Trót khoe chồng là giám đốc, cô gái 'khốn khổ' với đồng nghiệp
Một lần, khi đồng nghiệp hỏi thăm, tôi buột miệng kể, chồng mình là giám đốc công ty bất động sản và hai vợ chồng đang chờ năm đẹp để sinh con. Tôi không ngờ thông tin này lại khiến cuộc sống công sở của mình trở nên "khốn khổ".
Tôi năm nay 27 tuổi, mới kết hôn nửa năm. Sau kết hôn, để có thời gian chăm sóc cho gia đình và chuẩn bị kế hoạch sinh con, tôi chuyển sang làm nhân viên văn phòng ở một doanh nghiệp nhỏ, gần nhà chồng. Phòng tôi chỉ có 5 thành viên, đều là phụ nữ, trong đó tôi ít tuổi nhất.
So với vị trí trưởng nhóm marketing trước đây, công việc hiện tại của tôi nhàn hạ hơn rất nhiều. Ai trong phòng cũng thảnh thơi, không phải quay cuồng "chạy deadline". Cũng bởi vậy, tôi thấy các chị hay rủ nhau đi ăn trưa hoặc gọi đồ ăn vặt như chè, trà sữa, trái cây... về.
Sau 2 tuần làm quen, tôi thấy mọi việc cũng suôn sẻ nên trò chuyện cùng mọi người cởi mở hơn. Một lần, khi các chị đồng loạt hỏi thăm, tôi buột miệng kể, chồng mình là giám đốc một công ty bất động sản và vợ chồng đang chờ năm đẹp để sinh con. Các chị đều chúc mừng tôi khéo chọn chồng và nhiệt tình tư vấn kinh nghiệm mang bầu, sinh con.
Nhưng không ngờ, từ khi trót khoe chồng, tôi bị đồng nghiệp gắn mác "vợ đại gia", "phú bà đi làm cho vui". Và từ đây, tôi trở thành người trả tiền bất đắc dĩ cho nhiều buổi ăn uống cùng đồng nghiệp.
Mỗi tuần 2-3 lần, mấy chị lại rủ tôi đặt trà sữa, bánh tráng ăn cho "đỡ nhạt miệng". Mọi người thường nửa đùa nửa thật: "Vợ giám đốc mời các chị bữa này nhé".
Là thành viên mới, tôi cũng muốn dĩ hòa vi quý nên đồng ý. Ban đầu thì mọi người gọi chè, bánh tráng chỉ hết 100.000-150.000 đồng nhưng sau đó có khi gọi trà sữa "full topping" 60-70.000 đồng/cốc hay đơn bánh ngọt tới 300.000 đồng/đơn. Tôi thường là người được giao nhiệm vụ nhận đồ và trả tiền.
Có hôm, tôi vừa đến phòng làm việc, các chị ùa vào khen chiếc túi mới đẹp quá rồi rủ nhau tra giá. "Ôi gần 25 triệu chiếc túi, bảo sao đẹp thế. Cô L. đeo nhìn sang cả người lên", mọi người nói.
Ngay trưa hôm đó, các chị đề xuất tôi khao chiếc túi mới bằng một bữa lẩu. Trong lòng tôi có chút không thoải mái nhưng chẳng biết mở lời từ chối ra sao.
Bộ quần áo mới, đôi giày mới hay đơn giản là ngày đầu tháng mới, tôi cũng được đồng nghiệp đề xuất mời ăn để "tán lộc giàu" cho mọi người.
Gần đây, có chị đồng nghiệp trong phòng còn hay nhờ tôi nhận đồ hộ. Người giao hàng thường mang tới lúc chị không ở phòng. Tôi cũng nhận và trả tiền giúp nhưng đưa hàng cho chị xong lại chẳng thấy chị nói tới việc trả tiền.
Đến lần thứ 3 thì tôi chủ động nhắc nhưng chị bảo "chờ có lương chị trả nhé, đang kẹt quá". Ấy vậy mà 2 ngày sau, tôi thấy chị khoe trên Facebook đã đổi điện thoại đời mới nhất.
Có lần, tôi bận việc nên xin nghỉ buổi sáng. Thế nhưng, việc hoàn thành sớm, tôi lại tới văn phòng. Vừa đến cửa, tôi nghe thấy các chị bàn tán: "Con L. lấy chồng giàu mà nhìn cứ phèn phèn ấy nhỉ?"; "Vẫn kiểu nhà quê, chắc xuất thân cũng bình thường, may có chồng lo cho tất"; "Hơn nhau cái số là có thật chứ có phải xinh hay giỏi giang gì đâu. Được cái chịu khó mời các chị ăn uống, tiền của chồng nên tiếc gì, phải nó làm ra đâu"... Họ bàn tán rồi cười phá lên.
Đúng là tôi lấy chồng có điều kiện, lại được chồng chiều nên không phải suy nghĩ nhiều việc chi tiêu. Thế nhưng, đó đâu phải lí do để đồng nghiệp lợi dụng. Tính tôi vốn không thích đôi co, gây sự nên tôi lẳng lặng đi về.
Tôi lập tức xin nghỉ hết tuần, đi du lịch cho thoải mái đầu óc. Tôi vẫn đang nghĩ xem phải tỏ thái độ như thế nào với các đồng nghiệp xấu tính kia. Và tôi có nên nghỉ việc không, bởi làm ở môi trường như vậy sẽ chẳng thể phát triển được.
Độc giả giấu tên
Nhà trai muốn bỏ phần trao vàng cưới, xúc động trước câu nói của thông giaTâm sự - 2 giờ trước
Vì chỉ có 2 chỉ vàng làm quà cưới, sợ người ngoài bàn tán nên nhà trai muốn lược bỏ phần trao vàng. Không ngờ, họ lại xúc động trước sự cảm thông và chân tình của thông gia.
Nhà trai đem 30 triệu đi hỏi cưới, phản ứng của nhà gái khiến tất cả sững sờTâm sự - 1 ngày trước
Dù nhà gái không thách cưới, nhà trai vẫn đem đến phần lễ đen 30 triệu đồng. Phản ứng của nhà gái khiến tất cả bất ngờ.
Đi họp lớp sau 45 năm, tôi bàng hoàng nhận ra 'sự thật' phía sau mỗi nụ cườiTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Một buổi họp lớp ở tuổi 60 không chỉ là kỷ niệm, đó là tấm gương phản chiếu chân thật nhất về hành trình mà mỗi chúng tôi đã đi qua.
Tôi suy sụp khi đọc được tin nhắn của vợ nói về mẹ mìnhTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Đọc được tin nhắn của vợ nhắn cho một người bạn thân của cô ấy về mẹ mình, tôi hoàn toàn sụp đổ.
Con trai đau đớn vì phải thuê người hương khói cha mẹ ở quêTâm sự - 2 ngày trước
Tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa khi phải thuê người hương khói, thờ bố mẹ ở quê, có nhà mà không thể về.
Tôi từng tin 'nghỉ hưu sớm là hạnh phúc', cho đến khi kế hoạch tan vỡ khiến tôi tỉnh ngộTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Tôi từng nghĩ, nếu cứ đà này, tôi chỉ cần cật lực 10 năm nữa sẽ có quyền "nghỉ hưu sớm", cuộc sống sau này chỉ đi du lịch và an nhàn bên con cháu. Nhưng thật không ngờ...
Chỉ một hóa đơn 10 triệu của buổi họp lớp, tình bạn 14 năm tan vỡ: Câu chuyện khiến ai cũng giật mìnhTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Với tôi, buổi họp lớp tưởng chừng ấm áp ấy lại khép lại bằng một bài học đắng cay về lòng người và tình bạn.
Vỡ mộng sống thử, lúc muốn từ bỏ, cô gái lại phát hiện mang thaiTâm sự - 3 ngày trước
Chỉ sau 1 năm sống thử, tôi hoàn toàn vỡ mộng. Nhưng lúc quyết tâm từ bỏ, trốn chạy khỏi cuộc tình chỉ mang đến đau khổ, tôi lại phát hiện mình đã mang thai.
Dở khóc dở cười: Vợ sinh con 3 tháng, chồng bỗng mắc chứng 'hay quên'Tâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Người ta bảo có những ông chồng nghén hộ vợ khi vợ mang bầu, còn chồng tôi thì mắc chứng... hay quên sau sinh hộ tôi thì phải.
Kiếm 45 triệu/tháng nhưng về quê mẹ bắt nói lương chỉ 10 triệu: Tôi nhận ra bài học sâu sắc sau đóTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Mẹ dặn con gái giấu mức lương thật khi về quê, không phải vì sợ người ta ganh tỵ mà bởi một lý do sâu sắc hơn.
Tôi đã trả giá đắt vì chi tiêu 'trả thù' sau khi nghỉ hưuTâm sự
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi từng nghĩ mình xứng đáng được tận hưởng và chi tiêu thoải mái. Nhưng chính tâm lý "trả thù cuộc sống" ấy đã khiến tôi rơi vào khủng hoảng tài chính tuổi già.