Tôi từng giận chồng vì luôn ngăn cản mình giúp một người bạn, nhiều năm sau mới hiểu lý do

Năm ấy, Hùng gọi cho tôi lúc gần nửa đêm. Giọng anh ta nghẹn lại, nói mẹ đang nằm viện, cửa hàng thì sắp bị chủ nhà lấy lại vì nợ tiền thuê. Anh ta chỉ cần vay tạm 80 triệu đồng, vài tháng sẽ trả đủ.

Tôi và Hùng từng học chung đại học, sau này mỗi người một công việc nhưng vẫn giữ liên lạc. Anh ta từng giúp tôi tìm việc khi mới ra trường, cũng có mặt trong đám cưới của tôi. Vì thế, khi nghe Hùng nói đang cùng đường, tôi không đành lòng quay lưng.

Chồng tôi phản đối ngay khi biết chuyện: "Em có chắc người ta sẽ trả không? Tiền ấy là khoản mình dành dụm để sửa nhà đấy".

Tôi giận chồng, cho rằng anh quá tính toán. Tôi nói Hùng là bạn cũ, lúc khó khăn mới tìm đến, nếu mình không giúp thì còn ai giúp nữa?

Cuối cùng, tôi vẫn chuyển tiền. Chồng không cãi thêm, chỉ nói một câu: "Anh mong em không phải hối hận".

Người bạn luôn có lý do để nhờ tôi giúp

Hùng trả tiền đúng hẹn lần đầu. Điều đó khiến tôi càng tin mình đã không nhìn nhầm người. Vài tháng sau, anh ta lại hỏi vay 30 triệu đồng để nhập hàng. Rồi thêm một lần nữa, 20 triệu đồng vì con phải đóng học phí.

Những khoản tiền không quá lớn so với thu nhập của hai vợ chồng, nhưng cộng lại cũng đáng kể. Tôi không kể hết với chồng. Tôi nghĩ mình có thể tự xoay xở, miễn là không ảnh hưởng đến chi tiêu gia đình.

Mỗi lần Hùng cần tiền, anh ta đều gọi riêng cho tôi. Có hôm còn nhắn: "Chuyện này đừng nói với chồng bạn nhé, đàn ông với nhau dễ hiểu lầm".

Tôi thấy câu ấy hơi khó chịu, nhưng lại tự giải thích rằng Hùng ngại làm phiền gia đình tôi. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ một người bạn lâu năm lại có thể lợi dụng mình.

Chồng tôi thì ngày càng lạnh nhạt mỗi khi nghe tên Hùng. Anh không còn hỏi tôi về công việc của bạn, cũng không muốn cả nhà gặp anh ta trong những dịp tụ tập. Có lần Hùng gọi điện khi chúng tôi đang ăn tối, chồng nhìn màn hình rồi nói: "Em cứ nghe đi. Chắc lại có việc cần nhờ".

Tôi đặt đũa xuống, trách anh nói chuyện thiếu tôn trọng. Từ hôm ấy, giữa chúng tôi thường xuyên có những cuộc tranh luận về Hùng. Tôi cho rằng chồng ghen tuông vô lý, còn anh chỉ đáp rằng tôi đang không nhìn thấy điều gì đó.

Tờ giấy trong ngăn kéo khiến tôi sụp đổ

Mọi chuyện tưởng như đã qua cho đến một ngày, Hùng gọi báo cửa hàng làm ăn ổn định, muốn trả lại toàn bộ số tiền còn thiếu. Tôi mừng đến mức chủ động kể với chồng.

Anh chỉ hỏi: "Em đã tính cả những khoản trước đây chưa?".

Tôi ngạc nhiên. Tôi vẫn nghĩ Hùng đã trả đủ phần lớn, chỉ còn một khoản nhỏ. Chồng không tranh luận, lặng lẽ lấy từ ngăn kéo bàn làm việc một tập giấy chứng từ.

Đó là bản sao giấy vay tiền và một số tin nhắn được in ra. Tôi nhận ra tên Hùng trên giấy. Nhưng điều khiến tôi choáng váng là chữ ký của chồng ở phần người bảo lãnh.

thiết kế cho tôi bức ảnh đính kèm thành 5 file với các kích thước sau: 640x400; 400x400; 450x600; 600x315 và 1 ảnh cover 16:9 cho bài: Tôi từng giận chồng vì luôn ngăn cản mình giúp một người bạn, nhiều năm sau mới hiểu lý do

Hóa ra, nhiều năm trước khi tôi cho Hùng vay tiền, anh ta từng vay chồng tôi một khoản lớn để mở cửa hàng. Khi đến hạn, Hùng không trả được. Chồng đã phải đứng ra thanh toán một phần để tránh ảnh hưởng đến người thân trong gia đình và uy tín cá nhân. Sau đó, Hùng hứa sẽ trả dần.

Tôi nhìn chồng, không hiểu vì sao anh chưa từng kể.

Anh nói Hùng đã tìm đến anh trước khi gọi cho tôi, nhưng không phải để xin vay tiền. Anh ta muốn chồng đứng ra vay hộ thêm một khoản, lấy lý do cần cứu cửa hàng. Chồng từ chối. Vài ngày sau, Hùng mới gọi cho tôi, kể chuyện mẹ nằm viện và tiền thuê nhà.

Tôi nhớ lại những lần Hùng nói mình cần tiền gấp. Hóa ra, có những khoản tôi chuyển cho anh ta không được dùng để chữa bệnh hay nhập hàng như lời kể, mà để trả những món nợ đến hạn.

"Anh biết em sẽ không tin nếu anh chỉ nói bằng lời. Anh cũng không muốn em nghĩ anh đang cấm em có bạn" - chồng tôi nói - "Anh chỉ sợ em tiếp tục đưa tiền cho một người đã nhiều lần thất hứa".

Tôi cầm tập giấy, tay lạnh ngắt. Những lần Hùng nhắn đừng kể với chồng, những cuộc gọi chỉ diễn ra khi tôi ở một mình, bỗng hiện lên rõ ràng. Tôi đã nghĩ mình đang bảo vệ tình bạn, nhưng thực ra lại đang bị đặt vào một câu chuyện mà người kia cố tình không cho tôi biết đầy đủ.

Cho bạn vay tiền: Lòng tốt không có nghĩa là phải nhắm mắt tin tưởng

Tôi gọi cho Hùng ngay tối hôm đó. Ban đầu, anh ta vẫn nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Nhưng khi tôi nhắc đến khoản nợ cũ và giấy bảo lãnh, anh ta im lặng rất lâu.

Cuối cùng, Hùng thừa nhận đã dùng một phần tiền tôi cho vay để trả nợ. Anh ta nói lúc ấy quá bế tắc, không biết tìm ai, nên mới phải nói những điều khiến tôi mềm lòng. Anh ta hứa sẽ trả lại tất cả.

Tôi không còn muốn nghe thêm lời giải thích. Điều khiến tôi thất vọng không chỉ là tiền bạc, mà là việc Hùng đã biến tình bạn nhiều năm thành cách để tôi liên tục đưa ra những quyết định thiếu thông tin. Anh ta biết tôi tin mình, biết tôi ngại từ chối, và đã dựa vào điều đó.

Tôi yêu cầu Hùng lập lại toàn bộ số tiền còn nợ, thống nhất thời hạn trả bằng văn bản. Từ đó, tôi không cho vay thêm và cũng không còn giữ liên lạc thân thiết như trước.

Tối ấy, tôi xin lỗi chồng. Anh không trách móc, chỉ nói rằng điều anh buồn nhất là tôi đã giấu anh chuyện tiền bạc, trong khi chính anh từng phải đứng ra gánh một phần hậu quả từ những lời hứa của Hùng.

Tôi từng nghĩ chồng không muốn tôi giúp bạn vì anh ích kỷ, tính toán. Nhưng hóa ra, anh đã nhìn thấy những dấu hiệu mà tôi cố tình bỏ qua, bởi tôi quá tin vào tình nghĩa cũ.

Tôi vẫn tin rằng giúp một người lúc khó khăn là điều nên làm. Nhưng từ sau chuyện ấy, tôi hiểu lòng tốt cũng cần có giới hạn. Giúp đỡ không có nghĩa là phải cho vay bằng mọi giá, càng không có nghĩa là chấp nhận những yêu cầu phải giấu giếm người thân.

Và đôi khi, người phản đối quyết định của mình không phải vì họ không có lòng trắc ẩn, mà vì họ đang cố bảo vệ mình khỏi một điều mà mình chưa đủ tỉnh táo để nhìn ra.

Hồng Trang

* Bài viết ghi lại câu chuyện có trên thực tế, tên tác giả và tên nhân vật đã được thay đổi

Tôi định bán nhà chia tiền cho các con, nhưng một câu nói của con dâu khiến tôi lập tức đổi ý GĐXH - Chồng mất 5 năm, người mẹ già sống một mình trong căn nhà rộng hơn 100m² ở ngoại thành Hà Nội. Thương các con chật vật trả nợ mua nhà và nuôi cháu, bà định bán đi chia tiền cho hai con rồi chuyển về ở cùng con trai cả. Thế nhưng, một câu nói vô tình nghe được từ người con dâu đã khiến bà lập tức thay đổi quyết định.