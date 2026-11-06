Mẹ chồng cho đất xây nhà, con dâu chưa kịp mừng đã sốc nặng vì yêu cầu ký giấy từ chối tài sản

Tôi 29 tuổi, chồng 32 tuổi. Cả hai đều có công việc ổn định, tổng thu nhập khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi chưa có con vì đã thống nhất phải có nhà riêng rồi mới tính chuyện sinh nở. Hai năm qua, dù cuộc sống trong căn phòng thuê không quá thiếu thốn, cả hai vẫn cố gắng tiết kiệm, dự định vài năm nữa sẽ vay thêm tiền mua một căn hộ nhỏ.

Tháng trước, mẹ chồng gọi vợ chồng tôi về ăn cơm rồi bất ngờ thông báo sẽ cho một mảnh đất để xây nhà. Bà nói đất đã có sẵn, chúng tôi chỉ cần tích góp thêm tiền xây dựng là có thể dọn về ở. Nghe vậy, vợ chồng tôi mừng không tả xiết. Chồng tôi liên tục cảm ơn mẹ, còn tôi cũng nghĩ kế hoạch ổn định cuộc sống, sinh con của hai đứa cuối cùng đã có cơ hội thành hiện thực sớm hơn.

Thế nhưng, cuối tuần trước, khi chồng đi công tác, mẹ chồng sang phòng trọ chơi. Sau vài câu hỏi han, bà lấy ra một tập giấy tờ và đề nghị tôi ký xác nhận từ chối nhận tài sản liên quan đến mảnh đất định cho. Bà giải thích đây là tài sản của gia đình, muốn để con trai đứng tên riêng để tránh những tranh chấp hoặc bất đồng có thể xảy ra nếu vợ chồng sau này không còn hòa thuận. Bà khẳng định vẫn coi tôi là con trong nhà, không có ý phân biệt, chỉ muốn tài sản của mình được trao cho đúng con ruột.

Tôi nghe mà hụt hẫng. Tôi hiểu mẹ chồng có quyền quyết định việc cho tặng tài sản của bà, nhưng điều khiến tôi khó chịu là trước đó bà nói cho hai vợ chồng đất xây nhà, còn bây giờ lại muốn tôi ký giấy từ chối. Nếu sau này chúng tôi cùng bỏ tiền tiết kiệm, vay mượn để xây dựng, cùng chăm chút cho căn nhà ấy, nhưng quyền sử dụng đất chỉ đứng tên chồng thì vị trí của tôi sẽ ra sao?

Hôm đó, tôi chỉ nói chưa thể ký và khéo léo kết thúc câu chuyện. Ba ngày sau, chồng đi công tác về, tôi kể lại mọi chuyện và hỏi anh nghĩ thế nào. Anh chỉ bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều, đất mẹ cho thì cứ để anh đứng tên trước, sau này có cháu, mẹ vui vẻ hơn thì anh sẽ tìm cách để tôi được đứng tên chung.

Câu trả lời ấy khiến tôi càng bất an. Tôi không hiểu vì sao quyền lợi của mình lại phải chờ đến khi sinh con, hoặc phụ thuộc vào việc mẹ chồng có thay đổi ý định hay không. Tôi cũng không muốn biến chuyện tài sản thành cuộc đối đầu giữa mẹ chồng và con dâu, càng không muốn chồng phải đứng giữa hai người. Nhưng tôi nghĩ một căn nhà là tài sản lớn, vợ chồng có thể phải dành dụm nhiều năm, thậm chí vay nợ mới xây được. Nếu ngay từ đầu mọi thứ không rõ ràng, sau này rất dễ nảy sinh mâu thuẫn.

Tôi chưa ký giấy, nhưng cũng chưa biết nên nói thế nào để chồng hiểu rằng mình không phải đang tranh giành tài sản với mẹ anh. Tôi chỉ muốn những gì hai vợ chồng cùng bỏ tiền bạc, công sức xây dựng được ghi nhận minh bạch, thay vì đặt niềm tin vào một lời hứa chưa có thời hạn.

Tôi nên kiên quyết yêu cầu làm rõ quyền sở hữu trước khi xây nhà, hay chấp nhận để chồng đứng tên rồi hy vọng sau này mọi chuyện sẽ được giải quyết? Liệu tôi có đang quá nhạy cảm khi cảm thấy mình bị xem như người ngoài trong chính căn nhà mà hai vợ chồng dự định chung sống?

Hồng Liên (Vĩnh Phúc)

Sau đám cưới 1 tỷ đồng, vợ chồng tôi ly thân sau 6 tháng vì kiệt sức trả nợ GĐXH - Vợ chồng tôi mới kết hôn được nửa năm nhưng đã phải sống xa nhau vì những bất đồng liên quan đến tiền bạc. Khoản nợ gần một tỷ đồng từ đám cưới vẫn chưa trả hết, tôi cố gắng thắt chặt chi tiêu để ổn định cuộc sống, còn vợ cho rằng tôi quá tính toán, không còn quan tâm đến cảm xúc của cô ấy.