Đi làm tăng ca đến 9 giờ tối rồi gặp tai nạn phải nhập viện, tôi chết lặng khi mẹ chồng đến thăm nhưng buông một câu khó tin

Tôi đã kết hôn và đi làm văn phòng được gần 7 năm. Công việc của tôi khá bận, nhất là những đợt cuối tháng hoặc khi công ty có dự án cần hoàn thành gấp. Có những hôm tôi phải ở lại tăng ca đến 8-9 giờ tối mới được về. Chồng tôi hiểu điều đó, nhưng mẹ chồng thì dường như chưa bao giờ tin rằng con dâu thực sự bận rộn vì công việc.

Tuần trước, trên đường đi làm về, tôi không may bị ngã xe. Hôm ấy công ty có việc phát sinh, tôi phải ở lại xử lý đến gần 9 giờ. Trời lại mưa, đường trơn, lúc tránh một chiếc xe máy bất ngờ tạt ngang, tôi mất lái và ngã xuống đường. May mắn không bị chấn thương quá nghiêm trọng nhưng chân và tay bị thương, đầu gối phải khâu mấy mũi nên tôi phải nhập viện.

Khi biết tin, chồng tôi vội vàng đến bệnh viện. Tôi cứ nghĩ mẹ chồng cũng sẽ lo lắng cho con dâu, ít nhất là hỏi han xem tôi bị đau ở đâu, tình hình thế nào. Nhưng vừa bước vào phòng bệnh, bà đã buông lời mỉa mai rằng phụ nữ có gia đình rồi mà tối ngày đi đàn đúm đến tận khuya, chắc lại tụ tập bạn bè, đú đởn bên ngoài nên mới xảy ra chuyện.

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Nghe những lời ấy, tôi thực sự chết lặng. Tôi nằm trên giường bệnh, chân tay đau nhức, trong lòng lại càng uất ức hơn. Tôi muốn giải thích rằng mình đi làm, hôm ấy phải tăng ca chứ chẳng hề đi chơi bời như bà nghĩ. Nhưng chưa kịp nói hết câu, bà đã bảo tôi đừng có cãi, người lớn nói thì phải biết nghe, biết tiếp thu mà sửa đổi bản thân.

Điều khiến tôi khó chịu là chuyện này không phải lần đầu. Những hôm tôi về muộn, bà thường bóng gió rằng phụ nữ có chồng con phải biết giữ mình, đừng lấy công việc làm cái cớ để la cà bên ngoài. Tôi đã nhiều lần nhịn vì không muốn gia đình mất hòa khí. Nhưng lần này, tôi bị tai nạn phải nằm viện mà vẫn phải nghe những lời quy chụp như vậy, tôi thực sự không thể nuốt trôi.

Tôi càng giải thích, bà càng cho rằng tôi hỗn láo, không biết kính trọng mẹ chồng. Còn nếu im lặng, bà lại mặc nhiên xem những điều mình nói là đúng. Chồng tôi có bênh vực, nói rõ hôm ấy tôi tăng ca ở công ty, nhưng mẹ anh vẫn tỏ thái độ không vui, cho rằng con trai đang bênh vợ.

Tôi không cần mẹ chồng phải chăm sóc hay phục vụ mình khi nằm viện, cũng chẳng đòi hỏi bà phải thương yêu con dâu như con gái. Nhưng tôi nghĩ, ít nhất khi thấy một người vừa gặp tai nạn, bà nên hỏi một câu xem có đau không, thay vì vội vàng kết tội người ta bằng những suy nghĩ chủ quan của mình. Tôi không biết sau này phải cư xử thế nào mỗi khi bà lại buông những lời như vậy, bởi tôi không muốn mang tiếng hỗn láo, nhưng cũng không thể mãi im lặng để người khác mặc sức xúc phạm mình.