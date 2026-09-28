Hôn nhân đổ vỡ không chỉ vì ngoại tình: 6 thói quen này mới đáng sợ

1 ngày trước

GĐXH - Đối với người thân, việc giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn là điều nên làm, chẳng hạn như lúc họ gặp khó khăn, việc cho người thân ở nhờ nhà vừa thể hiện tình cảm gia đình, vừa thể hiện sự sẻ chia. Tuy nhiên, nếu thời gian chung sống kéo dài mà không có ranh giới rõ ràng, những bất tiện từ việc sinh hoạt, tiền bạc đến không gian riêng có thể âm thầm biến sự giúp đỡ thành nguyên nhân gây mâu thuẫn.