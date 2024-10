Chặt 9 cây cau trên phố che khuất bảng quảng cáo, 4 người bị tạm giam

Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An (Long An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra, làm rõ về tội 'Hủy hoại tài sản'.

3 đối tượng được thuê để cưa 9 cây cau trên đường phố TP Tân An, Long An. Ảnh: CACC.

Theo hồ sơ, ngày 23/9, Công an TP Tân An tiếp nhận tin báo của Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị TP Tân An về việc 9 cây cau trồng trên dải phân cách giữa đường Hùng Vương (phường 2) bị các đối tượng cưa ngang.

Tổng tài sản thiệt hại gần 9 triệu đồng, không lớn nhưng cho thấy hành vi của các đối tượng là rất liều lĩnh, xem thường pháp luật.

Sau một ngày truy xét, lực lượng điều tra xác định 3 đối tượng Dương Thông (32 tuổi), Dương Thành Nghĩa (24 tuổi) và Phùng Văn Bằng (24 tuổi) cùng trú tỉnh Long An và bắt giữ khi đang ở TPHCM. Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi được thuê để cưa các cây cau nói trên.

Cây cau bị cưa sát gốc. Ảnh: MĐ.

Mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Tân An khởi tố đối với Trần Thanh Tâm (31 tuổi, thường trú TPHCM) đã thuê 3 đối tượng trên chặt 9 cây cau kiểng, với giá 15 triệu đồng.

Tâm khai đang làm việc phó giám đốc công ty truyền thông. Lý do mà Tâm khai thuê chặt cây vì cho rằng những cây cau che khuất bảng quảng cáo của công ty.