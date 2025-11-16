Tôi đang phải 'trả nghiệp' vì bỏ người yêu trong lúc nhập viện cấp cứu?

Trả treo với cô bán thịt ở chợ, đến nhà bạn trai tôi suýt ngất khi biết bà ấy là ai GĐXH - Giờ tôi còn không dám ra chợ đó mua đồ nữa sợ gặp cô ấy. Làm thế nào lấy lại cảm tình vớt vát được đây, chứ tôi với bạn trai vẫn yêu nhau lắm.

Tôi đang chuẩn bị thủ tục ly hôn sau 5 năm kết hôn bởi chồng vô tâm, vô trách nhiệm, gia trưởng, lười biếng và nhiều điều mệt mỏi, buồn bã. Tôi vẫn hay tự hỏi: có phải đây là "cái nghiệp" mà mình phải trả cho những gì mình từng làm với người yêu cũ hay không?

Tôi đã từng đối xử tệ bạc với người đàn ông từng thật lòng thương mình - anh người yêu cũ học cùng lớp, hiền lành, chịu khó, chiều tôi hết mực. Nhưng hồi đó, tôi lại nông nổi, chỉ biết đòi hỏi anh. Thấy bạn bè được người yêu mua cho đồ đắt tiền, tôi cũng bắt anh phải mua iPhone, mua xe máy, mua đủ thứ… vì tôi nghĩ "yêu là phải như thế". Anh dành dụm từng chút để đáp ứng những yêu cầu của tôi.

Yêu nhau được 2 năm, bố mẹ tôi bắt đầu giục cưới. Mẹ tôi bảo thẳng: "Nó mà muốn cưới thì nhà nó phải mua nhà đứng tên con, không thì khỏi". Tôi nghe theo rồi đem áp lực ấy đổ lên vai anh. Suốt mấy tháng trời, anh thức khuya dậy sớm, làm 2-3 công việc để cố gắng lo cho tương lai hai đứa. Đến lúc anh ngã quỵ, phải nhập viện cấp cứu vì suy thận, tôi vẫn không thương xót.

Mẹ tôi bảo tôi chia tay ngay, vì "đàn ông bệnh tật thì dựa vào đâu mà sống?". Một tin nhắn chia tay rồi tôi chặn tất cả liên lạc - nhanh chóng và lạnh lùng như chưa từng có 2 năm yêu nhau. Tôi không hối tiếc, bỏ lại anh tự xoay xở với bệnh tật.

Rồi tôi lấy chồng chỉ sau 6 tháng quen qua mai mối. Anh là người Hà Nội, gia đình khá giả, bố mẹ chồng hứa cưới xong sẽ mua nhà cho ở riêng. Tôi thấy mọi thứ có vẻ ổn, bố mẹ mình cũng mãn nguyện. Nhưng cưới rồi, tôi mới biết mình đã đánh đổi điều gì: chồng tôi cực kỳ lười, gia trưởng, sống ích kỷ. Anh chẳng phụ tôi việc gì, chỉ biết ra lệnh và cáu gắt.

Ảnh minh họa

Sau Tết vừa rồi, bố mẹ chồng cho tiền mua nhà nhưng lại không cho tôi đứng tên. Tôi hỏi, thì anh nói thẳng: "Đây là tài sản của bố mẹ anh cho anh. Em đừng đòi hỏi". Tôi thất vọng lắm, chỉ biết chấp nhận - như một cái bóng trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Tuần trước, tôi đi ăn cưới bạn đại học. Trong lúc nói chuyện, một đứa bạn nhắc đến anh người yêu cũ. Nó bảo anh mới mất năm ngoái, sau thời gian dài nằm viện mà gia đình không đủ tiền lo viện phí. Anh - người từng cố gắng làm mọi thứ chỉ để lo được cho tương lai của hai đứa - đã rời khỏi thế gian trong lặng lẽ.

Nghe xong, tim tôi như có ai bóp nghẹt. Cả tối hôm đó, hình ảnh anh cứ hiện lên trong đầu: giọng nói của anh, ánh mắt buồn của anh và sự dịu dàng quan tâm vô điều kiện… tất cả những gì tôi đã tàn nhẫn chà đạp. Lúc ấy, tôi mới hiểu thế nào là hối hận thật sự và cũng hiểu rằng hai chữ "giá như" đôi khi có thể theo người ta cả đời.

Nếu năm đó tôi chọn cùng anh vượt khó thay vì chọn con đường dễ dàng… Biết đâu giờ này tôi đã không đứng trước bờ vực ly hôn, không sống trong một cuộc đời trống rỗng, và anh biết đâu vẫn còn ở đây?.

