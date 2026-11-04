62 tuổi, tôi cay đắng nhận ra: Hai quyết định đầu tư sai lầm đã cuốn sạch tiền dưỡng già sau nghỉ hưu

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GĐXH - Sau nghỉ hưu, tôi từng tin mình đã chuẩn bị kỹ cho cuộc sống, nhưng sau 4 năm, spa đóng cửa, hai mảnh đất mắc kẹt trong quy hoạch, tiền tiết kiệm gần như cạn kiệt, tôi mới thấm thía cái giá của những quyết định đầu tư thiếu tính toán.

Nghỉ hưu, tôi không muốn chỉ sống bằng đồng lương hưu

Năm nay tôi 62 tuổi, đã nghỉ hưu được 4 năm. Trước khi rời công việc, tôi từng dành nhiều thời gian suy nghĩ về cuộc sống sau nghỉ hưu. Tôi không muốn những năm tháng tiếp theo chỉ quanh quẩn trong nhà, chờ đến ngày nhận lương hưu rồi tính toán chi tiêu từng khoản.

Tôi nghĩ mình vẫn còn sức khỏe, còn khả năng làm việc và có chút vốn tích lũy sau nhiều năm lao động. Nếu biết tận dụng, tôi có thể tạo thêm nguồn thu nhập, vừa có việc để làm, vừa chủ động hơn về tài chính khi tuổi cao, sức yếu.

62 tuổi, tôi cay đắng nhận ra: Hai quyết định đầu tư sai lầm đã cuốn sạch tiền dưỡng già sau nghỉ hưu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau nhiều lần cân nhắc, tôi quyết định thực hiện hai kế hoạch lớn. Một là mở spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp vì vốn yêu thích lĩnh vực này. Hai là dùng tiền tiết kiệm, cộng thêm vốn vay ngân hàng để mua hai mảnh đất với hy vọng giữ được tài sản và có cơ hội sinh lời.

Khi ấy, tôi tin mình đã tính toán khá kỹ. Tôi nghĩ nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc ngừng làm việc, càng không có nghĩa là phải chấp nhận cuộc sống chỉ dựa vào khoản lương cố định hằng tháng. Tôi muốn chủ động tạo dựng một nguồn thu nhập khác, để những năm tháng tuổi già không phải phụ thuộc vào con cái.

Nhìn lại, tôi nhận ra mình đã quá tự tin vào những dự tính ấy. Tôi có nhiệt huyết, có vốn liếng nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực tế trong kinh doanh và đầu tư. Đáng tiếc, những điều đó chỉ thực sự hiện ra khi tiền bạc đã lần lượt đội nón ra đi.

Mở spa vì đam mê, hai năm sau mất trắng khoảng 1 tỷ đồng

Tôi vốn yêu thích nghề làm đẹp nên khi nghỉ hưu, ý tưởng mở một spa khiến tôi rất hào hứng. Tôi hình dung đây sẽ là công việc phù hợp với phụ nữ ở tuổi mình: vừa có thể làm điều yêu thích, vừa có thêm thu nhập, lại không phải chịu cảnh nhàn rỗi suốt ngày.

Tôi đầu tư tiền thuê mặt bằng, sửa sang cửa hàng, mua sắm trang thiết bị và chuẩn bị các khoản chi phí để vận hành. Những ngày đầu, tôi đặt nhiều kỳ vọng vào cửa tiệm. Tôi nghĩ chỉ cần làm dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng chu đáo thì khách sẽ dần tìm đến.

Thế nhưng, kinh doanh không đơn giản như tôi tưởng. Chi phí duy trì spa quá cao, từ tiền thuê mặt bằng, nhân sự đến các khoản vận hành, trong khi lượng khách lại không đủ để tạo nguồn thu ổn định. Có những tháng, tiền thu về không đủ bù chi phí. Tôi phải tiếp tục bỏ tiền túi để duy trì, hy vọng tình hình sẽ khá hơn.

Tôi cố gắng cầm cự suốt 2 năm, nhưng càng làm càng thua lỗ. Cuối cùng, tôi buộc phải đóng cửa spa. Tính cả vốn đầu tư và khoản tiền bù lỗ trong thời gian hoạt động, số tiền tôi mất đi khoảng 1 tỷ đồng.

Đó là cú sốc đầu tiên kể từ khi nghỉ hưu. Tôi tiếc số tiền đã mất, nhưng còn buồn hơn vì công việc mình yêu thích lại không thể trở thành nguồn thu nhập như kỳ vọng. 

Dồn tiền mua đất, tôi không ngờ lại rơi vào cảnh mắc kẹt

Sau thất bại với spa, tôi vẫn còn niềm tin vào kế hoạch đầu tư bất động sản. Tôi nghe lời khuyên của một số người quen, bạn bè và tin vào quan niệm đất đai là tài sản có giá trị lâu dài. Khi ấy, tôi nghĩ tiền có thể mất giá, còn đất thì không tự sinh thêm, vì vậy có tiền đầu tư vào đất sẽ yên tâm hơn.

62 tuổi, tôi cay đắng nhận ra: Hai quyết định đầu tư sai lầm đã cuốn sạch tiền dưỡng già sau nghỉ hưu - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tôi quyết định dồn số tiền tiết kiệm còn lại để mua hai mảnh đất. Vì muốn sở hữu được những vị trí mình cho là có tiềm năng, tôi còn vay thêm ngân hàng. Trong suy nghĩ của tôi, đây vừa là cách giữ tiền, vừa là khoản đầu tư chờ giá tăng để bán kiếm lời.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Năm vừa qua, 2 mảnh đất tôi mua rơi vào khu vực quy hoạch, không còn giao dịch, còn phương án xây dựng để sử dụng cũng không thể thực hiện như dự tính. Điều khiến tôi áp lực nhất là khoản vay ngân hàng. Dù đất có bán được hay không, tiền lãi vẫn phải trả đều đặn. 

Tính toán sau nghỉ hưu: Sai 1 ly, đi 1 dặm

Bốn năm sau ngày nghỉ hưu, những gì tôi từng dự định gần như đã đảo lộn. Spa đóng cửa, khoảng 1 tỷ đồng vốn liếng mất đi; hai mảnh đất mắc kẹt, tiền tiết kiệm cạn dần, khoản vay ngân hàng vẫn còn đó. Tôi không dám nghĩ quá xa, chỉ thấy hoang mang khi nhìn lại quãng đường mình đã đi.

Tôi vốn không phải người ham chơi, cũng không có thói quen tiêu xài hoang phí. Tôi luôn nghĩ cứ chăm chỉ làm ăn, biết tiết kiệm và không sa vào những thú vui tốn kém thì cuộc sống sẽ không đến mức khó khăn. Nhưng chỉ một vài quyết định sai lầm đã khiến tôi mất đi tất cả.

Tôi  tự trách mình đã quá tự tin vào bản thận.Ở tuổi 62, tôi không còn nhiều thời gian và sức lực để bắt đầu lại như khi còn trẻ. Điều khiến tôi lo nhất không chỉ là số tiền đã mất mà còn là cuộc sống những năm tháng tiếp theo. 

Nếu được quay lại thời điểm trước khi nghỉ hưu, có lẽ tôi sẽ chọn một cách sống thận trọng hơn. Tôi viết ra những điều này mong muốn chia sẻ câu chuyện của mình như một lời nhắc nhở mọi người đừng đặt cược toàn bộ thành quả lao động vào những kế hoạch vượt quá khả năng của mình.

K. Duyên

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