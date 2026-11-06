Tôi định bán nhà chia tiền cho các con, nhưng một câu nói của con dâu khiến tôi lập tức đổi ý

Chồng mất đã 5 năm, căn nhà hơn 100m² ở ngoại thành Hà Nội chỉ còn mình tôi ở. Các con đều đã trưởng thành, có gia đình riêng. Con trai cả ở cách nhà vài cây số, con gái út lấy chồng xa. Đứa nào cũng có cuộc sống và những khoản phải lo, còn tôi vẫn đi chợ, nấu cơm, chăm mấy chậu hoa trước hiên như một cách giữ cho căn nhà có hơi người.

Gần đây, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện bán nhà, chia tiền cho hai con. Căn nhà đã cũ, diện tích rộng so với một người già. Nếu bán đi, mỗi đứa có thể nhận được một khoản để trả nợ mua nhà, lo cho con học hành. Còn tôi sẽ thuê một căn hộ nhỏ hoặc chuyển đến ở cùng con trai cả.

Tôi nghĩ đó là cách làm hợp lý. Khi còn khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn, tôi muốn tự tay sắp xếp tài sản, tránh cảnh sau này các con phải tranh cãi vì nhà cửa.

Các con nghe chuyện đều khuyên tôi suy nghĩ thêm. Con trai cả bảo mẹ cứ ở nhà, chưa cần bán. Con gái út thì nói nếu mẹ muốn chia tiền, nó không phản đối nhưng cũng không muốn mẹ phải đi thuê nhà khi tuổi đã cao.

Chỉ có tôi là thấy quyết định ấy chẳng có gì phải đắn đo. Tôi đã dành cả đời làm lụng, nuôi con, giờ có chút tài sản thì muốn chia cho chúng lúc mình còn sống.

Định bán nhà chia tiền cho các con và câu nói khiến tôi thức tỉnh

Hôm ấy, tôi sang nhà con trai cả chơi. Con dâu đang nấu cơm, còn con trai vừa đi làm về. Tôi định vào bếp phụ thì nghe tiếng hai đứa nói chuyện trong phòng khách.

Con trai tôi bảo: "Hay cứ để mẹ bán nhà, chia tiền cho hai chị em. Mẹ lên đây ở với mình, có gì còn tiện chăm sóc".

Con dâu đáp: "Anh đừng nói chuyện mẹ lên ở với mình như thể đó là việc đã được quyết định. Mẹ đang có nhà, có không gian riêng, có bạn bè, hàng xóm. Nếu mẹ bán nhà rồi đưa hết tiền cho các con, sau này mẹ muốn ở riêng cũng khó".

Tôi đứng lặng người.

Con trai tôi có vẻ không vui: "Em nghĩ anh muốn lấy tiền của mẹ à? Anh chỉ muốn mẹ được gần con cháu".

Con dâu im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Em không nghĩ anh có ý đó. Nhưng anh thử nghĩ xem, nếu mẹ giao hết tiền, sau này mẹ cần sửa nhà, đi khám bệnh, muốn đi đâu đó hay đơn giản là muốn mua thứ gì cho mình, mẹ sẽ lấy tiền ở đâu? Chẳng lẽ lần nào cũng phải hỏi các con? Mình có thể thương mẹ, nhưng không nên để mẹ phải sống bằng sự chu cấp của con cái khi mẹ vẫn còn tài sản để tự lo".

Trở về nhà, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi suốt quãng đường. Tôi từng nghĩ chia tiền cho con là cho đi tình thương. Nhưng tôi chưa bao giờ tự hỏi, sau khi chia hết, mình sẽ sống thế nào.

Đêm ấy, tôi mở tủ lấy cuốn sổ tiết kiệm và những giấy tờ liên quan đến căn nhà để tính lại.

Nếu bán nhà chia đôi cho hai con, phần còn lại của tôi không nhiều. Tôi có lương hưu, nhưng tiền thuốc men, sinh hoạt và những khoản phát sinh khi tuổi cao sẽ không thể chỉ trông vào một nguồn thu cố định. Nếu thuê nhà, mỗi tháng lại thêm một khoản. Còn nếu ở cùng con trai, dù con dâu không có ý xấu, tôi cũng phải học cách sống theo nếp sinh hoạt của gia đình trẻ.

Sự an yên của người mẹ khi đưa ra quyết định giữ lại ngôi nhà và tài sản để tự chủ cuộc sống lúc về già.

Tôi nhớ những lần sang chơi, con dâu luôn hỏi tôi ăn gì, có mệt không, nhưng cũng có những lúc hai vợ chồng nó cần không gian riêng. Tôi không muốn biến sự quan tâm của các con thành trách nhiệm phải chăm sóc mình từng ngày.

Căn nhà không chỉ là tài sản để chia

Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho con gái, nói rằng mình chưa muốn bán nhà nữa. Con bé ngạc nhiên, hỏi có phải anh chị nói gì khiến tôi buồn không. Tôi bảo không. Tôi chỉ nhận ra mình đã quá vội khi nghĩ đến chuyện chia tài sản mà chưa tính đến cuộc sống của chính mình sau đó.

Vài hôm sau, tôi gọi hai con về nói rõ quyết định: Tôi sẽ giữ căn nhà, sửa lại những chỗ đã xuống cấp và dành một khoản tiền riêng để dự phòng tuổi già. Nếu các con cần hỗ trợ, tôi sẽ cân nhắc trong khả năng, nhưng không chia hết tài sản ngay lúc này.

Con trai cả có vẻ hụt hẫng vì đã hy vọng có một khoản để giảm nợ ngân hàng. Tôi hiểu khó khăn của con, nhưng cũng nói thẳng rằng tôi không muốn sau này mỗi lần cần tiền lại phải ngại ngần hỏi các con.

Con dâu ngồi bên cạnh nhẹ nhàng bảo: "Mẹ cứ làm điều gì khiến mẹ yên tâm. Vợ chồng con không muốn mẹ phải lo nghĩ vì chuyện này".

Tôi nghe mà thấy lòng dịu lại.

Tôi không phủ nhận mong muốn được chia sẻ những gì mình có với các con. Cả đời vợ chồng tôi chắt chiu cũng chỉ mong con cái đỡ vất vả hơn. Nhưng tôi hiểu rằng giúp con không có nghĩa là phải trao đi tất cả, càng không nên lấy sự an toàn của tuổi già để đổi lấy cảm giác yên lòng nhất thời.

Tôi vẫn có thể hỗ trợ con khi cần, có thể để lại tài sản cho các con sau này. Nhưng khi còn sống, tôi cần một mái nhà, một khoản tiền dự phòng và quyền tự quyết những việc liên quan đến cuộc đời mình.

Căn nhà ấy không chỉ là giá trị trên giấy tờ. Đó còn là nơi tôi có thể tự mở cửa đón bạn bè, trồng thêm một chậu hoa, đi đâu về muộn mà không sợ làm phiền ai. Tôi muốn được ở bên con cháu vì tình cảm, chứ không phải vì mình đã trao hết tài sản và không còn lựa chọn nào khác.

Tôi biết ơn con dâu vì một câu nói tưởng như bình thường. Nó khiến tôi nhận ra rằng, đôi khi người thương mình không phải là người khuyên mình cho đi nhiều nhất, mà là người nhắc mình đừng quên giữ lại một phần cho chính mình.