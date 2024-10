Người phụ nữ chết trên rẫy và tên sát nhân bí ẩn (P cuối): Nghi phạm là kẻ mới ra tù

Nhiều ngày trôi qua, việc xác định nghi phạm sát hại bà Đ.A trên rẫy sắn ở xã Pờ Tó (Ia Pa, Gia Lai) vẫn chưa đem lại kết quả. Thời điểm bà A bị giết có cô cháu ngoại chứng kiến. Thế nhưng cháu còn quá bé nên lời khai chỉ có tính chất tham khảo. Cháu nói: "Bà bị ông già giết rồi". Ở đây sẽ phát sinh hai tình huống, một là "ông già" nghĩa là người có tuổi. Thứ hai "ông già" là người trong họ, có vai vế bất kể tuổi tác.



Công an tỉnh Gia Lai tập trung vào hai nhóm người này, ngoài ra còn rà soát hàng chục đối tượng xung quanh khu vực có nghi vấn. Trong số đó, có nguồn tin cho nghi vấn về con rể bà Đ.A. Thời điểm công an tìm đến nhà, anh này vắng mặt một cách bất thường. Tiến hành triệu tập, con rể nạn nhân cũng không đến. Xác định có dấu hiệu "bất thường", Công an Gia Lai đã truy tìm người này và phát hiện anh ta đang tụ tập cùng vào người khác để sử dụng trái phép chất ma túy.

Tất cả những đối tượng này đều được lấy mẫu để tiến hành giám định ADN và kết quả một lần nữa khiến công an "thất vọng".

Các điều tra viên cho rằng, nghi phạm của vụ án ra tay với bà Đ.A một cách bất ngờ nhưng lại "bỏ qua" cho cháu bé. Điều này cho thấy hắn ta là người lạ mặt, chắc chắn cháu bé sẽ không biết hắn là ai.

Sau khi bà A bị sát hại, có rất nhiều tin đồn liên quan, trong đó có những nghi vấn hướng về người chồng thường xuyên "rượu chè" của nạn nhân. Mặc dù khi bà A chết, chồng bà này cũng vắng mặt bất thường, tuy nhiên kết quả xác minh cho thấy ông ta có chứng cứ ngoại phạm.

Đinh I Ô bị bắt giữ (ảnh tư liệu).

Nhóm đối tượng tiếp tục được mở rộng. Tại huyện Kông Chro, công an phát hiện có người đàn ông tên Đinh I Ô (35 tuổi) xuất hiện nghi vấn. I Ô là kẻ mới ra tù, rất ít khi ở nhà. Hàng ngày, I Ô hay uống rượu và đi lang thang khắp các nương rẫy.

Sau khi bà Đ.A bị sát hại, Đinh I Ô cũng biến mất khỏi địa phương, không còn tìm thấy nữa. Công an đã nhiều lần triệu tập, mời làm việc với người đàn ông này nhưng không được.

Kết hợp nhiều tài liều trinh sát, Công an tỉnh Gia Lai nhận định, Đinh I Ô là nghi phạm chính trong vụ án sát hại bà Đ.A. Điều này thỏa mãn nhiều yếu tố nghi vấn trước đó. Đầu tiên: I Ô là kẻ xa lạ, không quen biết với nạn nhân hay cháu ngoại bà A. Thứ nữa, nghi phạm thường sống lang thang.

Sau thời gian truy tìm I Ô không có kết quả, Công an tỉnh Gia Lai buộc phải tiến hàng lấy mẫu ADN gián tiếp từ người nhà đối tượng này nhằm xác định huyết thống với mẫu sinh học thu được từ người nạn nhân A.

Kết quả không nằm ngoài dự liệu, mẫu ADN thu được từ nạn nhân được xác định chính là của Đinh I Ô.

Sau nhiều này truy đuổi, cuối cùng các trinh sát cũng phát hiện, bắt giữ Đinh I Ô khi hắn ta đang lẩn trốn tại khu vực ngã ba Cây Xoài (Phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa).

Tại cơ quan điều tra, Đinh I Ô khai nhận, chiều 20/3 sau khi nhậu say, Đinh I Ô đi lang thang lên khu vực rẫy ở xã Pờ Tó (huyện Ia Pa). Khi ngang qua lán của gia đình bà Đ.A thì phát hiện người phụ nữ này ở với cháu bé. Trong đầu Đinh I Ô nảy sinh ý định "đốn mạt".

I Ô thấy chiếc thớt gỗ để ở lán nên cầm lên bất ngờ đánh vào đầu bà A. Sợ hãi, bà A bỏ chạy ra ngoài rồi kêu cứu. Đinh I Ô không buông tha, gã chạy theo đánh thêm nhiều lần nữa vào nạn nhân sau đó lấy dây thừng siết cổ khiến bà A tử vong tại chỗ.

Thấy nạn nhân đã chết, I Ô thực hiện hành vi hiếp dâm rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Lo sợ bị phát hiện, I Ô đã đi lang thang qua nhiều địa phương cho đến khi bị bắt giữ.