởng cuộc sống hoàn hảo, lại tiết lộ rằng anh và con gái căng thẳng đến mức sắp cắt đứt liên lạc. Câu nói "Nuôi con cũng vô ích" của anh chứa bao nỗi buồn mà ngày họp lớp không ai nhìn thấy.

Người giàu có nhất lớp, sở hữu tài sản hàng chục triệu, hóa ra đang ly thân, sống một mình trong căn nhà rộng mà lạnh lẽo đến rợn người.

Lớp trưởng, người giấu chuyện nhận trợ cấp an sinh, một lần tình cờ gặp lại đã trải lòng nhiều điều khiến tôi nghe mà xót xa.

Hóa ra, phía sau sự thành công bề ngoài là những nỗi khổ không tên. Phía sau nụ cười là những vết thương mà chỉ gia đình mới biết.

Tuổi 60: Ngồi nhìn lại đời mình

Đến tuổi này, tôi thấm thía rằng cuộc sống chẳng ai giống ai. Mỗi người là một cuốn phim với chương vui, chương buồn, có đoạn vẻ vang, có đoạn tối tăm.

Tôi thường kể cho gia đình nghe về buổi họp lớp đầy cảm xúc ấy. Con gái tôi nghe xong liền bảo: "Bố nên chia sẻ những câu chuyện này lên mạng. Người trẻ sẽ học được nhiều lắm."

Tôi đã nghĩ rất lâu. Chúng tôi tuy đã nghỉ hưu, nhưng không có nghĩa đã bị thời đại bỏ lại phía sau.

Và nhờ sự động viên của con gái, tôi mới đủ can đảm viết ra tất cả như một cách lưu giữ ký ức, cũng là để kể hộ những mảnh đời mà tôi đã chứng kiến.

Họp lớp giúp tôi nhận ra bài học lớn nhất của đời người

Một buổi họp lớp tưởng chỉ để ôn chuyện xưa lại trở thành nơi phản chiếu chân thật nhất cuộc đời mỗi người: có người thành công nhưng cô độc, có người im lặng vì gánh nặng gia đình, có người nỗ lực khoe khoang để che đi vết thương cũ, có người chấp nhận thất bại nhưng vẫn sống tử tế và chân thật.

Sau 45 năm, chúng tôi gặp nhau không phải để so sánh hơn thua, mà để hiểu rằng trưởng thành nghĩa là học cách bao dung với người khác và với chính mình.

* Ghi theo chia sẻ của nhân vật, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc).