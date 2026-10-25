Một thập kỷ hôn nhân của đạo diễn Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp có gì?

Mỹ nam kém 8 tuổi xin phép Lan Ngọc trước mỗi cảnh tình cảm ở 'Chị chị em em 3'Thế giới showbiz -
Tái xuất điện ảnh với "Chị chị em em 3" sau 4 năm vắng bóng, Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý khi có những cảnh tình cảm táo bạo với diễn viên Quốc Anh.
Victor Vũ sinh năm 1975, là đạo diễn điện ảnh người Mỹ gốc Việt, được biết đến với phong cách làm phim đa dạng, từ tâm lý, tình cảm đến trinh thám, kinh dị. Anh ghi dấu ấn qua các tác phẩm như: Chuyện tình xa xứ, Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal: Bí mật thảm đỏ, Quả tim máu, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Người bất tử và Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu.
Đinh Ngọc Diệp sinh năm 1984 là diễn viên, người mẫu và nhà sản xuất phim của Việt Nam. Cô từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, đoạt giải Hoa khôi Tây Đô năm 2004 và được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh.
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Tái xuất điện ảnh với "Chị chị em em 3" sau 4 năm vắng bóng, Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý khi có những cảnh tình cảm táo bạo với diễn viên Quốc Anh.
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