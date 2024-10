Chủ mỏ đất bị phạt hơn 200 triệu vì khai thác vượt ranh giới

4 giờ trước

Sáng 16/10, Công an phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) tiếp nhận thông tin của người dân về việc phát hiện bộ phận thi thể người tại cơ sở Karaoke An Phú nằm trên đường Trần Quang Diệu, khu phố 1A, phường An Phú (TP Thuận An), nơi xảy ra vụ cháy làm 32 người thiệt mạng cách đây hơn 2 năm.