Mẹ chồng âm thầm đưa cháu trai đi xét nghiệm, tôi bàng hoàng khi biết lý do

Từ ngày đi làm trở lại sau kỳ nghỉ sinh, tôi gần như phó mặc việc đón đưa con cho mẹ chồng. Bà đã nghỉ hưu, nhà lại gần trường mầm non nên chủ động đề nghị đón cháu về chăm đến khi vợ chồng tôi tan làm. Tôi biết ơn bà, bởi nếu không có bà, hai đứa tôi khó lòng xoay xở giữa công việc và con nhỏ.

Mẹ chồng tôi thương cháu, điều đó không ai phủ nhận. Bà thường nấu riêng những món cháu thích, tối nào cũng đọc truyện cho cháu nghe. Chỉ có điều, bà khá kỹ tính và đôi khi muốn mọi việc theo cách của mình.

Tôi từng nhắc bà không nên cho cháu ăn bánh kẹo trước bữa tối, không tự ý mua thuốc khi con ho, cũng đừng dọa trẻ bằng những câu như "không nghe lời bà thì mẹ không thương". Bà thường cười, bảo tôi cứ yên tâm, bà nuôi hai đứa con khôn lớn rồi, chẳng lẽ không biết chăm một đứa trẻ.

Tôi không muốn tranh luận. Tôi nghĩ những khác biệt nhỏ giữa hai thế hệ có thể bỏ qua, miễn là con được yêu thương.

Bí mật đằng sau vết băng cá nhân trên tay đứa trẻ 4 tuổi

Cho đến một buổi tối, con trai tôi bất ngờ hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có giận bà không nếu con kể chuyện hôm trước?".

Tôi đang gấp quần áo thì dừng tay. Tôi hỏi con chuyện gì, thằng bé nhìn ra cửa phòng rồi ghé sát tai tôi: "Bà bảo con không được kể với mẹ. Nếu kể, mẹ sẽ buồn và không cho bà đón con nữa".

Tôi cố giữ giọng bình thường, hỏi con đã xảy ra chuyện gì. Thằng bé kể, mấy hôm trước bà đưa con đến một phòng khám. Ở đó, một cô mặc áo trắng hỏi con nhiều câu, cho con xem tranh rồi bảo con làm vài việc. Sau đó, bà đưa con vào một căn phòng khác, lấy máu ở tay.

Tôi sững người. Con tôi mới hơn 4 tuổi. Tôi hỏi con có đau không. Thằng bé giơ cánh tay, chỉ vào chỗ từng dán băng cá nhân rồi nói: "Con khóc, bà bảo cố lên, đừng kể với mẹ. Bà muốn mẹ vui".

Nỗi bàng hoàng của người mẹ khi biết con nhỏ phải giữ bí mật về sức khỏe theo lời dặn của bà nội. Ảnh minh họa

Tôi vừa thương con vừa thấy tức giận. Điều khiến tôi khó chịu không chỉ là việc bà tự ý đưa cháu đi khám, mà còn là lời dặn một đứa trẻ phải giấu mẹ chuyện này.

Tối đó, tôi nói chuyện với chồng. Anh ngạc nhiên, nói không hề biết chuyện. Anh bảo có lẽ mẹ thấy con chậm nói nên lo lắng, nhưng vẫn khuyên tôi đừng vội làm lớn chuyện. tôi không đồng ý. Nếu bà lo cho cháu, tại sao không nói với bố mẹ đứa trẻ? Và nếu việc khám bệnh là cần thiết, tại sao lại phải biến nó thành một bí mật?

Sự thật từ kết quả khám bệnh

Sáng hôm sau, khi mẹ chồng sang đón cháu, tôi hỏi thẳng. Bà thoáng bối rối rồi nói chỉ đưa cháu đi kiểm tra một chút, không có gì nghiêm trọng.

Tôi đề nghị bà cho xem giấy tờ khám. Ban đầu bà ngập ngừng, sau đó lấy từ túi xách ra một tập kết quả đã gấp làm tư.

Tôi đọc từng dòng, càng đọc càng thấy lo. Hóa ra, bà đã đưa cháu đến một cơ sở tư vấn phát triển trẻ em. Con được đánh giá một số kỹ năng ngôn ngữ và làm xét nghiệm máu theo chỉ định tại đó. Trong giấy tư vấn có ghi nhận một vài biểu hiện cần theo dõi thêm, đồng thời khuyến nghị gia đình đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa để đánh giá kỹ hơn.

Chưa có kết luận nào cho thấy con mắc bệnh. Nhưng bà đã tự quyết định đưa cháu đi, tự nhận tư vấn và thanh toán chi phí mà không trao đổi với bố mẹ.

Tôi hỏi vì sao bà không nói với chúng tôi. Bà ngồi xuống, giọng nhỏ hẳn: "Mẹ thấy cháu nói chưa rõ, hỏi mấy người quen thì họ bảo phải kiểm tra sớm. Mẹ sợ nói ra, hai đứa lại lo lắng, rồi nghĩ mẹ chăm cháu không tốt. Mẹ chỉ muốn biết cháu có vấn đề gì không".

Tôi hỏi tiếp: "Thế tại sao mẹ lại dặn cháu không được kể với con?".

Bà cúi mặt. Một lúc sau, bà mới nói rằng hôm đi khám, cháu khóc nhiều, cứ đòi về với mẹ. Bà sợ nếu cháu kể, tôi sẽ giận và không cho bà đón cháu nữa. Bà đã hứa mua đồ chơi nếu cháu giữ kín chuyện đó.

Tôi nhìn mẹ chồng, không biết nên giận hay thương. Bà không có ý làm hại cháu. Có lẽ bà thực sự lo lắng, lại sợ bị con dâu trách móc nên chọn cách giấu đi. Nhưng chính cách bà làm đã khiến tôi đau lòng hơn cả kết quả khám.

Tôi nói với bà rằng nếu cháu có dấu hiệu cần kiểm tra, tôi sẽ là người đầu tiên muốn biết. Tôi không trách bà vì lo cho cháu, cũng không phủ nhận sự giúp đỡ của bà suốt thời gian qua. Nhưng sức khỏe của con không thể được quyết định bằng những lời truyền miệng, càng không thể để một đứa trẻ phải mang bí mật giữa người lớn.

Tôi cũng nói rõ, từ nay bà không được tự ý đưa cháu đi khám, làm xét nghiệm hay sử dụng thuốc khi chưa trao đổi với bố mẹ. Nếu có điều gì bất thường, bà cần báo ngay để cả nhà cùng tìm hướng xử lý.

Mẹ chồng im lặng rất lâu rồi bật khóc. Bà nói chỉ sợ mình không còn được gần cháu như trước. Tôi nghe mà chạnh lòng. Có lẽ bà đã quen với việc chăm sóc, quyết định mọi thứ cho cháu từ khi con còn bé, nên chưa nhận ra ranh giới giữa sự quan tâm của bà và quyền quyết định của cha mẹ.

Vợ chồng tôi sau đó đưa con đến cơ sở chuyên khoa để được đánh giá lại. Bác sĩ hướng dẫn theo dõi thêm và tư vấn cách trò chuyện, đọc sách, tương tác với con tại nhà. Chúng tôi cũng được giải thích rõ về những nội dung cần kiểm tra, không nên tự suy diễn từ một vài biểu hiện đơn lẻ.

Mẹ chồng vẫn đón cháu giúp chúng tôi, nhưng tôi chủ động sắp xếp để có thêm thời gian đưa con đi khám và trao đổi với cô giáo. Tôi không muốn vì một lần mất lòng tin mà phủ nhận tình thương của bà, nhưng cũng không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Từ hôm ấy, tôi thường nói với con rằng nếu có chuyện gì khiến con lo lắng, con có thể kể với bố mẹ, không ai được bắt con giữ bí mật khiến con sợ hãi. Tôi cũng dặn con không phải mọi điều bất ngờ đều là bí mật xấu, nhưng chuyện liên quan đến sức khỏe, an toàn hay việc ai đó làm con khó chịu thì nhất định phải nói với người lớn mà con tin tưởng.

Tôi vẫn biết ơn mẹ chồng vì đã giúp vợ chồng tôi chăm con trong những năm tháng bận rộn nhất. Nhưng tôi cũng muốn bà hiểu thêm một điều: Yêu thương không có nghĩa là được quyền tự quyết thay người khác, kể cả khi người đó là cháu ruột của mình.

Tuyết Anh

Đêm nào chồng cũng khóa cửa phòng làm việc, đến khi biết anh đang làm gì, tôi bật khóc GĐXH - Tôi bắt đầu thấy chồng có điều gì đó bất thường từ khoảng ba tháng trước. Cứ đúng 10 giờ tối, sau khi hai mẹ con tôi đã lên giường, anh lại mang cốc cà phê vào phòng làm việc rồi khóa trái cửa. Có hôm gần 2 giờ sáng anh mới bước ra, mắt đỏ ngầu, quầng thâm hằn rõ trên mặt.