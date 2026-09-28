Hôn nhân đổ vỡ không chỉ vì ngoại tình: 6 thói quen này mới đáng sợ

Thứ hai, 18:23 28/09/2026 | Gia đình
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GĐXH - Không ít cuộc hôn nhân đổ vỡ không bắt đầu từ ngoại tình mà xuất phát từ những thói quen tưởng nhỏ nhưng âm thầm bào mòn tình cảm vợ chồng.

Hôn nhân đổ vỡ không chỉ vì ngoại tình: 6 thói quen này mới đáng sợ - Ảnh 1.
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