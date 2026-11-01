Chuyên gia trang điểm đăng quang Hoa hậu Toàn năng, được danh ca Ngọc Sơn và Hoa hậu Ngọc Hân trao vương miện

Đêm chung kết Hoa hậu Toàn năng - Miss Asian 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (số 1 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), trước sự chứng kiến của hơn 1.000 khán giả, nữ chuyên gia trang điểm Trần Thị Hà (SBD 668) đã chính thức được xướng tên ở danh hiệu Hoa hậu Toàn năng.

Đáng chú ý, bên cạnh danh hiệu chính thức, cô còn được Ban giám khảo trao giải thưởng phụ Người đẹp nụ cười đẹp. Việc được vinh danh ở hai hạng mục cho thấy những dấu ấn nổi bật của thí sinh trong hành trình tranh tài tại Miss Asian 2026, đồng thời ghi nhận sự thể hiện của cô qua các phần thi.

Nữ chuyên gia trang điểm Trần Thị Hà (SBD 668) đã chính thức được xướng tên ở danh hiệu Hoa hậu Toàn năng cùng giải thưởng phụ Người đẹp nụ cười đẹp.

Trong khoảnh khắc đăng quang đầy xúc động, Hoa hậu Toàn năng Trần Thị Hà đã vinh dự đón nhận vương miện, dải sash, bằng khen và cúp danh hiệu từ Danh ca Ngọc Sơn – Trưởng Ban Giám khảo; Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân cùng các giám khảo khác.

Ở phần thi ứng xử, Trần Thị Hà ghi điểm với câu trả lời giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện quan niệm về trách nhiệm xã hội và sứ mệnh lan tỏa những giá trị tích cực của người phụ nữ trong vai trò hoa hậu: "Nếu có cơ hội chạm tới vương miện, tôi mong muốn dùng vị thế và tiếng nói của mình để lan tỏa những giá trị tích cực đến phụ nữ, thế hệ trẻ và cộng đồng. Theo tôi, có ba giá trị quan trọng: chân – thiện – mỹ. Đó là tôn vinh vẻ đẹp, bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam; kết nối doanh nhân để sẻ chia, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn; đồng thời khích lệ mỗi người dám bước ra khỏi vùng an toàn, vượt qua giới hạn bản thân và đóng góp thiết thực cho xã hội".

Trần Thị Hà mong muốn dùng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để đóng góp cho xã hội.

Thông điệp hướng đến cộng đồng cùng phong thái trình bày chân thành, giàu cảm xúc đã tạo được sự đồng cảm với Ban Giám khảo và khán giả. Qua đó, nữ chuyên gia trang điểm không chỉ thể hiện tư duy về giá trị của danh hiệu hoa hậu, mà còn cho thấy mong muốn dùng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để đóng góp cho xã hội. Đây cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong hành trình chinh phục danh hiệu Hoa hậu Toàn năng – Miss Asian 2026 của Trần Thị Hà.

Cô nhận được câu hỏi chung từ BGK cho Top chung cuộc với nội dung "Nếu trở thành Miss Asian 2026, bạn sẽ làm gì để tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội?".

Được biết chuyên gia trang điểm Trần Thị Hà là gương mặt được nhiều nghệ sĩ, diễn viên "chọn mặt, gửi vàng" đồng hành trong các sự kiện, chương trình nghệ thuật và những dịp quan trọng.

Danh hiệu Hoa hậu Toàn năng tại Miss Asian 2026 được xem là dấu mốc ý nghĩa, ghi nhận hành trình nỗ lực và sự thể hiện của nữ chuyên gia trang điểm tại cuộc thi.

Danh hiệu Hoa hậu Toàn năng tại Miss Asian 2026 được xem là dấu mốc ý nghĩa, ghi nhận hành trình nỗ lực và sự thể hiện của nữ chuyên gia trang điểm tại cuộc thi.

Theo đó, tối 31/10/2026, Chung kết Miss Asian 2026 được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai, đồng thời phát trực tuyến trên các kênh truyền thông số. Mùa giải thứ năm do Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam thực hiện theo Văn bản số 1980/UBND-KGVX ngày 24/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Hội đồng giám khảo quy tụ những gương mặt giàu kinh nghiệm văn hóa, nghệ thuật. Cùng dự còn có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai.

Theo NSND Vương Duy Biên, Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch – Thành viên BGK, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, Miss Asian 2026 tôn vinh vẻ đẹp Á Đông, trí tuệ, bản lĩnh của nữ doanh nhân Việt, đồng thời đưa giá trị văn hóa Việt vào dòng chảy công nghiệp văn hóa hiện đại. Qua mỗi hoạt động, thí sinh khẳng định nhân hiệu, tinh thần phụng sự, năng lực hội nhập toàn cầu và khát vọng vươn lên, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.