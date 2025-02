Ngày 10/2, thông tin với PV, lãnh đạo UBND phường Thọ Xương cho biết, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại khu vực gian chính điện chùa Vẽ ở phường Thọ Xương. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bốc lên dữ dội, lan ra toàn bộ không gian ngôi chùa 5 gian, bốn mái.

Chùa hàng trăm năm tuổi bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng ở Bắc Giang.

Thời điểm trên, sư sãi ở chùa cùng người dân phát hiện sự việc khi lửa đã lớn nên không thể cứu được các hiện vật có tuổi đời hàng trăm năm bên trong chùa.

Nhận được tin báo cháy, Công an thành phố Bắc Giang, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) khẩn trương điều 6 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng an ninh cơ sở, người dân dập lửa.

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Đến khoảng 2 giờ sáng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, do đám cháy xảy ra lúc rạng sáng, phát hiện muộn nên lửa thiêu rụi gian tiền đường với hậu cung cùng nhiều đồ đạc vật dụng tại ngôi chùa hơn 300 năm tuổi. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người.

Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và đánh giá thiệt hại.

