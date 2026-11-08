Chồng hết chăm con lại làm việc nhà, chẳng để vợ động tay, tôi vẫn nhất quyết ly hôn: Nào ngờ cuộc sống sau đó khiến tôi hối hận

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Bây giờ, tôi muốn nhắn tin hỏi thăm anh, muốn biết anh sống thế nào, có còn nghĩ đến mẹ con tôi không?

Tôi từng có một người chồng rất biết chiều vợ, nhưng đáng tiếc, ngày còn chung sống, tôi lại không biết trân trọng những điều ấy.

Trước đây, chồng tôi là người đàn ông khá đảm đang. Anh đi làm về thường tranh thủ đón con, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Tôi chỉ cần đi làm về là có cơm nóng sẵn trên bàn. Ăn xong, anh lại chủ động thu dọn, rửa bát. Có những hôm tôi mệt, anh còn bảo tôi cứ nghỉ ngơi, mọi việc trong nhà để anh lo. Tôi gần như không phải bận tâm đến chuyện nội trợ hay chăm sóc con cái.

Nhưng điều khiến tôi không hài lòng là thu nhập của anh quá thấp. Lương anh chỉ khoảng hơn chục triệu đồng mỗi tháng, cộng với lương của tôi cũng chỉ đủ trang trải những khoản sinh hoạt cơ bản. Mỗi lần muốn mua một món đồ, tôi đều phải cân nhắc. Hai đứa trẻ muốn học thêm môn này, trải nghiệm hoạt động kia, vợ chồng cũng phải tính toán trước sau.

Tôi thường nhìn bạn bè trên mạng xã hội rồi so sánh. Người ta cuối tuần đưa gia đình đi nghỉ dưỡng ở resort, lễ Tết thì du lịch trong nước, nước ngoài. Còn gia đình tôi quanh đi quẩn lại chỉ là vài quán ăn vỉa hè, công viên hoặc những chuyến về quê. Tôi thích được mua sắm thoải mái, thích những kỳ nghỉ sang trọng, nhưng chồng lại luôn cho rằng phải tiết kiệm, tích lũy cho tương lai.

Ảnh minh họa

Những bất đồng về tiền bạc khiến tôi ngày càng khó chịu. Tôi trách anh không có chí tiến thủ, không thể cho vợ con một cuộc sống tốt hơn. Có lúc tôi còn cảm thấy mình lấy nhầm người, bởi nếu không phải gánh nặng tài chính từ anh, có lẽ cuộc sống của tôi đã khác. Cuối cùng, chính tôi là người đề nghị ly hôn. Anh từng khuyên tôi suy nghĩ lại, nhưng tôi vẫn kiên quyết vì nghĩ rằng mình có thể tự lo cho bản thân và các con.

Thế nhưng, cuộc sống sau ly hôn không giống những gì tôi tưởng tượng. Một mình chăm sóc hai đứa trẻ, từ đưa đón, cơm nước đến những lúc con ốm đau, tôi mới thấm thía trước đây mình đã được chồng san sẻ nhiều thế nào. Thu nhập của tôi không cao, tiền nhà, học phí, ăn uống và đủ thứ phát sinh khiến tháng nào cũng thiếu trước hụt sau. Muốn mua cho con món đồ tốt hơn cũng phải đắn đo.

Điều khiến tôi buồn nhất là những lúc quá mệt mỏi, tôi lại nhớ đến cảnh ngày trước đi làm về đã có cơm chờ sẵn, con cái được bố chăm sóc chu đáo. Tôi từng nghĩ những việc ấy là trách nhiệm đương nhiên của một người chồng, mà quên rằng không phải người đàn ông nào cũng sẵn lòng làm tất cả bằng sự tự nguyện như anh.

Tôi biết mình đã đòi hỏi quá nhiều, nhưng cũng không thể phủ nhận ngày ấy tôi thực sự khao khát một cuộc sống vật chất tốt hơn. Bây giờ, tôi muốn nhắn tin hỏi thăm anh, muốn biết anh sống thế nào, có còn nghĩ đến mẹ con tôi không? Nhưng tôi lại không đủ can đảm. Chính tôi là người đã nhất quyết rời đi, giờ chẳng lẽ lại chủ động xin quay về? Tôi chỉ sợ anh đã có cuộc sống mới, hoặc đơn giản là không còn muốn đón nhận người vợ từng chê bai, coi thường những gì anh đã cố gắng vun vén.

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